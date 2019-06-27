 "У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - Зеленський звернувся до Путіна з вимогою відпустити українських моряків. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з таким звернення Зеленський виступив під час брифінгу в Києві.
"У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - сказав глава держави російською мовою.
Відео 112
Як повідомляє Цензор.НЕТ, з таким звернення Зеленський виступив під час брифінгу в Києві.
"У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - сказав глава держави російською мовою.
Відео 112
Вже більше як місяць - НОВИЙ преЗЕдент!
Озирнись нарешті! Подивись, ЩО він коїть!!!
Ану назад до реальності, рядовий! - НАЦІОНАЛЬНА ЗАГРОЗА!
Рівень загрози: ЧЕРВОНИЙ!
Щось підказує - раніше.
З такими темпами "ЗЕлених покращань" - може, навіть осінь ще настане.
А оце непорозуміння, схоже, поб'є рекорди навіть болівійських бидланів у камуфляжу.
Боливия уверенно держит первое место по их количеству (за двести лет произошло двести переворотов, мятежей и народных восстаний и сменилось 80 правителей. Нетрудно подсчитать, что на одного диктатора приходилось в среднем два с половиной года нахождения у власти). В случае любого несогласия с действиями власти народ высыпает на улицы и протестует. Особенно отличаются шахтеры, имеющие милую привычку выражать свое недовольство, взрывая динамитные шашки. А президентский дворец получил в народе прозвище «Эль Кемадо» - «
сожжённая будкасожжённый».
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и господа порохоботы зря вы над ним смеетесь
к 21-му июля будет движуха, путя должен помочь зеле прихватить конституционное большинство в раде...