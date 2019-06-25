 Маріупольцю повідомили про підозру за антиукраїнські повідомлення в "Одноклассниках". ВIДЕО

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, житель Маріуполя на персональних сторінках в соцмережах розміщував матеріали із закликами до зміни меж території України і популяризував терористичні організації "ДНР" і "ЛНР".
"Агітатор нав’язував користувачам соцмереж прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулював суспільною думкою, насамперед напередодні виборів до Верховної Ради для просування вигідних для РФ кандидатів. Правоохоронці задокументували, що матеріали, які розповсюджував поборник "руського мира", були спрямовані на радикалізацію суспільних настроїв, зокрема через поширення дезінформації про переговорний процес з врегулювання ситуації на Донбасі, провокування націоналістично налаштованих осіб до протестних дій", - йдеться в повідомленні.
За місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та сімкарти. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що протягом доби президент Володимир Зеленський має переконати ключових лідерів Європи не повертати російську делегацію до Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це повідомляє прес-служба політсили.
За її словами, рішення ПАРЄ про зняття санкцій з російської делегації фактично означає провал зовнішньої дипломатії України та фіаско Нормандського формату переговорів про досягнення миру.
Вона додала, що оскільки питання фізичного повернення російської делегації в сесійну залу відкладено ще на 24 години, у президента є час, щоб завадити цьому.
Правда ж, ЗЕ!лебобы?
нюзван й 112 купив при пороху,як й бізнес газу й дизпалива "розвинув"....
Теперь это государственная политика благодаря 73% долбодятлам.