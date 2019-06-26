 Літній чоловік побив хлопця, який справляв малу нужду в центрі Києва. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор, бійка сталася біля Бессарабської площі. Чоловік спочатку вдарив палицею, а потім бив руками. До конфлікту приєднався ще один перехожий. Він завдав "пісяючому хлопчикові" один удар.
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+26
Молодец дед! Ссыкун получил по заслугам!..
+18
Той сцикун точно зебіл. Стільки разів по морді дістати і не доходить!
+11
как где? Лижут Зе.
Вивалявся в тому, що сам надзюрив..
А дід молодець, надав урок манер та поведінки.
Деду респект, что не прошёл мимо, а решил повоспитывать писающего мальчика.
Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи кинули в дерьмо.
Россия открывает путь к успеху
Крутому и отвязанному чмо.
Аристократия помойки
Диктует моду на мораль.
Мне наплевать, а сердцу горько
И бьёт по печени печаль.
Мне наплевать, а сердцу горько
И бьёт по печени печаль.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Я понимаю, что из грязи в князи,
Но где взять столько грязи на князей.
PS: Кстати, волею судьбы мне (спасибо спонсорам) несколько месяцев довелось быть в Калифорнии. Все туалеты везде бесплатные. Если приспичит можно зайти в парк, любую кафешку, ресторан или любой офис и спросить: - Where is a rest room? Это у них в порядке вещей. Вас не только на прогонят а покажут где туалет или даже вежливо проводят до двери.
Логічний принцип "лезо Обами" - якщо хтось цуранить у під'їздах, то by default слід вважати це справою чинного Президента США, доки не буде доведено інше.
херои диванные, "добей", иди. Судья так и скажет - отдохни немного, добивун
Бомжа бы забрали и оштрафовали за то что не успел в сортир, а "герои" могли бы и присесть на пару месяцев за нападение. Так бы и сказали вна суде - он че, кого-то бил, или что-то воровал?
И были бы правы.
только бить. Палками. И будет помнить только пока синяки не сойдут.
А потом обновят что это Киев и все такие...
Дед мало дал. Надо было этому пид..ру х..й отбить, чтобы на всю жизнь запомнил, как ищут туалеты.
Може - це пророцтво?
Бо це кагаленя вже сце на всю країну!
Це порода така быдляча - пока по фейсу кирпичем не получит ничего не доходит.
Все це залежыть од воспитания, як в квартире: у одного срачь у другого идеальная чистота.
Так и в нашем вопросе: одному в центре при людях не в западло себе на голову насрать, другой бумажку мимо мусорника боиться бросить.
Чистота -начало благочестия.
А если оно грязное животное - то и мысли у него такие же.
И ДАЖЕ НА ГЛАЗАХ У КОПОВ, ЕСЛИ НЕТ ТУАЛЕТА. И ИМ ЗА ЭТО СОВСЕМ НИЧЕГО.
УВЫ НО ПО ЭТОМУ ПОЗОРНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ НЫНЕШНЯЯ УКРАИНА ПРЕВЗОШЛА ДАЖЕ совок.
- на белом-белом покрывале января любимой девушки он имя написал...
- твою мать! это ж протокол.... пиши коротко: мочился под окнами своей собутыльницы.
ИМХО, ТАМ КОНФЛИКТ МЕЖДУ БОМЖАМИ. КАК-ТО ЗИМОЙ НА ВОКЗАЛЕ Ж/Д ХАРЬКОВА НАБЛЮДАЛ ПОХОЖУЮ КАРТИНУ КАК БОМЖИ КОНФЛИКТОВАЛИ ЗА МЕСТА В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ.