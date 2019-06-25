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 Знищення російського снайпера під Донецьком із дистанції 1000 метрів. ВIДЕО

У відповідь на постійні обстріли росіян поблизу Донецька, кортрснайперська група виявила і знищила одного з російських снайперів, який цинічно порушував умови припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український снайпер одного з підрозділів майстерно поцілив із дистанції приблизно 1000 метрів і тепер обстріли на цій ділянці тимчасово вщухли.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безповоротні втрати ворога - 10 осіб, санітарні - 13, - українські воїни знищили з ПТРК три вогневі точки окупантів біля Докучаєвська. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134173
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо Ребята.Дай Вам Бог здоровья.
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Вибивати цю руськоміровську нечисть, щодня, нехай по одному, але вибивати безжалісно...
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Ух яка техніка, приціл підсвічується темним коли снайперська рушниця правильно наводиться на ціль, траекторію вираховує балістичний комп'ютер гвинтівки. Американці такі видумщики!
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Я одного не пойму???? ******..... Как эти руськие плодятся? Скока не стреляй , они опять Ё...тся и плодятся. Уничтожение российского снайпера под Донецком с дистанции в 1000 метров - Цензор.НЕТ 3892 Уничтожение российского снайпера под Донецком с дистанции в 1000 метров - Цензор.НЕТ 194
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Там им в Сибири китайцы уже в этом деле помогают.
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Жуков ще он коли сказав що кацапки ще народять .
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Так там свиноматки хАрАшо размножаются... Знищення російського снайпера під Донецьком із дистанції 1000 метрів - Цензор.НЕТ 6112
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Душевно так "потушили", молоца. Дай Бог здоровьячка украинскому снайперу.
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Молодцы хлопцы, мочите эту лапотную свинорусню. Победа будет за нами. Слава Украине!
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***
Ти лежиш у полі, а над полем - небо,
Ти лежиш і знаєш: поспішати треба!
Тут війна навколо, ця краса - омана!
Як змія підступна сторона незнана!

Ти лежиш, примруживсь, в морі із колосся,
Пишно-золотому, як.... її волосся…
Милої волосся пОдушку вкривало,
Море золотаве спати не давало…

І тепер не спиться, та не та причина, -
Ця краса навколо - наче домовина!..
Можна не проснутись, ледь зімкнувши віки,
Можна залишитись спати тут навіки…

Ти лежиш у полі, а над полем - сонце,
Те, що заглядало у твоє віконце.
Крадькома крізь штори пробиралось в хату,
Гріло й цілувало лагідно, як мати....

А тепер не гріє - обпікає щоки,
Палить, випікає в серці сум глибокий.
Очі не побачать на чужинці мітку…
Куля справу зробить! Впевнено і швидко.

////(зі збірки віршів воїнів АТО)
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Километр это хорошо. Но хотелось бы с более дальних дистанций. В качестве господства.С такими винтовками.Как американцы - 1500 м и больше. Вот это,спецы !
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Пуля летела примерно 4 секунды. Для такого патрона это вероятно должно быть полтора-два километра. Если только урод не сразу упал.
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ну так это нормально. ведь все знают что если кацапу отрезать голову то он еще может некоторое время скакать по дамбасу и визжать **********.
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Ми бачимо тільки фінал дуже важезної і небезпечної роботи.
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Схоже, що постріл був у підсвітку ворожого приладу нічного бачення.
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Стрелять кацап ещё будет. Но только остатками своих дурных мозгов и в разные стороны.
Уничтожение российского снайпера под Донецком с дистанции в 1000 метров - Цензор.НЕТ 7233
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Усе класично, здохло падло рогате)))) Слава Героям України!!!
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Скоріш за все рогатий цілився у цей час, бо майже не рухався, пішов після пострілу до пекла))))
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американовцы и на 2500 стреляют из своих м200.
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Не преувеличивайте. Есть единичные боевые попадания на такой дистанции.
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ролик для упырей
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никогда бы не подумала, что меня будут радовать новости с фронта..., гораздо больше чем из мирной жизни...
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Кожен знищений російський фашист - це врятовані життя людей .
Слава Богу , що цих московських виродків потроху знищують .
Слава Героям !!!
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоЗнищення російського снайпера під Донецьком із дистанції 1000 метрів. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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