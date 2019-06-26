 "Я проводив референдум і з перших днів на передовій. Син просить морозива, а мені відрізають світло за борги. Люди, ви вже забули нас", - терорист-інвалід Кацап про "народовладдя" в "ДНР". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення Кацапа опублікував на своїй сторінці в соцмережі блогер Денис Казанський.
"Іноді я по два місяці не отримую пенсію. Але це не зупиняє їх прийти і відрізати мені світло за борг в 1000 рублів. Ви говорите:"Ніхто не забутий, ніщо не забуте", - ви вже нас забули ... Невже ось народовладдя таке, за яке ми йшли воювати?" - каже Кацап.
надо было пристрелить *****.
*****,это эталон попочленца-тупой полуслепой ампутант,не умеющий считать.
именно-уотэтоуот народовластие такое(с)
П.С.
причём чем больше холуй лижет сраку кремлю, тем быстрее и жёстче его фаршируют
ну й грошеняток тре підготувати спісітєлю...
*було смішно якщо б не було так сумно...але вже найближчим часом це стане (може стати) реальністю(
У кого одна нога
Тому пенсия дается
И не надо сапога!
Слава ЗЭ команде.
причинно-следственную часть пока не установил, эксперимент продолжается...