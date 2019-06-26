 Літній чоловік побив хлопця, який справляв малу нужду в центрі Києва. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор, бійка сталася біля Бессарабської площі. Чоловік спочатку вдарив палицею, а потім бив руками. До конфлікту приєднався ще один перехожий. Він завдав "пісяючому хлопчикові" один удар.

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