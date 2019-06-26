 Пітерського художника Соловйова судитимуть за образу влади після акції з плакатом "Пудинг лор". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Дождь, Соловйова затримали 23 червня і майже чотири години протримали у відділку поліції.
Зараз його звинувачують в організації неузгодженого мітингу "з метою формування думки у оточуючих про політику, що проводиться чинною владою". Чіткого пояснення причин затримання Соловйов від поліцейських не отримав.
И самое главное - таких решений в 2015-2019 годах существуют десятки, если не сотни.
https://censor.net.ua/news/3128892/dvoe_rivnentsev_vyshli_v_tsentr_goroda_s_plakatami_za_impichment_zelenskogo_ih_zabrala_politsiya_obnovleno
Она реально нарушила закон, не подав уведомление в местные власти о митинге. Но никакого наказания ей не выдали.
"Общественного активиста Юрия Павленко, известного как "Хорт", освободили из-под стражи прямо в зале винницкого суда. Он уже покинул апелляционный суд Винницы и сейчас уже свободен", - сообщил корреспондент.
зубри законы, будешь судье объяснять, когда приговор тебе будут выносить
В городе Ровно суд признал виновной 16-летнюю Дарью Коцюрубу,
но по новому это не судимость, правильно?
Подростков задержали за то, что они не сообщили в местные органы власти о том, что собираются провести митинг, как это положено делать по закону. Согласования, согласия и вообще ответа от властей не требуется - но закон требует подать уведомление.
Подростков при этом никак не наказали - просто вынесли предупреждение.
Соласно конституції Украины сообщать следует о МИТИНГЕ! У Зелеботов разницу между минитгом и ПИКЕТОМ понимают? Или как обычно Зелеботят? ДЕти ПИКЕТИРОВАЛИ облсовет.
При Демокатии, т.е до выборов клоуна ПРЫЗЫДЕНТОМ, позволялось устраивать без всяких разрешений не только митинги но и Дебош в Мариинском парке СОБОЛЕВЫМ И СААКАШВИЛИ, БЕЗ ВЗЯКИХ УВЕДОМЛЕНИЙ! Теперь, конечно, при парне из цирка, , все будет по другому, этот по российскому подобию быстро наведет "порядок", все включая троллей в виде тебя, по струнке ходить будут.
отсюда сразу вопрос - рашкины, и кто вам .. лор??? ))))
Генрих Гейне
КОГДА УХОДЯТ ГЕРОИ, НА АРЕНУ ВЫХОДЯТ КЛОУНЫ
Генрих Гейне
но написано другое... и фантазии и предположения не должны ложиться в основу дела...
мало ли кто и что подумал
(ну это в нормальной стране..а в деспотической - там свое)
он, рівненських протестувальників засудили ж
Не ожидал.