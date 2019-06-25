 Знищення російського снайпера під Донецьком із дистанції 1000 метрів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український снайпер одного з підрозділів майстерно поцілив із дистанції приблизно 1000 метрів і тепер обстріли на цій ділянці тимчасово вщухли.
17045 51
Матеріали за темою: Агресія Росії проти України
Український снайпер застрелив російського найманця, коли той вийшов покурити з траншеї, з дистанції 800 метрів. ВIДЕО
Знищення снайпера російських окупантів у зоні ООС. ВIДЕО
Знищення трьох російських солдатів 24.08.2017, - снайпер УДА Білозерська. ВIДЕО
Українець Романчук виграв чемпіонат Європи з плавання на дистанції 400 метрів
Український боєць знищує снайпера окупантів на околиці Донецька. ВIДЕО
+26
потух..
+25
Спасибо Ребята.Дай Вам Бог здоровья.
+19
Здохла свинособака.
- Ась!
-Лови зірочку!
- ась?
- как я рад!
Ти лежиш у полі, а над полем - небо,
Ти лежиш і знаєш: поспішати треба!
Тут війна навколо, ця краса - омана!
Як змія підступна сторона незнана!
Ти лежиш, примруживсь, в морі із колосся,
Пишно-золотому, як.... її волосся…
Милої волосся пОдушку вкривало,
Море золотаве спати не давало…
І тепер не спиться, та не та причина, -
Ця краса навколо - наче домовина!..
Можна не проснутись, ледь зімкнувши віки,
Можна залишитись спати тут навіки…
Ти лежиш у полі, а над полем - сонце,
Те, що заглядало у твоє віконце.
Крадькома крізь штори пробиралось в хату,
Гріло й цілувало лагідно, як мати....
А тепер не гріє - обпікає щоки,
Палить, випікає в серці сум глибокий.
Очі не побачать на чужинці мітку…
Куля справу зробить! Впевнено і швидко.
////(зі збірки віршів воїнів АТО)
🤗
Слава Богу , що цих московських виродків потроху знищують .
Слава Героям !!!