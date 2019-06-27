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Все про:Зеленський (1844) моряки (624) Путін (9209)

 "У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - Зеленський звернувся до Путіна з вимогою відпустити українських моряків. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента РФ з вимогою звільнити українських моряків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з таким звернення Зеленський виступив під час брифінгу в Києві.

"У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - сказав глава держави російською мовою.

 Відео 112

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету", - Зеленський поскаржився на Клімкіна. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134609
 
   
 Топ коментарі
 
Путин прямо расплакался от стыда и ражал как в Цирке на Цветном бульваре.... "У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - Зеленский обратился к Путину с требованием отпустить украинских моряков - Цензор.НЕТ 2735
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с таким лицом вова тебе денег никто не даст
текст по дебильному написан? ну так а как ты хотел?
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Дурню! Забудь ти нарешті про Пороха!
Вже більше як місяць - НОВИЙ преЗЕдент!
Озирнись нарешті! Подивись, ЩО він коїть!!!

Ану назад до реальності, рядовий! "У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - Зеленський звернувся до Путіна з вимогою відпустити українських моряків - Цензор.НЕТ 3794 - НАЦІОНАЛЬНА ЗАГРОЗА!
Рівень загрози: ЧЕРВОНИЙ!
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І оце ми такого придурка п'ять років терпіти будемо!?
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Я думаю к весне вынесут под очень модный отходняк в нашей синагоге
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До весни?
Щось підказує - раніше.
З такими темпами "ЗЕлених покращань" - може, навіть осінь ще настане.
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Попри всю ненависть та огиду до отого упісяного яйцем та прип*жженого вінком "важкого тупого предмета" - мушу об'єктивно визнати, що йому (та його братві) принаймні вдалося утриматися на золотому вунітазі 4 роки.
А оце непорозуміння, схоже, поб'є рекорди навіть болівійських бидланів у камуфляжу.

Боливия уверенно держит первое место по их количеству (за двести лет произошло двести переворотов, мятежей и народных восстаний и сменилось 80 правителей. Нетрудно подсчитать, что на одного диктатора приходилось в среднем два с половиной года нахождения у власти). В случае любого несогласия с действиями власти народ высыпает на улицы и протестует. Особенно отличаются шахтеры, имеющие милую привычку выражать свое недовольство, взрывая динамитные шашки. А президентский дворец получил в народе прозвище «Эль Кемадо» - «сожжённая будка сожжённый».

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Пионтковский всегда говорил, что конечная цель Путина-что бы весь мир его упрашивал. Зеля просто прогрессирует в тупости.
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Ничтожный как президент и жалкий как актер, который не может хотя бы сыграть роль президента на публике без режиссуры, сценария и дублей.
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Не ,не так же, ты должен встать перед ****** на колени, и плача навзрыд , гунявым голоском просить того о милости и ещё одной шаурме возле фонтана.А в вопросе прекращения оккупации ты должен как в фильме Холодное лето 53 стоять с рупором и голым задом на пирсе и ,хмурясь грозно, блеять - не сметь входить на государственную пристань , перед бандой гопоты.
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а все же зеля продолжает действовать строго по сценарию
и господа порохоботы зря вы над ним смеетесь
к 21-му июля будет движуха, путя должен помочь зеле прихватить конституционное большинство в раде...
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Вовачка трусики сними и ремень дай ***** ай ай плачу
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СМИ принадлежат Фирташу, Лёвочкину, Медведчуку, Ахметову, Мураеву, Гужве, Рабиновичу и т.д. И это не только телеканалы! в руках агентуры куча интернет СМИ, Радиостанций, газеты, и т.д и т.п. Украина несет большие поражения на информационном фронте! Стреляют психологической войной в головы Украинцев! Покойный Литвиненко, который служил в КГБ и которого Путин отравил полонием и он рассказывал в интервью, что Путин служил в 5 отделении КГБ по борьбе с инакомыслием. Медведчук тоже в КГБ Украины служил с 1975 года. И такое психологическое оружие в их руках, что они не то, что свиней могут сделать из народа, как Геббельс говорил, что дайте мне СМИ и я сделают из людей тупых свиней, а эти КГБшные гниды изменят реальность при помощи СМИ. РФ ведет холодную войну всеми путями против Украины. Украина должна смести нахер все психологические орудия влияния РФ с Украины и тоже надо сделать союзникам Украины в своих странах и надо вместе создать альянс спецслужб для эффективной борьбы с врагом! И отвечать на все виды вооружения России эффективно и в СМИ и в кибератаках, и в шпионах, и агентах всех видов, и экономической войне и психологической и партизанской и короче всех видах войн! Надо конфисковывать каналы у агентуры влияния РФ и радио и интернет СМИ блокировать кибер полицей и владельцев в Украине арестовывать по статье 111. в которой есть пункт про информационную безопасность и если во вред государству работает и на врага, то это гос измена и 15 лет тюрьмы наказывается! Газеты агентуры РФ надо полицией и спецслужбами выявлять возле метро и арестовывать за агитпропаганду и работу на врага - статья 111. гос измена! Надо уничтожить все способы КГБистов стрелять в головы Украинец и тоже должны сделать союзники Украины и нужно создавать помимо военного союза - НАТО, нужно создать альянс спецслужб для борьбы с врагом!
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ЕСЛИ АРЕСТОВАТЬ МЕДВЕДЧУКА, ТО ЕГО МОЖНО ОБМЕНЯТЬ НА ВСЕХ ПЛЕННЫХ УКРАИНСКИХ В РОССИИ!
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нашол кого просить ......... еще бы на колени встал ....facepalm.jpg
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Порхоботы с трусов выпрыгиают. Ох и тупорылые. "У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - Зеленський звернувся до Путіна з вимогою відпустити українських моряків - Цензор.НЕТ 6575
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - Зеленський звернувся до Путіна з вимогою відпустити українських моряків. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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