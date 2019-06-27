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Все про:акція (619) ПАРЄ (515) Франція (748) Національний корпус (205)

 "Нацкорпус" провів акцію з приводу голосування в ПАРЄ щодо РФ під посольством Франції. ВІДЕО+ФОТО

26 червня об'єднані націоналісти у чолі із лідером київського осередку політичної партії "Національний корпус" Сергієм Тамаріним влаштували мирну акцію протесту під Посольством Франції в Україні з метою передати уряду Франції свою заяву та вимоги щодо останнього голосування Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Активісти розгорнули банери, що мали мету нагадати Європі про можливість катастрофічних наслідків нещодавнього рішення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це йдеться на Youtube-каналі "Нацкорпусу".

Нацкорпус провів акцію з приводу голосування в ПАРЄ щодо РФ під посольством Франції 01

Представники "Нацкорпусу" мирною акцією протесту висловили своє відношення щодо останнього голосування ПАРЄ, яке стосувалося зняттю частини санкцій з Російської Федерації (РФ), які були на неї накладені у 2014 році. Нагадаємо, що мова йде про голосування, яке було ініційовано представниками Німеччини та Франції та відбулося 26 червня, у вівторок (25 травня), майже о другій ночі за київським часом. Результат засідання наступний: із 190 депутатів — 118 проголосували за зняття частини санкцій з РФ. Найбільшим союзником Росії у цій ситуації виявилася Франція, делегація якої проголосувала одностайно на підтримку РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Страсбург-2019 = Мюнхен-1938 - активісти в Києві пікетували посольства країн, делегації яких повернули РФ в ПАРЄ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лідер київського осередку "Нацкорпусу" Сергій Тамарін, який був безпосереднім організатором мирної акції протесту заявив: "Росія повернулася до ПАРЄ за ініціативи Франції та Німеччини. Це може свідчити лише про те, що нам більше не можна і не треба ні на кого розраховувати, окрім як на себе".

Також, свою думку висловив голова юридичного відділу "Нацкорпусу" Віктор Шендибило, який нагадав, що Франція була однією з країн-підписантів Будапештського меморандуму та одним з творців Нормандського формату, у якому Україна нині проводить перемовини. За його словами, останнє голосування ПАРЄ яскраво демонструє те, що "союзник" у вигляді Західної Європи виявився другом агресора.

Нацкорпус провів акцію з приводу голосування в ПАРЄ щодо РФ під посольством Франції 02

Варто зазначити, що подібне рішення представники "Нацкорпусу" раніше прогнозували. Зокрема, вони неодноразово робили акцент на тому, що Мінський і Нормандський формати перемовин не дають жодних результатів, не мають за собою реального захисту для України. Також, у націоналістів були сумніви щодо зацікавленості країн-гарантів в інтересах української держави. Останні події частково підтверджують точку зору націоналістів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134590
 
   
 Топ коментарі
 
"МАССОВОСТЬ" нацжён по вызову им. Арсенчик в данной акции просто поражает. "Нацкорпус" провел акцию по поводу голосования в ПАСЕ по РФ под посольством Франции - Цензор.НЕТ 8975
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Суворі нацжони, немає слів! А чому не під АП чи ЖОПА Зеколомойського?
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где они были, когда студенты протестовали против назначения Портнова?
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"...Также у националистов были сомнения в заинтересованности стран-гарантов в соблюдении интересов украинского государства. Последние события частично подтверждают точку зрения националистов.Источник: https://censor.net.ua/v3134590

