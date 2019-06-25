 Знищення російського снайпера під Донецьком із дистанції 1000 метрів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український снайпер одного з підрозділів майстерно поцілив із дистанції приблизно 1000 метрів і тепер обстріли на цій ділянці тимчасово вщухли.

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