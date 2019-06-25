 "Понад 60% червоноармійців було вбито у перші місяці - це була жертва за безбожництво. Війну виграли хрещені", - глава Бєлгородської митрополії РПЦ Іоанн. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він заявив під час виступу на вечорі пам'яті річниці нападу Німеччини на СРСР.
"У перші місяці війни практично понад 60% Червоної армії, тобто молодих бійців, які були народжені вже в безбожний час, більшість із них не були хрещені, їх було вбито. Це була жертва неспіввимірна. Це була жертва, принесена за безбожництво", - зазначив він. "І війну виграли хрещені люди, ті, хто були покликані, щоб духовно перемогти цю машину, добре налагоджену, як оцей Челубей, який поєднував у собі мистецтво воїна і був осередком духів злоби піднебесної", - сказав архієрей РПЦ.
Да и всем кацам не помешало бы
а по ГУЛАГам и Соловкам крещеным то полегче было...
(откуда ваще.... такая статистика у попа?)
Вывод конечно у него скрепно-бредовый, но предпосылка объективная).
Мочились христоеды против безбошников, христоедам вдарили в спину другие христоеды и вместе с безбошниками победили своих коллег по "вере"?
Получается Яхве атеист, то есть ненавидит христопитеков?
дебилы в рясах.
Сталин убил больше советских граждан чем Гитлер ...
Поэтому первых некрещёных призвали в армию только в 1945 году.
Просто у старого мудака не только с историей, но и с математикой беда.
Так шо поп дело говорит.
раша - это страна, в которой мерзость души компенсируется величием и пафосом придуманной и многократно переписанной истории.
😇
Попы с такими речами должны сидеть в психушке. Это неизлечимо.
І не тільки в рясах МП.