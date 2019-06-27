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 Фоторепортаж, За кордоном
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 "Іди нах#й зі своєю українською мовою! Ти зрозумів, бл#дь!" – німецькомовний прихильник "русского мира" спровокував конфлікт на пікеті посольства РФ в Берліні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські активісти в четвер пікетували посольство Росії у Варшаві, вимагаючи звільнення українських моряків. Тоді ж у столиці Німеччини Берлині відбулася акція на підтримку українських заручників в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мирна акція під посольством РФ в Берліні викликала обурення німецькомовного прихильника "русского мира". У конфлікт довелося втрутитися поліції.

Увага! Ненормативна лексика!

Іди нах#й зі своєю українською мовою! Ти зрозумів, бл#дь! – німецькомовний прихильник русского мира спровокував конфлікт на пікеті посольства РФ в Берліні 01

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"Вчора спливав термін щодо виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі звільнення Росією українських моряків, а цього не відбулося. Власне тому ми прийшли сьогодні під посольство Росії - аби нагадати, що вони не виконали вирок цього трибуналу, а також щоб зацікавити поляків цією темою, темами українських політв’язнів і загалом війни в Україні, яка триває й досі, яка не закінчилася, але про яку останнім часом почали забувати",- заявила лідерка варшавського Євромайдану Наталія Панченко.

Вона зазначила, що Росія не виконує рішення Міжнародного морського трибуналу, але світ продовжує мовчати.

За її словами, ще однією метою пікету є те, щоб сім’ї українських моряків та інших політв’язнів побачили, що вони не самі і дізналися, що у світі є багато країн, де в різних містах виходять на вулиці люди з протестом, показуючи, що в Росії нелегально утримуються українці.

Іди нах#й зі своєю українською мовою! Ти зрозумів, бл#дь! – німецькомовний прихильник русского мира спровокував конфлікт на пікеті посольства РФ в Берліні 02

Акція під посольством РФ у Варшаві.

Іди нах#й зі своєю українською мовою! Ти зрозумів, бл#дь! – німецькомовний прихильник русского мира спровокував конфлікт на пікеті посольства РФ в Берліні 03
Іди нах#й зі своєю українською мовою! Ти зрозумів, бл#дь! – німецькомовний прихильник русского мира спровокував конфлікт на пікеті посольства РФ в Берліні 04
Іди нах#й зі своєю українською мовою! Ти зрозумів, бл#дь! – німецькомовний прихильник русского мира спровокував конфлікт на пікеті посольства РФ в Берліні 05
Іди нах#й зі своєю українською мовою! Ти зрозумів, бл#дь! – німецькомовний прихильник русского мира спровокував конфлікт на пікеті посольства РФ в Берліні 06
Іди нах#й зі своєю українською мовою! Ти зрозумів, бл#дь! – німецькомовний прихильник русского мира спровокував конфлікт на пікеті посольства РФ в Берліні 07

Активіст Євромайдану Максим Ситніков підкреслив, що Росія має усвідомити: "українці своїх не кидають". Він наголосив, що такого роду акції – це підтримка політв’язнів та їхніх сімей.

Ситніков відзначив, що такі акції дратують російських дипломатів.

"Звісно, їх дратують наші гасла, адже правда завжди дратує",- наголосив український активіст.

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Учасники акції тримали в руках українські прапори, а також плакати українською, російською, польською та англійською мовами, зокрема: "Cвободу морякам", "Стоп російській агресії", "Росія – пособник міжнародного тероризму, відповідає за катастрофу МH17", "Росія віддай наших людей".

Вони скандували перед посольством РФ гасла: "Звільнити моряків!", "Росія – агресор!".

На завершення акції учасники заспівали гімн України.

У столиці Німеччини Берлині відбулася акція на підтримку українських заручників у Росії. Її учасники принесли до будівлі російського посольства плакати з фотографіями засуджених українців і вимагали їх звільнити.

Іди нах#й зі своєю українською мовою! Ти зрозумів, бл#дь! – німецькомовний прихильник русского мира спровокував конфлікт на пікеті посольства РФ в Берліні 08

Акція під посольством РФ в Берліні.

