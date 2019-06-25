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Все про:війна (1563) РПЦ (255) смерть (3393)

 "Понад 60% червоноармійців було вбито у перші місяці - це була жертва за безбожництво. Війну виграли хрещені", - глава Бєлгородської митрополії РПЦ Іоанн. ВIДЕО

Глава Бєлгородської митрополії РПЦ, митрополит Білгородський і Старооскольський Іоанн заявив, що війну виграли хрещені люди, а численні жертви у перші місяці війни назвав платою за безбожництво.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він заявив під час виступу на вечорі пам'яті річниці нападу Німеччини на СРСР.

"У перші місяці війни практично понад 60% Червоної армії, тобто молодих бійців, які були народжені вже в безбожний час, більшість із них не були хрещені, їх було вбито. Це була жертва неспіввимірна. Це була жертва, принесена за безбожництво", - зазначив він. "І війну виграли хрещені люди, ті, хто були покликані, щоб духовно перемогти цю машину, добре налагоджену, як оцей Челубей, який поєднував у собі мистецтво воїна і був осередком духів злоби піднебесної", - сказав архієрей РПЦ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134126
 
 
 Топ коментарі
 
Господи когда же уже они передохнут эти дибилы которые ни как не вырвутся из 40 годов прошлого столетия
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Гомеричний недоумок. В перші місяці як раз згинула кадрова армія, тобто найкращі.
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Гомеричний недоумок. В перші місяці як раз згинула кадрова армія, тобто найкращі.
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думаю даже Господь ! прости меня грешного!..... УДИВИЛСЯ..... услышав ТАКОЕ....
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Кадровую армию расстреляли в 1937-38 годах. Хороший солдат должен иметь опыт БД, а при такой массовой сдаче в плен армия просто его не набирала. В 1941 году в плен попало до 3 млн. солдат. Но. Современную тотальную войну выигрывают те, у кого больше ресурсов, в том числе людских. У Германии ресурсов было намного меньше, чем у США, Британии и СССР. Потому и проиграли.
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Господи когда же уже они передохнут эти дибилы которые ни как не вырвутся из 40 годов прошлого столетия
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Что у нас, что в парашке попы с головой вообще не дружат
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а зачем им голова? им главное подаяния получать и побольше
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Так це був черговий хрестовий похід, он як! А я то думав....
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той що йшов на Рейкьявік, зараз таких як він під землею просувається потихеньку
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Чи то Берлін, чи то на Москву. Хто їх там розбере зараз...
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Богослужение он вёл весьма оригинальным способом. Он изменял весь порядок святой мессы, а когда был здорово пьян, изобретал новые молитвы. Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник, был еврей. Этот достойный пастырь Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках (с)
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А бравый солдат Швейк всех любил - и КАЦев и ПОЦев!
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Дурак поповский должен обязательно прочитать книги о войне "Ванька ротный" и "Воспоминания о войне".
Да и всем кацам не помешало бы "Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн - Цензор.НЕТ 4838
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Кацапи читати і писати навчились тільки в 30-ті роки
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это не освобождает их от прочтения. Пусть по-слогам осваивают!
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Размечтался. Им Скабеева с соловьем все и так скажут.
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а че скарабеева с большой? Нравится телка? "Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн - Цензор.НЕТ 3004
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Автоматом. В школе учился хорошо "Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн - Цензор.НЕТ 4413. Как телка может и ничего, но я же русский понимаю - а изо рта у нее такое гавно льется "Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн - Цензор.НЕТ 304, все , что природа дала - смазывается.
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Так разверни ртом к лесу и будут ништяки "Понад 60% червоноармійців було вбито у перші місяці - це була жертва за безбожництво. Війну виграли хрещені", - глава Бєлгородської митрополії РПЦ Іоанн - Цензор.НЕТ 6683
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вона как! опять историю переписывать?
а по ГУЛАГам и Соловкам крещеным то полегче было...
(откуда ваще.... такая статистика у попа?)
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Определенная логика у попа все же есть. Рядовой состав РККА в 1941 году состоял из 18-21 летних, то есть рожденных после революции. Потом по мобилизации брали всех до 51 года - там крещенных поболе было.
Вывод конечно у него скрепно-бредовый, но предпосылка объективная).
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А чего от попа ждать? только нахваливание своего ремесла.
Мочились христоеды против безбошников, христоедам вдарили в спину другие христоеды и вместе с безбошниками победили своих коллег по "вере"?
Получается Яхве атеист, то есть ненавидит христопитеков?
дебилы в рясах.
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А в сталинских конц.лагерях сколько советских граждан сгорело ?

Сталин убил больше советских граждан чем Гитлер ...
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Смачный плевок на могилы всех мусульман и прочих "нехристей", воевавших в ркка.
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Также не следует забывать о том, шо противники под руководством дедушки Адольфа - все как один были крещёные як треба по христианскому обряду.
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А красеоармейцев Стали разрешил крестить?
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На самом деле активная борьба с религией началась в 1928, а массово развернулась в 1929 году.
Поэтому первых некрещёных призвали в армию только в 1945 году.
Просто у старого мудака не только с историей, но и с математикой беда.
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нее. После революции "сознательных" стало побольше, и война с религией началась в 1917 практически сразу, апогея достигла в 1920-1924, потом пошло на спад, так как много попов уже стали членами ВКПБ и сотрудниками ЧК-ГПУ. Да и Йося Виссарионыч сам потомственный поп - и "правильных попов" не трогал.
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Китайцев, вон вообще 35 миллионов погибло, и все 35 миллионов были нехристи безбожные.

