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Все про:ПАРЄ (501) Росія (17795) Яценюк (1328)

 "Це поразка Заходу і перемога Росії. І до цієї поразки Захід сам приклався", - Яценюк про повернення РФ в ПАРЄ. ВIДЕО

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк назвав повернення Росії в ПАРЄ поразкою Заходу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Яценюк сказав у спеціальному відеозверненні, опублікованому на сайті "Народного фронту".

"Повернення Росії в ПАРЄ - ганебне рішення. Це поразка Заходу і перемога Росії. І до цієї поразки Захід сам приклався. Зараз український парламент повинен на позачерговому засіданні розглянути питання щодо повернення РФ в ПАРЄ і звернутися до всіх парламентів ЄС з тим, щоб засудити цей ганебний крок. Наша жорстка реакція вкрай необхідна. Якщо ми промовчимо, то завтра тишком-нишком знімуть санкції, введені проти Росії за окупацію Криму, Донецька і Луганська. А післязавтра ще окремі наші партнери будуть засуджувати Україну, а не Росію, за невиконання мінських домовленостей", - сказав Яценюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В майбутнє закладена бомба для наступного парламенту і для діючого президента, - Яценюк про рішення КС

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134400
 
   
 Топ коментарі
 
Тысячи киевлян легли спать на проспекте Бандеры,
а проснулись уже на Московском.
С новым президентом в стране
начались стремительные перемены.
(С)
@Anakoyher
🤔
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Да нет Сеня запад глянул на итоги наших выборов пообщался с гарантом новым и думает да ну нах эти дибилы сами себя утопили а мы с какого перепугу должны за них лямку тянуть и терять миллиарды ? И послали Украину нах впрочем там нам и место
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-- эт точно -- половина Украины предателей... -- а то и больше -- выборы в ВР подведут точный результат.
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"Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди" с
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-- на агитках Экономику и Политику не построишь... ...даже коммунякам не удалось.
Да и в реале -- эта агитка появилась, когда украинские патриоты пересрались между собой...
...низачёт!
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Надо Яценюка с ПАСЕ отправить. ТОЛК БУДЕТ
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Народ України його відправив нахєр. Скоро туди і Петро прийде...
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а Петро ще поки на старих дріжджах газує )))
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відправити у вигляді тушкованої кролятини. Нехай ласують.
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Туда можно только депутатов парламента отправить. Членами ПАСЕ являются действующие депутаты национальных парламентов от каждой европейской страны. Количество от каждой страны определяется численностью этой страны.
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в ПАСЕ сильно не наворуешь , а Кроль там где можно украсть ,
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уважаемая,вы одна из старожил этого форума
подскажите у вас в браузере мазила отображается только функция "ответить" или есть ещё "мне нравится"
вопрос в том,что у меня в мазиле отображается функция только "ответить" ,но нет "мне нравится"
если вы в курсе подскажите ,как добавить "мне нравится"
видимо, это проделки этих криворуких ботанов или это глюк сайта?


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У меня все отображается. Вы задайте вопрос админу по емейлу. Они проверят
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вы,пользуетесь браузером мазила,я вас верно понимаю?
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вы пользуетесь браузером Mozilla Firefox речь идёт именно об этом браузере
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У меня айпед . Меня вообще не интересует браузер
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а ты хотел что бы они рвали #опу, а наша чернь73 кукарекала "устали от войны", "не стреляйте" (в пианиста он играет чем умеет). причем характерно, чем дальше от передка, тем больше устали.
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та не сеня яйценосний!!))це ви сучі потрохи брихнею і бізнесом з рашкою зробили це!!
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Безтолкова організація - те ПАСЕ. Толку ноль. Одні зітхання і занепокоєння.
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Дело не в РФ или Украине, она по своей сути такая - это консультативный орган, принимающий декларативные резолюции. Такой себе сбор депутатов национальных парламентов. Собираются, что-то обсуждают, что-то предлагают.
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Це і дурню зрозуміло. Яка Україні користь з тої контори?
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Площадка для донесения до других своих мыслей. По сути для этого Совет Европы и ПАСЕ, как его часть, и создали - чтобы европейские страны получили площадку, на которой могут что-то обсуждать. В Совете Европы собираются министры национальных правительств, в ПАСЕ - депутаты.
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Чудова задумка. Вони на щось взагалі впливають на події в Україні?
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Киевский 🇺🇦‏ @Kieffskiy

