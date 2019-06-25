 Маріупольцю повідомили про підозру за антиукраїнські повідомлення в "Одноклассниках". ВIДЕО

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, житель Маріуполя на персональних сторінках в соцмережах розміщував матеріали із закликами до зміни меж території України і популяризував терористичні організації "ДНР" і "ЛНР".

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"Агітатор нав’язував користувачам соцмереж прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулював суспільною думкою, насамперед напередодні виборів до Верховної Ради для просування вигідних для РФ кандидатів. Правоохоронці задокументували, що матеріали, які розповсюджував поборник "руського мира", були спрямовані на радикалізацію суспільних настроїв, зокрема через поширення дезінформації про переговорний процес з врегулювання ситуації на Донбасі, провокування націоналістично налаштованих осіб до протестних дій", - йдеться в повідомленні.

За місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та сімкарти. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).