Іди нах#й зі своєю українською мовою! Ти зрозумів, бл#дь! – німецькомовний прихильник русского мира спровокував конфлікт на пікеті посольства РФ в Берліні 09
Іди нах#й зі своєю українською мовою! Ти зрозумів, бл#дь! – німецькомовний прихильник русского мира спровокував конфлікт на пікеті посольства РФ в Берліні 10
Іди нах#й зі своєю українською мовою! Ти зрозумів, бл#дь! – німецькомовний прихильник русского мира спровокував конфлікт на пікеті посольства РФ в Берліні 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134494
 
   
 Топ коментарі
 
Вы видео посмотрите - какой то немец, то обычная русская свинья. Ничего нового.
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Вот к чему приводит разрешение появления кацапов без намордников в цивилизованном обществе.
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адін-нарот, та тільки клопіт у "братів" - йєзик мають, та не знають мови
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"Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь!" - немецкоговорящий сторонник "русского мира"",- никогда бы не подумала что никогда бы не подумала что "Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь!" это по немецки
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Видать кроме расиянского мата, он еще и немецкий знает.
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и что и как это добавило ему в мосх которого нет ума.. Путин также что то варнякает на мове немцев и что он от этого разве перестал быть Ху..лом нет или говорящий на мове Шиллера Гетте кацап перестал быть типа русским...а как по мне...тот еще младой обрезанный иудей с паспортом с двумя курицами.... вот и вся что он собой представляет... сказал бы он такое японцу китайцу американцу.. англичанину или том же немцу австрийцу не знаю сразу бы его прибили или потом... но яйца точно в глотку затолкали бы...а посмотрел бы как он начал бы орать и посылать в мусульманских радикальных с Шариатом странах... там бы и вовсе на месте голову отрубили бы и делов то...что возьмешь то с неверная собака поди не более чем...
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ага ,знает .Wo kann ich einen Vorteil bekommen? и еще guten Tag. по 10-20 лет прожили .
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восемь потерпевших с грустными лицами стоят и терпят дальше. не, пэрэмоги точно нэ будэ....
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Щось я не вірю, що німець матюкався.😏
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Вы видео посмотрите - какой то немец, то обычная русская свинья. Ничего нового.
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Я пишу з смартфону, тому не подивився.
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Так то кацап, який зі свого зауральського Муходрищенська виїхав на ПМЖ до Німеччини.
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Кода я там служил, то хорошо они матюгались.
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после возвращения паРаши в ПАСЕ создается впечатление, что в европе большиннство любителей рускава мира и нефтерубликов. того и гляди этот немецкоговорящий с русскоязычной челюстью вместе с коллегами начнет визжать "***** введи!"
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кацап, это единственное в мире существо, которое сбежало от рускава мира в америку или германию , сидит и ждёт, когда же придёт руский мир и освободит его от этих проклятых пиндосов или фрицев ...
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Вот к чему приводит разрешение появления кацапов без намордников в цивилизованном обществе.
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Да какой он немец, небось в 90-е понаехал из какой-нибудь рязани.
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Вата за Путина,но из Рашки удрала в припрыжку.. "Иди нах#й со своей украинской мовой! Ты понял, бл#дь!" - немецкоговорящий сторонник "русского мира" спровоцировал конфликт на пикете посольства РФ в Берлине - Цензор.НЕТ 3067
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Кто подскажет данные етого псевдонемца,адрес там,хотя бы хфамилию...есть кому его там найти и научить петь Гимн Украины.
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Очередной кацапский, упоротый, ватный дегенерат обожающий свою убогую паРашу из "загнивающей гейропы". Живет там в логове "фашыздов" с которыми "диды ваевале", окруженный геями, мучается, но обратно, на родину-уродину, даже насильно хрен выгонишь.
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не нужно орков из орды выпускать ! в германии их 5 млн ...
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ЗасРашку лучше любить из Германии, однозначно. К сожалению, Украину тоже любят сильнее из Канады, Европы и США.
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В Берлине состоялась акция в поддержку украинских заложников в России. /Тумбалалайки под германским флажком вернутся с акции и доложат как всё было из первых рук. Может быть.
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Це вже тенденція. І це заперечити неможливо. Кацапи і підкацапники відчули, що українська влада просто ніяка і захищати не буде ні українську мову, ні українські інтереси, ні самих українців. Це не українська влада. Тому важко прийдеться нашим співвітчизникам за кордоном. Заступитись, як виявилося, нікому.
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самим тра за себе дбати - ніхто не заступиця. При першій ознаці агресії бити на пораженійє!
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От так треба відноситись до кацапів в Україні! А у нас - демократія і толерантність! Довго ми ще будемо танцювати з бубнами перед цими росіянськими **********????
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Треба було толпою його завалити і відгамселити...

