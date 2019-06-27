 У ПП "Гоптівка" на Харківщині затримано 25-річного громадянина України, який воював у підрозділі терористів "ДНР". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, правоохоронці задокументували участь затриманого в діях НЗФ в 2014 році. Чоловік кинув службу в "ДНР" і 4 роки проживав у РФ. Після цього вирішив повернутися в Україну.
3663 19
У Слов'янську прикордонники затримали жителя Донецька, який служив у підрозділі "Грім" терористів "ДНР". ВIДЕО
Заочно повідомлено про підозру двом громадянам Італії, які воювали за терористів "ДНР", - Сарган
У ПП "Тиса" затримано громадянина України, який намагався вивезти на мікроавтобусі Меrcedes в Італію 700 пачок сигарет, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
"Немає там ополчення. Там контрактники", - терорист Гіркін про підрозділи бойовиків "ЛНР-ДНР". ВIДЕО
"Російські добровольці йшли воювати не заради "ЛНР/ДНР", а для приєднання Донбасу до Росії", - терорист Бородай. ВIДЕО
+7
Да расстреляйте его сразу.
+7
набридли такі затримання. тільки і бачу затримали да затримали....дали умовно чі рік- 3 , і це за зраду.вбивства людей сепаратизм....у рашці за перепост чі лайк більше дають в 2 рази бляха муха...ні! так ніякого ладу з кінцем війни і тероризмом не буде. сюсюканье з ними. одні підозри...екс влада он допідозрювалася..що зараз уже країною рулить регіонали. відкриті всюду офіси. проходять помпезні збори партій, вони всі обьеднуються і з"їзди по країні сепарські проводять грандіозні. балатуються в президенти.скупили всі канали!а порошенко галасує....аааааа..... не допустимо їх до влади...ааа.... тау же рахуй допустили...., сидять в раді. убивають патріотів тітушки і таке інше.... і скажіть хто в цьому винниі....а?((
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/statja-111.htm