Ситуация следующая: Порошенко включил режим саботажа по всем направлениям, от международного до судейского. В этой ситуации Зеленский не нашел ничего лучше как спрятаться и ждать как тотальный 3,14 сам по себе рассосётся.
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Да,да,запад,сделали страну коррумпированным изгоем,который вроде как воюет с засрашкой,но сын президента едет в страну оккупанта и там выбирает себе невесту из правящего в стране оккупанта клана,кто таких будет слушать.
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ще один брехливий зебіл. Хоч би прогуглив, може би,не брехав. Оскільки Олексій та Юля одружилися ще за рік до війни.
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Ну так сын президента Украины не нашел себе невесту в Украине,а женился на какой то сраной Алихановой из России,которая до сих пор прописана в питере и до сих пор имеет российское гражданство - это что не повод гражданам ЕС задуматься,что это за война и что это за президент Украины страдающий от ордынского нашествия.
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Да нет никакого монолитного Запада, Яцло.
Есть десятки разных государств со своими интересами. Даже ЕС и США имеют разные интересы.
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Поражение Запада? А ты уверен? Вот так взяли и проголосовали за свое "поражение"? Это только поражение Украины. Вернее порошенковщины.
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Бред сумасшедшего дякулы. "Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам приложил руку", - Яценюк о возвращении РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9547 Дякула никогда не напишет о том, как Европа 5 лет (!!!) требовала от Украины реформ и борьбы с коррупцией. То, что Потрошенка открыто и нагло саботировал. После чего уже не менее года идет тема, что "Европа устала от Украины", которую оккупировала кланово-олигархическая власть воров, коррупционеров и мародеров. Но дякула обязательно "спишет" все соевые про**бы на Народ Украины, которому надоело такое положение вещей и который послал соевого короля коррупции в эротическое путешествие!И да. ШАРЫ хотели ВЫ, воры-мародеры! 5 лет доили страну, а когда бесплатные, нищие рабы показали вам кукиш, все изошли слюной! "Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам приложил руку", - Яценюк о возвращении РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9547
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Оно то да, но, Сеня, Петя, Грося, Парубок, залепите свой дудки и ПНХ...
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ПАСЕ не принимает никаких политических или экономических санкций. Все их санкции против РФ - это лишение права голоса российской делегации. При этом нужно понимать, что ПАСЕ - это совсем не Совбез ООН, ПАСЕ по своей сути принимает исключительно рекомендации. Почему тогда россияне так активно боролись за возвращение? Во-первых, не возвращение - их никто не выгонял, они сами демарш устроили, а за возврат права голоса. Во-вторых, исключительно с имиджевой точки. Для Украины это условное поражение, поскольку ПАСЕ не принимает никаких обязательных решений, соответственно голосуют россияне или нет, роли не играет: а) в ПАСЕ каждый их голос = 1 голосу, права вето нет, б) ПАСЕ кроме декларативных резолюций ничего не принимает.
Самая важная функция ПАСЕ, пожалуй, выбор судей ЕСПЧ.
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Кроль , без сопливых ! Тебя стало много , сь бался отсюда!
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Захід, Росія, поразка, перемога, зрада навкруги...
Головне, що Україна тут ні при чому - палець об палець не вдарила!
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А чему ты радуешься? Ждешь российские танки в Украине?
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Может, она не знает, что аплодирует сепару, который насмехался над ранеными украинцами и радовался смертям защитников Украины?...
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Знаю одно, что ***** опять всех нагнуло)) С молчаливого согласия всех))
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Знает она всё, не первый год тут на Цензоре сидит.
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Этот персонаж постоянно при новых никах по известным причинам. Вполне можно было и не знать. Показательно другое: если бы мне такое сообщили, то, как минимум, удалила бы аплодисменты, переходящие в овации. А здесь...Не понимаю...Вот такое, значит, отношение к погибшим.
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Я жду? Разве это я развернулась и ушла, как обиженная девочка? Я или ваш полоумный недомерок?
Или он не прав был в своем высказывании? Или халявку разлюбили?
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Ждёшь! Даже очень ждешь, если аплодируеш разным кацапским троллям! Недомеррк полоумный это ты точно говоришь про шмарклю зеленую! Перерлюнул уже овоща!
Смотри халявой не подавись!
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все союзники Украины должны вместе с Украиной покинуть ПАСЕ! Потому что возврат РФ - это капитуляция, которая даже хуже, чем Мюнхенское соглашение 1938 года..
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Сеня, ты ж жадный! Поделился бы с евродепутатами, глядишь, они бы и тебя продлили бы.
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Молодец яйценюк! вообще после такой подставы, нужно сказать этим гейропейцам, уй вам а не возврат средств в мвф!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Це поразка Заходу і перемога Росії. І до цієї поразки Захід сам приклався", - Яценюк про повернення РФ в ПАРЄ. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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