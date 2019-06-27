 Найманець "ЛНР" здався українським спецслужбам за програмою "На тебе чекають вдома". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ході перевірки правоохоронці встановили, що чоловік у березні-квітні 2015 року перебував у складі так званої "4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу ЛНР". Там він займався обслуговуванням техніки терористів і не брав безпосередньої участі в бойових діях проти українських підрозділів.
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Через месяц получил бы УБД от ЗЕ и команды в шортиках!)))
И т.п.?))