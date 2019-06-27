 У ПП "Гоптівка" на Харківщині затримано 25-річного громадянина України, який воював у підрозділі терористів "ДНР". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, правоохоронці задокументували участь затриманого в діях НЗФ в 2014 році. Чоловік кинув службу в "ДНР" і 4 роки проживав у РФ. Після цього вирішив повернутися в Україну.

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