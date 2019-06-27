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Все про:Медведчук (407) тероризм (2073)

 "Медведчук зустрівся з терористами", - титр в ефірі телеканалу ZIK, який належить Медведчуку. ВIДЕО

В ефірі телеканал ZIK, який належить куму Путіна Віктору Медведчуку, з'явився титр "Медведчук зустрівся з терористами" під час обговорення звільнення українських громадян, утримуваних терористами ОРДЛО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, титр "Медведчук зустрівся з терористами" виводився в ефір телеканалу двічі протягом декількох хвилин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кум Путіна Медведчук заявив, що домовився з терористами про звільнення 4 полонених. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134589
 
 
 Топ коментарі
 
Верить словам Рабиновича? Ну, вы меня извините...
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Ну и че тут такого? Разве что добавить к титру можно было - террорист медведчук зустрився з терористами
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Та ну!.. Если речь о рабиновиче и его подельниках, то бишь бойках-медведчуках, то у них одна столица - мокшва, но перевод стрелок в заявлении на оппонента вполне в их духе... "Медведчук зустрівся з терористами", - титр в эфире телеканала ZIK, который принадлежит Медведчуку - Цензор.НЕТ 626
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депутат Рады заявил о планах команды Зеленского перенести столицу Украины

Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу из Киева. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
«Столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского», - сообщил он.

При этом депутат не уточнил, какой город власти готовы сделать новой столицей государства.

Зебiли, сволото, кого ви вибрали?
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Верить словам Рабиновича? Ну, вы меня извините...
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помедленнее пожалуйста , я записую )) Рабинович очень бістро говорит и похоже сам не слышит что. Я правильно понял, они Киев как столицу хотят перенести в другое место? или столицу хотят перенести в другой город? ))
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Перед виборами Мертвечук може заявити, що він родич і соратник С.Бандери.
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30 км до границы с мордором
ваще не вариант
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Та ну!.. Если речь о рабиновиче и его подельниках, то бишь бойках-медведчуках, то у них одна столица - мокшва, но перевод стрелок в заявлении на оппонента вполне в их духе...
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Вы в своем уме? Киев, как Русь, ее история- это истоки Украины, ее основа. Сделать другой город столицей- это значит дать лишний козырь рашистам, типа Киев- мать городов рассеянских, а украинцы, придуманные в австрийском Генштабе, вообще сбоку-припеку.
Не будь у Украины такой **..той соседки, как обосРашка, административную столицу Украины и можно было бы перенести куда-нибудь в центр, в Днепр, например, многие страны меняют по разным причинам столицы, но только не в украинском случае.

а инфа отсюда. можно и на сайте говно-канала 112 поискать, где мудак рабинович вроде как это высрал.
Депутат Рады заявил о планах команды Зеленского перенести столицу Украины

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d14ad7f9a79473bac1d3856
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Хорошие у ВАС оценки, выводы якобы происходящего , основываясь на источники кремля
РБК-
АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995-2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК».
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рэбэка - лучший деловой канал на обосРахе. это не помойка.
дело не в том, что это рашистский канал, а в том, что такие бредовые идеи или рождаются на самом деле у ЗеБилов или озвучиваются мудаком рабиновичем. а проверить, говорил ли он это вовсе не сложно на говно-каналле 112 Украина.




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пруф есть? или слушаем что кричит опблок?
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Зробимо скащуху на те, шо баба Мора вже досить похилого віку)
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ради интереса заголовок загуглил... 80%+ кацапские сми, начиная со звезды заканчивая рамблером
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Вона у маскві мешкає. Типова шоколадна патріотка, вейзмір)
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Сьодня ж не шабат, чому євреї п'яні?
Ви вже не в маскві, я сподіваюсь? Там українським патріотам небезпечно)
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я еще раньше его предлагал
в Кропивницкий ...после войны
1. слишком близко от Киева до границы с мордором
2. недвижка в Киеве подешевеет, да и разгрузится в плане логистики, жинь пересечных киевлян станет в разы комфортнее
3. коррупционная составляющая снизится в разы вместе с содержанием госсаппарата
нужно только провести референдум куда
я за Крапивницкий .. а то он совсем в полной жопе(
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прибейте и мудака-афериста рабиновича и почти всю ЗеМанду! всех в топку!
я таки разрешаю.
это не будет считаться грехом, это всего лишь самооборона и самосохранение для любого нормального украинца.

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Кого ты называешь "зебилом", если ты веришь словам...Рабиновича???
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На Ньюзване и не такую чушь несут про Зелю, и сплошь негатив, хотят оторвать проценты.
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ага, ЗеБiли та ******* ниучемневинаватые и вообще супер-пупер настоящие патриоты Украины, которая дешевая плять из немецкого порно.
нет такого идиотизма и такого предательства, на которое не были бы способны в антиукраинской ЗеМанде и в жоппоблоке.




