 Гриценко допоміг Зеленському перемогти Путіна в телерекламі - офіційний ролик "Громпозіціі". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за сюжетом ролика, партія закінчується тим, що після ходу Зеленського за підказкою Гриценка Путін розкидає шахові фігури.
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Чому результат Порошенка є його перемогою і як Зеленський допоміг президенту перемогти в першому турі виборів. ВIДЕО
Провів зустріч із Зеленським - він не здасть Україну Путіну, - Гриценко
Зеленський переміг на дільницях у Польщі
Переможе Зеленський, але Армагеддона не буде, треба повернутися з політичної війни, - Тимошенко. ВIДЕО
Зеленський знімає ролик в Маріїнському парку. ФОТО
Дніпровський районний суд Києва
визнав недостовірною інформацію, яку поширював народний депутат від БПП
Олександр Бригинець щодо кандидата в президенти і лідера партії
"Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.
https://censor.net.ua/ua/news/3109445/sud_chastkovo_zadovolnyv_pozov_grytsenka_pro_zahyst_chesti_proty_nardepa_brygyntsya_nedostovirnu_informatsiyu
Ти хоч знаєш, що
відповідно до законодавства ніякий міністр оборони не має
права продавати зброю. І ніколи не мав. Це завжди був ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ БІЗНЕС через експертні комісії,
що працююють в
структурі РНБО і структури, утворені
кабміном - Укроборонпром, Укрспецекспорт, Укроборонсервіс, Спецтехносервіс. Хто
призначає керівників цих структур? ПРЕЗИДЕНТ, а не міністр Оборони! Список
зброї на продаж подає міністр економіки, вона Кабміном визначається як
надлишкова. Хто був міністором економіки за януковоча: ПОРОШЕНКО. А серетарем РНБО був
хто? Порошенко Петро Олексійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Порошенко_Петро_Олексійович
.
там Белковский лезет, когда не пьян
регенты херовы
Считают, что в сказку попали
Вы еще подавитесь этим мальчиком
представляю,как он ржал бы год назад,скажи ему кто,что Владимер станет Президентом - а тут,бац - пидтрымка и все дела..
тьфу,гидотне..
Украину превращают в шапито!
1. Даже к потенциальным союзникам он относится пренебрежительно - Зеленский изображен эдаким растерянным клоуном, не умеющим играть в шахматы.
2. Себя считает самым умным. Только он победит Путина и т.п.
3. Народ считает идиотами, если запускает в эфир такую лабуду.
А ЧТО СОЗДАЛ ты -,,МОЗГОВИТЫЙ"????? КРОМЕ ВОНИ НА ЦЕНЗОРЕ?????? 😅😂😅
,,ЕСЛИ ТЫ ТАКОЙ ,,МОЗГАСТЫЙ" ТО ПОЧЕМУ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ КОПЕЙКИ, ПУКАЯ В ИНТЕРНЕТЕ????? ВМЕСТО ТОГО ЧТО БЫ СОЗДАТЬ СВОЙ МНОГОМИЛЛИОННЫЙ СТАРТАП????? 😂😅😂
А вообще если бы днище могло быть бездонным, то это был бы этот ролик.
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Приходе такий Зеля додому після важкого робочого дня. І каже - все, більше не можу, втомився.
І тут Юля-бабуля виходить у білизні і танцює розслабляючий приват.
А в кінці фраза - "без моєї підтримки нічого не вийде!"
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- Ти пака паграй, а я паработаю, - і біжіть до дружина
Пекшот: Патрудімся за вас!
И пусть играет тот, кто 5 лет мог противостоять и более серьезным вызовам от Путина.
Какой Дэвид Линч снял этот шЫдевр?
Кто писал сценарий?
Кто делал грим?
Кто играл Грыця?
Кто все эти люди?
Поведение "половника" объяснимо.
И очень отвратительно.
Хорошо, что это чмо не выбрали...