 "Я проводив референдум і з перших днів на передовій. Син просить морозива, а мені відрізають світло за борги. Люди, ви вже забули нас", - терорист-інвалід Кацап про "народовладдя" в "ДНР". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення Кацапа опублікував на своїй сторінці в соцмережі блогер Денис Казанський.

"Іноді я по два місяці не отримую пенсію. Але це не зупиняє їх прийти і відрізати мені світло за борг в 1000 рублів. Ви говорите:"Ніхто не забутий, ніщо не забуте", - ви вже нас забули ... Невже ось народовладдя таке, за яке ми йшли воювати?" - каже Кацап.

Дивіться також: Одного з головних спонсорів терористів "ЛНР" Держака затримано в Києві, - Луценко. ФОТО