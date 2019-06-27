EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство
  1058  5
Все про:війна (1568) СБУ (4436) тероризм (2073) Донбас (12222)

 Найманець "ЛНР" здався українським спецслужбам за програмою "На тебе чекають вдома". ВIДЕО

Ще один найманець терористів "ЛНР", здався українським спецслужбам, скористався програмою СБУ "На тебе чекають вдома" і за рішенням суду був звільнений від кримінальної відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ході перевірки правоохоронці встановили, що чоловік у березні-квітні 2015 року перебував у складі так званої "4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу ЛНР". Там він займався обслуговуванням техніки терористів і не брав безпосередньої участі в бойових діях проти українських підрозділів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ПП "Гоптівка" на Харківщині затримано 25-річного громадянина України, який воював у підрозділі терористів "ДНР". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134567
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Дурак шоле?
Через месяц получил бы УБД от ЗЕ и команды в шортиках!)))
 показати весь коментар
 
 
Льготы там всякие для АНИЖЕНАШИЛЮДЕЙ...пенсию...репарации от враждебных укров
И т.п.?))
 показати весь коментар
 
 
Тенденции таковы что террористы скоро будут сначала запрашивать о своих льготах и пособиях,а потом будут соизволять "сдаваться".
 показати весь коментар
 
Ну достал уже этот цирк!На этот раз хоть легенду поменяли.За два года дежурных по блок-постам столько насобирали,что и блок-постов столько небыло.Теперь пошли механики с электриками,а потом кто?Сторожа с поварами?СБУ!Парни,мы понимаем,что служба.Но не позортесь.
 показати весь коментар
 
В СБУ тепер 95 квартал рулить.А комедіантам слово "ганьба" невідоме.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниНайманець "ЛНР" здався українським спецслужбам за програмою "На тебе чекають вдома". ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору