 Пітерського художника Соловйова судитимуть за образу влади після акції з плакатом "Пудинг лор". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Дождь, Соловйова затримали 23 червня і майже чотири години протримали у відділку поліції.

Зараз його звинувачують в організації неузгодженого мітингу "з метою формування думки у оточуючих про політику, що проводиться чинною владою". Чіткого пояснення причин затримання Соловйов від поліцейських не отримав.

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