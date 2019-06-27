 "У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - Зеленський звернувся до Путіна з вимогою відпустити українських моряків. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з таким звернення Зеленський виступив під час брифінгу в Києві.

"У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - сказав глава держави російською мовою.

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