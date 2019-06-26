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 Політика України, Суспільство
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 "Я проводив референдум і з перших днів на передовій. Син просить морозива, а мені відрізають світло за борги. Люди, ви вже забули нас", - терорист-інвалід Кацап про "народовладдя" в "ДНР". ВIДЕО

Терорист-інвалід із позивним Кацап, який організовував "референдум" на Донбасі і воював проти української армії, звернувся до "народу Донбасу" і розповів про своє скрутне матеріальне становище за "народовладдя".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення Кацапа опублікував на своїй сторінці в соцмережі блогер Денис Казанський.

"Іноді я по два місяці не отримую пенсію. Але це не зупиняє їх прийти і відрізати мені світло за борг в 1000 рублів. Ви говорите:"Ніхто не забутий, ніщо не забуте", - ви вже нас забули ... Невже ось народовладдя таке, за яке ми йшли воювати?" - каже Кацап.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134301
 
   
 Топ коментарі
 
А щоб знав, кацапський сраколиз.
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-Я проводил референдум и с первых дней на передовой. Сын просит мороженого, а мне отрезают свет за долги.
- Не ссы, кацап, еще не все отрезано! "Я проводил референдум и с первых дней на передовой. Сын просит мороженого, а мне отрезают свет за долги. Люди, вы уже забыли нас", - террорист-инвалид Кацап о "народовластии" в "ДНР" - Цензор.НЕТ 6504
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Все норм! Приходи, когда за долги отрежут ноги...
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Придурок) Это он ещё не платит налоги, на содержание Чечни) но скоро будет платить и это.
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и по-моему этого клоуна я видел на блокировании нашей колонны около кутейниково-зеркальное в 14ом...даже видео есть..там он еще с ногами бегал.
надо было пристрелить *****.

*****,это эталон попочленца-тупой полуслепой ампутант,не умеющий считать.

именно-уотэтоуот народовластие такое(с)
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" Сын просит мороженое, а мне отрезают ноги за долги " - такой заголовок больше подходит.
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я вижу мальчик в трусиках уже подрос))
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Тю, какие проблемы. Есть печень, две! почки...
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Ну с печенью Вы погорячились.Она была убита алкоголем еще до ампутации ноги.))
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Так целую печень никто не изымает. Так, отрежут кусочек получше - и бывай здоров! "Я проводив референдум і з перших днів на передовій. Син просить морозива, а мені відрізають світло за борги. Люди, ви вже забули нас", - терорист-інвалід Кацап про "народовладдя" в "ДНР" - Цензор.НЕТ 6896
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Интересно, яйца кму тоже оторвало? Про мозги тут все и так ясно. И еще одно меня интересует: кто этому ушлепку будет платить пенсию после освобождения Донбасса?
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Погремуху "Кацап" ему друзья прилепили, потому что он скакать не может?
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ничего, пусть сынок подождет - придет зима, появятся сосульки, чем не мороженка для отпрыска?
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Какой там "народ", такое и "народовластие".
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Нечаво, Кацап, получишь пачпорт ерефии и будет тябе счастье.
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Специально для "кацапа".Как,грится-"танцуй со мной",можно вприсядку.)


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Животное хотело жить хорошо за педорублики. Вот и получил. Самое интересное впереди )))
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то есть как за долги свет отрезают ? мы же со своего кармана оплачиваем террористам коммуналку .. свет вода газ бесплатно .. а ещё пенсии детские регрессы .. наверное кацапы это всё прокалывают и пропивают .. сколько же мне ещё нужно им доплачивать ?
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Зебилю спроси, он с ними в мир играть будет. А может и на поклон пойдет как к кадирке.
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московия всегда пожирает своих холуёв.
П.С.
причём чем больше холуй лижет сраку кремлю, тем быстрее и жёстче его фаршируют
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знайомтесь українців - майбутній герой України,учасник АТО проти біндєравцєв й хунти...
ну й грошеняток тре підготувати спісітєлю...

*було смішно якщо б не було так сумно...але вже найближчим часом це стане (може стати) реальністю(
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"Неужели вот народовластие такое..?"- Когда орки єто народ,"народовластие" оно вот такое...
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уважаемый террорист-инвалид Кацап! потерпи! плешивый Леня, и бздливая Вовочка уже скоро все наладят.... нужно немного подождать!
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Хорошо тому живется
У кого одна нога
Тому пенсия дается
И не надо сапога!
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При ЗЭ команде он получит инвалидность.
Слава ЗЭ команде.
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Матюкливого папугу цьому "піратові"!
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>Я проводил референдум и с первых дней на передовой
причинно-следственную часть пока не установил, эксперимент продолжается...
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Я проводив референдум і з перших днів на передовій. Син просить морозива, а мені відрізають світло за борги. Люди, ви вже забули нас", - терорист-інвалід Кацап про "народовладдя" в "ДНР". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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