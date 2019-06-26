 Гриценко допоміг Зеленському перемогти Путіна в телерекламі - офіційний ролик "Громпозіціі". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за сюжетом ролика, партія закінчується тим, що після ходу Зеленського за підказкою Гриценка Путін розкидає шахові фігури.

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