Так шо поп дело говорит.
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гундяївське бісівське кодло...прости, Господи...і лєнін такой молодой. і юний гундяй впєрєді..
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Всех попов нужно приравнять к террористам.
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***
раша - это страна, в которой мерзость души компенсируется величием и пафосом придуманной и многократно переписанной истории.
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релігійність це не порушення психіки, - казали мені😌
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То есть,если следовать логике этого персонажа,то все убийцы из заград отрядов,расстреливающие красноармейцев не желавших идти в атаку или отступающих с поля боя были крещёнными?Они как раз почти без потерь всю войну прошли!Архинахдебил!!!
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Сталин и его шайка всю войну были неверующими! Но, победили! А сколько верующих и неверующих при этом положили!
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Вот именно, безбожники и выжили, это факт. А еще митрополит, ган........ ДОН ты.
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ещё один клоун в рясе- 60% красноормейцев погибло из-за бронелобости сралина и других гномов совковых.... за первые дни потери более 1200 самолетов подбиты не взлетев.....
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Московити тільки війнами живуть,це така в них політика.
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Бред! Ну бред же. Выживали трусы в загранотрядах.
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Тім ,,безбожним,, хлопцям, камісари зброю не давали.
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зброи было столько, что бросали тысячами на дорогах... а потеряны были миллионы винтовок...
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Уважаемый клирик если бы продолжил свои размышления(правильные размышления),то он бы понял,что жертвы во время первой мировой(кстати,а сколько там погибло красноармеецев!?) и октябрский переворот с последующей гражданской войной это следствие безбржие "православных" (?).
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Да, прям сидел бог на облаке и распоряжался, вон тот не крещенный немец пусть сдохнет на мине, а вон тот не крещенный украинец пусть умрет от пули снайпера, а вон тот крещенный сосед не крещенного пусть живёт, а вон тот американец баптист, не православный, хер с ним, пускай сдохнет под танком.
Попы с такими речами должны сидеть в психушке. Это неизлечимо.
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А цей РПЦешник мабуть був направлений із КДБ на цю роботу?
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ну если быть точным, то большинство красноармейцев в 1941 году не были убиты, они сдались в плен, почти 4 млн. пленных к концу года... И там в плену, в зверских условиях, они умерли от голода и болезней в основном...
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брешуть попи рпц і не кривляться, а скільки ж гнид в упц
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Сатанисты в рясах оправдают любое беззаконие и убийство. Так было при сцаре, так было при Сралине, так и ныне при Пукине.
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Цензор лучше расскажи как полицейские забили насмерть Комарницкого. Нельзя раскачивать будку?
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А я думал политруки "Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн - Цензор.НЕТ 777!!! Оказывается кацапы опять нам про войну врали "Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн - Цензор.НЕТ 2808!
"Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн - Цензор.НЕТ 8364
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Кацапы всегда вру про войну, потому что трупами закидывали все время врага
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Росіяни-сатаністи,де вони там війни та смерть.Ще у 1983 році президент США Рейган назвав Росію- "Axis of evil" .
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Evil empire. "Axis of evil" - это Буш младшенький про Иран,Ирак и красную Корею в 2002.
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Те,що сказав Буш також вірно,виправлю, Рейган сказав "Еvil empire " - (з вікіпедії) літературний вираз, що став політичним кліше завдяки президенту США Рональду Рейгану ....Слід зауважити, однак, що в проекті послання Рейгана до англійського парламенту (1982) містився вираз «центр зла», викреслений чиновниками Держдепартаменту, але знову використаний Рейганом у промові у Флориді.
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Собственно, со времен Рейгана ничего не изменилось. Как была московия империей зла, так и осталась. Только вот Рейганы зара в дефиците.
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Они тоже христиане? Или они в другой войне сражались?

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У нас теж таких "знавців" історії вистачає.
І не тільки в рясах МП.
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"Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн" - если тупые москали сделали из кремлёвского мясника идола, и молятся на него, то этой биомассе можно без труда вложить в уши любую галиматью.
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Ну да, ну да... Заповедь "не убий!" это же не для крещёных.. РПЦ - истинные сатанисты. Бесноватое племя.
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думаю Господь уготовил этому попу бочку со смолой..дебил ***!
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погибло столько потому что накануне войны Сталин устроил чистки в рядах армии и много опытных офицеров просто перестреляли или отправили в гулаги как врагов народа,ну и плюс всем известная тактикак «завалим как их мясом а там бабы еще нарожают»
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При коммунизме церковь была и до войны и после - под запретом .... а значит 100% безбожников мацкальских погибло или не погибло неважно ....просто редкий недоумок)))) в прочем очередное пробитие ДНА на казляндии)))
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Понад 60% червоноармійців було вбито у перші місяці - це була жертва за безбожництво. Війну виграли хрещені", - глава Бєлгородської митрополії РПЦ Іоанн. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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