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Ты совсем там головой тронулся?
Ищешь любой фейк, даже от брехуна Рабиновича, только бы про "зебилов" что-то накатать?
К психиатру сходи.
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НЕУЖЕЛИ ЛУГАНСК АЛЬ АМРОСИЕВКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ГРАНИЦЫ 11 КМ ПО ШПАЛАМ ЗА ЙЛЛОВАЙСКОМ... "Медведчук зустрівся з терористами", - титр в эфире телеканала ZIK, который принадлежит Медведчуку - Цензор.НЕТ 8244
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в Лугандон хочет перенести стеклянный кабинет)) лучше к Витьку хай переносит в растовские ***** "Медведчук зустрівся з терористами", - титр в эфире телеканала ZIK, который принадлежит Медведчуку - Цензор.НЕТ 1850
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по сегодняшним раскладам только Тель-Авив! бабло отсюда, жить там, никакого риска! Зельцман ты КРАСАВЧИК. быдло73 вы лохи)))
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Свій до своїх по своє, або яке їхало - таке й здибало.
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РuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 6 минут назад

ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти росії ще на 6 місяців. Через день після того, як більшість депутатів з 28 країн-членів ЄС проголосували за те, щоб російська делегація повернулася до ПАРЄ. Це дійсно дивний світ
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"тайм-код"?
не не слышали.
неохота это дерьмо созерцать то. аж минуту с лишним
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Ну и че тут такого? Разве что добавить к титру можно было - террорист медведчук зустрився з терористами
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нє, то така хуцпа загальнодержавного рівня
лохторат кошмарити
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славаукраїні
Грузинам респект! Знают цену свободы, до наших еще не дошло.
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Сєпари на своїх каналах що завгодно будуть писати в титрах і говорити, але робитимуть по своєму.
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Рейтинг партии "Оплеуха Народу" за месяц упал на 7 %, Теперь понимаете почему для команды зебилов нужны выборы в июле. И КСУ и президент насрали на Конституцию
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Наверное Баканов лично выехал его арестовывать...
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как я понял они не столицу собираются перенести в другое место, а именно столицу Украины - Киев собираются перенести в другое место ))
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И в чем новость, он с ними и раньше встречался, и даже место не изменилось.))
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Ну и шо, встретился, есть результат. Вы шо вообще ......... он лицо не официальное, сумел, дай бог еще ЧЕТВЕРЫХ. Чистые рученки нам не нужны, по спасению все методы хороши и не х......... й играть в ПАТРИОТИКОВ, тем более за компом. ДЕТВОРА Х....... ва или ИДИОТЫ КОНЧЕННЫЕ.
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БЛ.....дь, 5 лет вам выделили, ПОСАДИЛИ? Так пусть хоть они шо то сделают полезного, а вы ПРОГРАБИЛИСЬ, как вас назвать- ШАКАЛЬЕ.
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Перед выборами подсобит пуйло куму А мы соплями и слезами зальёмся от умиления Наши хлопци на свободи Уряяяяяяя
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"Или, например, метод «40 на 60», придуманный еще Геббельсом. Он заключается в создании СМИ, которые 60 процентов своей информации дают в интересах противника. Зато, заработав таким образом его доверие, оставшиеся 40 процентов используют для чрезвычайно эффективной, благодаря этому доверию, дезинформации. Во время Второй мировой войны существовала радиостанция, которую слушал антифашистский мир. Считалось, что она британская. И только после войны выяснилось, что на самом деле это была радиостанция Геббельса, работавшая по разработанному им принципу «40 на 60»."
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Прочитал "Медведчук застрилывся..."
Но увы! Это не тот случай "Медведчук зустрівся з терористами", - титр в ефірі телеканалу ZIK, який належить Медведчуку - Цензор.НЕТ 8634
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Я за то чтобы столицей Украины был Бердичев. Нужно отдать должное, что евреям там жить удобно. А так как ив КМ, и в ВР преобладают евреи то им и карты в руки.
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І шо? Терористи не взяли його в заручники? Вони там теж зебіли? Або там таки щось не чисто аж смердить.
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Ну титры поставили умышленно дабы не будоражить народ перед парламентскими выборами, но не это главное во-первых, если отпустят неск. Украинских пленных, рейтинг жопоплатформы подрастет и трактовки будут " вот видите, только мы способны решать проблемы"' хотя умные люди понимают, что решение отпустить или не отпустить и когда и кого решает кремль во-вторых, наибольшая угроза в другом - если Медведчук усядеться в кресло спикера парламента, подобные встречи будут носить другой характер будет постепенная лигитимация "руководителей рыспублик" и самих "рыспублик" и постепенная подводка к прямым переговорам, из под сукна Верховной Рады достанут проголосованные в первом чтении Законы по ОРДЛО а дальше знаете
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Витек, ти шо потерял ориентири в жизни кум Пу не простит. Ти ж прокладка ватная, не борзей!)))
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ну...і куди дивиться псевдолейтенант СБУ, корєш Зєлєбєні??? Чи знову попєрєдніки винні? Знову дурня вмикатимуть?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Медведчук зустрівся з терористами", - титр в ефірі телеканалу ZIK, який належить Медведчуку. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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