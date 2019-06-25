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Все про:агітація (105) Маріуполь (563) пропаганда (1184) СБУ (4431)

 Маріупольцю повідомили про підозру за антиукраїнські повідомлення в "Одноклассниках". ВIДЕО

Служба безпеки України викрила жителя Маріуполя, який поширював антиукраїнські матеріали в соціальних мережах.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, житель Маріуполя на персональних сторінках в соцмережах розміщував матеріали із закликами до зміни меж території України і популяризував терористичні організації "ДНР" і "ЛНР".

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"Агітатор нав’язував користувачам соцмереж прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулював суспільною думкою, насамперед напередодні виборів до Верховної Ради для просування вигідних для РФ кандидатів. Правоохоронці задокументували, що матеріали, які розповсюджував поборник "руського мира", були спрямовані на радикалізацію суспільних настроїв, зокрема через поширення дезінформації про переговорний процес з врегулювання ситуації на Донбасі, провокування націоналістично налаштованих осіб до протестних дій", - йдеться в повідомленні.

За місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та сімкарти. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134124
 
   
 Топ коментарі
 
а шо маривуполь? Тут, на цензоре, таких агитаторов пруд пруди! Лови-не хочу СБУ пресекла деятельность антиукраинского интернет-агитатора из Мариуполя - Цензор.НЕТ 2418
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А таких паскуд тут ещё тысячи десятки тысяч подонков горите в АДУ мрази
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Ща вован ролик для депутатов ПАСЕ замутит, где своим скрипучим голосом грозно так скажет " ДАЮ ВАМ 24 ГОДИНИ!"

Правда ж, ЗЕ!лебобы?
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А таких паскуд тут ещё тысячи десятки тысяч подонков горите в АДУ мрази
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Тут целые интернет ресурсы такие. Во что превратился форум цензора за последние месяцы. Такой хрякопойки тут никогда не было. И это поддерживают админы.
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благодаря ценсору их и отлавливают, так что пусть палят свои айпишники и ipv4 сети
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Это бесполезно, если бы их банили, а то только поддерживают. Меня уже много раз банили, например за то, чир назвал путина ху йлом. А лахтоольгинские ********** здесь главные хозяева. Аж противно.
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Не знаю, я ***** ****** всегда величаю и никто не банит))) Кстати на совете форумчан в топ коментах есть ответ админа на эту тему))) ***** оно и в Африке *****, по этому это не является нарушением))) Так что вас банили за что то другое)
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а шо маривуполь? Тут, на цензоре, таких агитаторов пруд пруди! Лови-не хочу СБУ пресекла деятельность антиукраинского интернет-агитатора из Мариуполя - Цензор.НЕТ 2418
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Тимошенко дала поради Зеленському щодо ПАРЄ: на все є 24 години
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що протягом доби президент Володимир Зеленський має переконати ключових лідерів Європи не повертати російську делегацію до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

За її словами, рішення ПАРЄ про зняття санкцій з російської делегації фактично означає провал зовнішньої дипломатії України та фіаско Нормандського формату переговорів про досягнення миру.

Вона додала, що оскільки питання фізичного повернення російської делегації в сесійну залу відкладено ще на 24 години, у президента є час, щоб завадити цьому.
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Вам присвоен номер шесть, ешьте шаурму...
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Ща вован ролик для депутатов ПАСЕ замутит, где своим скрипучим голосом грозно так скажет " ДАЮ ВАМ 24 ГОДИНИ!"

Правда ж, ЗЕ!лебобы?
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Ну если ты это так понял,то ты явно на каникулах.
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вот и поймали агитатора за свиновальцмана.
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а разве мертвячук это не подельник мыролюбной свыни?
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Все медвечуковские ТВ-каналы антиукраинские, вот где поле работы, а тут какого-то забулдыгу отловили.
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А не мертвечук ли при ЗЕимпотенте скупил телеканалы зик, ньюсван, 112 ?
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тільки зік
нюзван й 112 купив при пороху,як й бізнес газу й дизпалива "розвинув"....
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Вас порохоботов не поймешь .Вы на лету переобуваетесь. Медведчук же корешь вашего экс президента. Или молоть так молоть.
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Нужно судить по законам военного времени.
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Та то уже известный тролль лахтинский. Спамьте эту мразь не задумываясь. Здесь подкремлёвских гнид понаползло мама не горюй. Фильтровать и фильтровать..
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Поймали конечно хорошо. Но почему НьюсВану, 112, Интеру и Зику все это же дерьмо дозволено нести в каждый дом? СБУ, ау!!!
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за что его наказывать, если цензор сам пропагандирует такую "Половина украинцев поддерживают автономию ОРДЛО в обмен на мир",фигню?
Теперь это государственная политика благодаря 73% долбодятлам.
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это интересно.Чемпион цензора по лайкам пропагандист , перепечатывающий сайты ДНР и РФ.
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А разве Порошенко не запретил эти Одноклассники?
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Дорогие мои в России нет антироссийских каналов, в Украине есть
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так одноклассники же заблокированы. никакого вред нет. ли есть?
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Цензор.НЕТВідеоПодіїМаріупольцю повідомили про підозру за антиукраїнські повідомлення в "Одноклассниках". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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