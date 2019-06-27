 "Нацкорпус" провів акцію з приводу голосування в ПАРЄ щодо РФ під посольством Франції. ВІДЕО+ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це йдеться на Youtube-каналі "Нацкорпусу".
Представники "Нацкорпусу" мирною акцією протесту висловили своє відношення щодо останнього голосування ПАРЄ, яке стосувалося зняттю частини санкцій з Російської Федерації (РФ), які були на неї накладені у 2014 році. Нагадаємо, що мова йде про голосування, яке було ініційовано представниками Німеччини та Франції та відбулося 26 червня, у вівторок (25 травня), майже о другій ночі за київським часом. Результат засідання наступний: із 190 депутатів — 118 проголосували за зняття частини санкцій з РФ. Найбільшим союзником Росії у цій ситуації виявилася Франція, делегація якої проголосувала одностайно на підтримку РФ.
Лідер київського осередку "Нацкорпусу" Сергій Тамарін, який був безпосереднім організатором мирної акції протесту заявив: "Росія повернулася до ПАРЄ за ініціативи Франції та Німеччини. Це може свідчити лише про те, що нам більше не можна і не треба ні на кого розраховувати, окрім як на себе".
Також, свою думку висловив голова юридичного відділу "Нацкорпусу" Віктор Шендибило, який нагадав, що Франція була однією з країн-підписантів Будапештського меморандуму та одним з творців Нормандського формату, у якому Україна нині проводить перемовини. За його словами, останнє голосування ПАРЄ яскраво демонструє те, що "союзник" у вигляді Західної Європи виявився другом агресора.
Варто зазначити, що подібне рішення представники "Нацкорпусу" раніше прогнозували. Зокрема, вони неодноразово робили акцент на тому, що Мінський і Нормандський формати перемовин не дають жодних результатів, не мають за собою реального захисту для України. Також, у націоналістів були сумніви щодо зацікавленості країн-гарантів в інтересах української держави. Останні події частково підтверджують точку зору націоналістів.
Чомусь дії нацжонів повністю співпадають з інтересами ***** - Залишити Україну без підтримки Заходу. І ось тоді відважні нацжони швидко закінчать війну з остаточною капітуляцією. Буде багато крові, але першими полягуть саме вони - тупі нацжони сьогодні працюючі на інтереси ворога, звісно за винятком тих, хто ними сьогодні керує
В президенты Украины таки можно, а ту нет?
В министры МВД таки можно , а тут нет?
Антисемит?
шушара аваков это знает.
Але вам цього не зрозуміти, гниди шоколадні.
https://censor.net.ua/news/3134534
писюны ПерунаОЙ! извините!.. члены ведической секты имени Перуна и сына его земного Билецкого, слегка раздуплились, и издали патриотичный пук..
вопрос: офис *********** будете забрасывать резиновыми
фалоимимтаторамиобразами Перуна?!
а за кацапа, можешь в рыло получить!
Руслан Ролл @roll_slonosl 25 минут назад
Там наверху трудится всего два человека - Портнов и Корбан + Богдан присматривает за зеленым малышом, который сидит в шортиках и играет с деревянной булавой. Путиноиды вкалывают отдельным звеном и в поте лица. Но всемпох на них, бабло ж на кону)
Руслан Ролл @roll_slonosl 22 минуты назад
Херово во всем этом реваншистском винегрете, шо пока они бомбят Хату, на стреме стоят Аваков с Билецким...
Ни добавить, ни убавить!
Даніло
И что это пикетирование даст,а ничего,толко вред для Украины.Порошенко пять лет все делал для того что бы Украину возненавидели везде,Пеца ассоциировал себя с Украиной в глазах всего мира,теперь надо время и нормальное руководство что бы все исправить
27.06.2019 16:38
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что за маразм
вот так украинцы должны отстаивать национальные интересы своего государства
это вам не параши полякам драить и жопы кацапам лизать