Чомусь дії нацжонів повністю співпадають з інтересами ***** - Залишити Україну без підтримки Заходу. І ось тоді відважні нацжони швидко закінчать війну з остаточною капітуляцією. Буде багато крові, але першими полягуть саме вони - тупі нацжони сьогодні працюючі на інтереси ворога, звісно за винятком тих, хто ними сьогодні керує
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"МАССОВОСТЬ" нацжён по вызову им. Арсенчик в данной акции просто поражает. "Нацкорпус" провел акцию по поводу голосования в ПАСЕ по РФ под посольством Франции - Цензор.НЕТ 8975
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Ти б їм в обличчя про нацжон сказпв би, півень шоколадний?) Мабуть обісрався б.
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Я тобі пряме питання поставив, півень шоколадний. Відповідай: так чи ні.
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Список хотя бы из 100 человек в составе Нацжён по вызову Арсены, тех кто реально воевал можете представить? "Нацкорпус" провел акцию по поводу голосования в ПАСЕ по РФ под посольством Франции - Цензор.НЕТ 3221
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Антисемит? "Нацкорпус" провел акцию по поводу голосования в ПАСЕ по РФ под посольством Франции - Цензор.НЕТ 2352
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Який тобі список, бруд ти з під ногтів? Зовсім поїхав? Ти на питання відповідай: чи в обличчя про нацжон їм сказав би чи обісрався, мудило кацапське?)
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Так вы Вася Петренко или таки Олекса Москаленко? Аааа, вы пензюк из Параши. "Нацкорпус" провел акцию по поводу голосования в ПАСЕ по РФ под посольством Франции - Цензор.НЕТ 9092
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Та що ти дурку вмикнув наволоч прахоботська. Мову вивчи скотяка.
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Судя по вашей риторике и идиоматическим оборотам речи, вы относитесь к 73% (от 64% проголосовавших) за одного чудака, который уже просрал внешнюю политику Украины и готовит нам в октябре начало ЗЕлёной жопы в банковской системе и экономике, о чём говорит намерения ввести купюру в 1000 гр. "Нацкорпус" провел акцию по поводу голосования в ПАСЕ по РФ под посольством Франции - Цензор.НЕТ 4522
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Ось чому так, як Петренко, так черговий дурень?
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Это дядько тому шо она (акция) не оплачивается,
шушара аваков это знает.
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Я в курсе. Эта титушня созданная арсенчиком по образцу и подобию СА (первое название "Добровольческий корпус", правда похоже?) Эрнста Рэма при Гитлере, работает за нал и по команде. И только Вася Петренко (далее куча каких то букв и цифр) из тамбовской области Параши про то не в курсе.
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Суворі нацжони, немає слів! А чому не під АП чи ЖОПА Зеколомойського?
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Помню сколько они раз к Пепо ходили, а тут у Зели откровенно прокацапские факапы(с), а Нацжены никак не дойдут к нему, ну как так то?
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Там половина хлопців воювали. За нацжон тобі б твоє щоколадне забрало швиденько б розібрали)
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З величезною повагою до ВСІХ воювавших хлопців незалежно від їхніх політичних поглядів.
Але вам цього не зрозуміти, гниди шоколадні.
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ты любитель Зе , это хуже чем шоколадные. Я всегда за патриотов, только не заказных. Там этих патриотов нужно делить на 10 и выбрасывать всю нечисть которая присосалась, что бы народ в них поверил после того как они как девки бегали за бывшим президентом.
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кста, не виключено, що нацжони такі ж самі "учасники АТО" як і оцей кадр:
https://censor.net.ua/news/3134534
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Воювали , блокували будівництва, виробництва, захоплювали підприємства.
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Так. За патріотизм їм шана. Але за їхню тупість - ганьба!!!
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ооо! .. писюны Перуна ОЙ! извините!.. члены ведической секты имени Перуна и сына его земного Билецкого, слегка раздуплились, и издали патриотичный пук..
вопрос: офис *********** будете забрасывать резиновыми фалоимимтаторами образами Перуна?!
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мне насрать на твой Питер!.. я из Харькова и я Украинец!..
а за кацапа, можешь в рыло получить!
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В якому місці ти "українець", кацапе? У пачпорті?)
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А ти чим доведеш, що українець? Тим, що Білецького любиш? То ти гей, національність тут ні до чого. "Нацкорпус" провел акцию по поводу голосования в ПАСЕ по РФ под посольством Франции - Цензор.НЕТ 5614
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где они были, когда студенты протестовали против назначения Портнова?
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оні работают аж упрєлі ат хуцпи

Руслан Ролл‏ @roll_slonosl 25 минут назад

Там наверху трудится всего два человека - Портнов и Корбан + Богдан присматривает за зеленым малышом, который сидит в шортиках и играет с деревянной булавой. Путиноиды вкалывают отдельным звеном и в поте лица. Но всемпох на них, бабло ж на кону)

Руслан Ролл‏ @roll_slonosl 22 минуты назад

Херово во всем этом реваншистском винегрете, шо пока они бомбят Хату, на стреме стоят Аваков с Билецким...
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Нацкорпус не уподобляйтесь девочкам делающим флешмобчики Вы мне потешные полки напоминаете Куча селфи журналистов а в итоге пшик
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И что это пикетирование даст,а ничего,толко вред для Украины.Порошенко пять лет все делал для того что бы Украину возненавидели везде,Пеца ассоциировал себя с Украиной в глазах всего мира,теперь надо время и нормальное руководство что бы все исправить
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Бедные националисты. Один раз попробовали протестовать против власти. Теперь они какие-то жены, сектанты и тп. Надеюсь урок хорошо усвоили.
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Ну вернулась Россия в ПАСЕ,ну что теперь по логике соевых мы должны выйти из ВТО,или ООН,или нам на другую планету?Просто соевые пока ещё играют на патриотизме,какими не являются,
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О!!! Прокинулися поцрєоти хєрові. А де були нац жони і анальні пружини всі ці дні? Може все ще свинарчуків ганяють зі своїм Білим Вождьом?
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А когда псы авакова протестовали против Порошенко не думали, что с приходом ЗЁ дебилов к власти начнется слив Украины по всем вопросам????
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Прекрасный образец!
Ни добавить, ни убавить!

Даніло

И что это пикетирование даст,а ничего,толко вред для Украины.Порошенко пять лет все делал для того что бы Украину возненавидели везде,Пеца ассоциировал себя с Украиной в глазах всего мира,теперь надо время и нормальное руководство что бы все исправить
27.06.2019 16:38
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що ти з зебіла візьмеш? Воно навіть аналізів не хоче здавати...
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они идиоды?!!!может возле дома портнова или гепы пусть проведут митинг!?или суда киевкского(окружного)
что за маразм
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а зебілу сказати це - беня не заплатив.
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учитесь малоросы и хохлы-хатоскрайники
вот так украинцы должны отстаивать национальные интересы своего государства
это вам не параши полякам драить и жопы кацапам лизать
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шавки и вонючки,рядящиеся под патриотов,суки
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голосовали? получите, распишитесь. Зато барыга который свои деньги на армию отдавал не у власти. Теперь ребята акций у вас будет много
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а чо не у доме зелёного это делали, помнится при Порохе вы к нему постоянно мотались по поводу и без?
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Продажні аваківські нацжони отримали вказівку переключити увагу українців з імпотентної української влади на "поганих" європейців. Ціль мертвечука - зробити Україну ізольованою від Європи, а тому безсилою проти дій передерації. Друга його ціль - відміна формата мінських домовленностей, щоби з їх відміною виникла підстава відміни економічних санкцій від яких щойно потерпає *********.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Нацкорпус" провів акцію з приводу голосування в ПАРЄ щодо РФ під посольством Франції. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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