Ну або викликати поліцію і сказати, що це терорист ІДІЛу))) Тоді б його відгамселили копи))
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The return of the Mustang‏ @Contemplating13 10 ч.10 часов назад

ехал с пенсом, бывшим пожарным. Зелефил. По его мнению, с Россией надо договариваться и идти на уступки, потому как она мощная, чего слабой Украине выпендриваться.
Я спросил: тебя в СА чмырили деды?
Он - нет, я отбивался.
- Так какого ты выступаешь за чмырение Украины?
- Молчит!
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В СА, чмырили слабых, а сильных побаивались
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Наверно уже достали украинцы матушку Европу со своими акциями и пикетами. Они работать любят, а не бездельничать и митинговать за деньги всяких Соросов
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ты хочешь сказать что тот переселенец с рюкзаком работает ? да 100% на пособии живет .
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Солнцеликий, ты такой же немец, которого здесь обсирают?
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айзюйлянт хренов , переселенец . на немецко говорить научился а мимика и жесты мордовские . руками машет .100% айзюйлянт
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послє слов "пошол на ***" надо убівать ілі сглативать. Походу, сглотнулі - получілі і уніженійє і п134юл3й
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Мысли Перзидента‏ @VVP2_0 20 ч.20 часов назад

Медведев продлил продовольственное эмбарго до 2020 года Никогда не мог понять, что в России, когда народ лазает по помойкам, а в это время тракторами давят сыры и персики из Евросоюза, называется каким-то непонятным словом эмбарго, а не ****************?
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Ось що буває коли на россійкій мові розмовляєш. Ще молодий а вже дебіл.
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Після ліквідації коломойської диктатури українцям треба розробити пляни знищення обох німецько-кацапських "Північних потоків" на засадах "настамнєт". І без жодних скрупулів втілити його в життя, як тільки кацапи знов підуть на Маріуполь чи зупинять наземний транзит газу.
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Обычное дешёвое 3/14дрило, которое просто давно не 3/14здили...
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Руссише швайне меня не удивил. Меня удивило поведение полицая, который не буйного козломордого успакаивал и отодвигал, а украинцев.
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просте швайне антиукраїнське мабуть ще й антисемітське бидло що скоріше за все не любить піндосів, любить москву але ошивається подалі від росії як тільки може.
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Нам надо не флешмобчики устраивать А дипотношения со срашкой разрывать И прекращать торговлю с оккупантами А если мы боимся убытков то нехрен тогда скулить
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Это русскоговорящий кацап. Самый обычный К А Ц А П. Родился и вырос в московии. А не немецкоговорящий любитель рузького мира.Те, кто проил в Германии по несколько лет свободно общаются на немецком языке - у них выбора нет. Что бы жить и работать там надо знать язык.
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дерганный какой-то пидорок. Дернулся бы так где-нибудь у себя в российском зажопье, уже бы бирочка на большом пальце ноги висела. Непуганный дурачек на немецком пособии
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Кацапов только *******,по другому они не понимают!
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Ватник знает, что рядом полицай и ему ******** не дадут, потому так смело тявкал из за спины. больной урод.
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Цензор.НЕТВідеоФоторепортаж"Іди нах#й зі своєю українською мовою! Ти зрозумів, бл#дь!" – німецькомовний прихильник "русского мира" спровокував конфлікт на пікеті посольства РФ в Берліні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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