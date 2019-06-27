 "Це поразка Заходу і перемога Росії. І до цієї поразки Захід сам приклався", - Яценюк про повернення РФ в ПАРЄ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Яценюк сказав у спеціальному відеозверненні, опублікованому на сайті "Народного фронту".
"Повернення Росії в ПАРЄ - ганебне рішення. Це поразка Заходу і перемога Росії. І до цієї поразки Захід сам приклався. Зараз український парламент повинен на позачерговому засіданні розглянути питання щодо повернення РФ в ПАРЄ і звернутися до всіх парламентів ЄС з тим, щоб засудити цей ганебний крок. Наша жорстка реакція вкрай необхідна. Якщо ми промовчимо, то завтра тишком-нишком знімуть санкції, введені проти Росії за окупацію Криму, Донецька і Луганська. А післязавтра ще окремі наші партнери будуть засуджувати Україну, а не Росію, за невиконання мінських домовленостей", - сказав Яценюк.
Да и в реале -- эта агитка появилась, когда украинские патриоты пересрались между собой...
...низачёт!
подскажите у вас в браузере мазила отображается только функция "ответить" или есть ещё "мне нравится"
вопрос в том,что у меня в мазиле отображается функция только "ответить" ,но нет "мне нравится"
если вы в курсе подскажите ,как добавить "мне нравится"
видимо, это проделки этих криворуких ботанов или это глюк сайта?
Ситуация следующая: Порошенко включил режим саботажа по всем направлениям, от международного до судейского. В этой ситуации Зеленский не нашел ничего лучше как спрятаться и ждать как тотальный 3,14 сам по себе рассосётся.
Есть десятки разных государств со своими интересами. Даже ЕС и США имеют разные интересы.
Самая важная функция ПАСЕ, пожалуй, выбор судей ЕСПЧ.
Головне, що Україна тут ні при чому - палець об палець не вдарила!
Или он не прав был в своем высказывании? Или халявку разлюбили?
Смотри халявой не подавись!