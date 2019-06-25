 "Нєхрєн іти в парламент і уряд", - Гриценко і Вакарчук дискутують про нову та стару політику. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV, при цьому обидва політики допустили неполітичні терміни.
Вакарчук прокоментував розмову прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і Гриценка, назвавши її "обливання лайном один одного в ефірі".
Гриценко заперечив Вакарчуку, назвавши розмову з Гройсманом "оперування фактами" і дорікнув лідерові "Голосу" в некомпетентності.
"Коли вам я ставлю конкретне запитання:"Назвіть параметри бюджету", ви відповідаєте загальними фразами ... Зараз була, можливо, неприємна для Гройсмана розмова, але щодо конкретних кредитів і їхніх сум. Якщо ви не готові оперувати конкретними цифрами і фактами, вибачте, але нєхрєн іти в парламент і уряд", - сказав Гриценко Вакарчуку.
Питання.Нахріна він ішов в раду в 2007 ? Законотворчістю не займався,голосував слабенько.Через рік пішов.Ну да,бруд,брехня,міжпартійна боротьба-не всякому дано.
А якого хріна повертається ? Менше бруду стало ?Чесніші ?Чи Славко порозумнішав ?
Нормально он голосовал. А насчет законотворчества, так на Ляшко за 5 лет зарегистрировано по законопроекту в среднем раз в три дня. Это означает, что Ляшко занимается законотворчеством?
Гриценко обучался на посту министра обороны тому как просрать несколько лет и ничего не сделать.
Конечно, местные сраные люмпены всегда больше знают чем ЦРУ, поэтому голосуют за уродов которые их потом грабят и имеют.
Кто-нить помнит о результатах его "законотворчества" хоть что-то?!
Тьфу, плять!
Дві проукраїнські сили в ВР раді, для кремля, на даному етапі, це вже перебір
з Гриценка й міністр оборони був як куля з лайна.