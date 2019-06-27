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Все про:Держприкордонслужба (2148) затримання (2931) тероризм (2071)

 У ПП "Гоптівка" на Харківщині затримано 25-річного громадянина України, який воював у підрозділі терористів "ДНР". ВIДЕО

Під час спроби в'їхати в Україну через ПП "Гоптівка" затримано 25-річного громадянина України, який воював на боці терористів "ДНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, правоохоронці задокументували участь затриманого в діях НЗФ в 2014 році. Чоловік кинув службу в "ДНР" і 4 роки проживав у РФ. Після цього вирішив повернутися в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутата Держдуми РФ не пустили в Україну, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134517
 
   
 Топ коментарі
 
Да расстреляйте его сразу.
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набридли такі затримання. тільки і бачу затримали да затримали....дали умовно чі рік- 3 , і це за зраду.вбивства людей сепаратизм....у рашці за перепост чі лайк більше дають в 2 рази бляха муха...ні! так ніякого ладу з кінцем війни і тероризмом не буде. сюсюканье з ними. одні підозри...екс влада он допідозрювалася..що зараз уже країною рулить регіонали. відкриті всюду офіси. проходять помпезні збори партій, вони всі обьеднуються і з"їзди по країні сепарські проводять грандіозні. балатуються в президенти.скупили всі канали!а порошенко галасує....аааааа..... не допустимо їх до влади...ааа.... тау же рахуй допустили...., сидять в раді. убивають патріотів тітушки і таке інше.... і скажіть хто в цьому винниі....а?((
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1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству , иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, -
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/statja-111.htm
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Ну так романтика должна продолжаться, только уже на зоне со взрослым сроком.
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При Зе их хоть отлавливать начали,а вот при сое они по Киеву спокойно разгуливали. У ПП "Гоптівка" на Харківщині затримано 25-річного громадянина України, який воював у підрозділі терористів "ДНР" - Цензор.НЕТ 9149 У ПП "Гоптівка" на Харківщині затримано 25-річного громадянина України, який воював у підрозділі терористів "ДНР" - Цензор.НЕТ 9149
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"Ваша поза меня удовлетворяет", - согласился Остап
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набридли такі затримання. тільки і бачу затримали да затримали....дали умовно чі рік- 3 , і це за зраду.вбивства людей сепаратизм....у рашці за перепост чі лайк більше дають в 2 рази бляха муха...ні! так ніякого ладу з кінцем війни і тероризмом не буде. сюсюканье з ними. одні підозри...екс влада он допідозрювалася..що зараз уже країною рулить регіонали. відкриті всюду офіси. проходять помпезні збори партій, вони всі обьеднуються і з"їзди по країні сепарські проводять грандіозні. балатуються в президенти.скупили всі канали!а порошенко галасує....аааааа..... не допустимо їх до влади...ааа.... тау же рахуй допустили...., сидять в раді. убивають патріотів тітушки і таке інше.... і скажіть хто в цьому винниі....а?((
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Не може того бути. Думбасяни білі та пухнасті. То всьо іхтамнети воювали.
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я вот не понимаю,если УКРАИНА такая плохая, чё этих ******, как мух на мёд тянет. уроды - хотели руцкава мира , то и пистуйте: за уральский хрябет, колыма, магадан, камчатка, шпицберген, в крыму своих амёб-туфелек хватает, там не приймут - осваивайте арду. в УКРАИНЕ истотам некуй делать. мрази ссученные - тока расстрелять, точка!
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Шпицберген принадлежит Норвегии,а не РФ.
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Суд відпустить,бо КСУ нещодавно дав підозрюваним у тероризмі право на більш м'який запобіжний захід, ніж утримання під вартою.
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Треба відразу давати підозру у незаконному перетині держкордону там строк від 3 до 5р.
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В каменоломню! Лет на 5. Потом выслать за поребрик.
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Они что там только на блок-постах стоят?А кто тогда в наших солдат стреляет?
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Никаких данных ни фамилии, ни имени, ни фото, а это точно не их сотрудник? Сняли кино по заданию командования, мол на чеку мы, шоб хохлы спокойно убоя дожидались.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниУ ПП "Гоптівка" на Харківщині затримано 25-річного громадянина України, який воював у підрозділі терористів "ДНР". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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