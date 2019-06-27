 "Це поразка Заходу і перемога Росії. І до цієї поразки Захід сам приклався", - Яценюк про повернення РФ в ПАРЄ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Яценюк сказав у спеціальному відеозверненні, опублікованому на сайті "Народного фронту".

"Повернення Росії в ПАРЄ - ганебне рішення. Це поразка Заходу і перемога Росії. І до цієї поразки Захід сам приклався. Зараз український парламент повинен на позачерговому засіданні розглянути питання щодо повернення РФ в ПАРЄ і звернутися до всіх парламентів ЄС з тим, щоб засудити цей ганебний крок. Наша жорстка реакція вкрай необхідна. Якщо ми промовчимо, то завтра тишком-нишком знімуть санкції, введені проти Росії за окупацію Криму, Донецька і Луганська. А післязавтра ще окремі наші партнери будуть засуджувати Україну, а не Росію, за невиконання мінських домовленостей", - сказав Яценюк.

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