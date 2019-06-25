EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство
  11376  144
Все про:Вакарчук (98) Гриценко Анатолій (287)

 "Нєхрєн іти в парламент і уряд", - Гриценко і Вакарчук дискутують про нову та стару політику. ВIДЕО

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук і глава партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко в прямому ефірі обговорили деякі принципи нової української політики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV, при цьому обидва політики допустили неполітичні терміни.

Вакарчук прокоментував розмову прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і Гриценка, назвавши її "обливання лайном один одного в ефірі".

Гриценко заперечив Вакарчуку, назвавши розмову з Гройсманом "оперування фактами" і дорікнув лідерові "Голосу" в некомпетентності.

"Коли вам я ставлю конкретне запитання:"Назвіть параметри бюджету", ви відповідаєте загальними фразами ... Зараз була, можливо, неприємна для Гройсмана розмова, але щодо конкретних кредитів і їхніх сум. Якщо ви не готові оперувати конкретними цифрами і фактами, вибачте, але нєхрєн іти в парламент і уряд", - сказав Гриценко Вакарчуку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд

Також дивіться: Вакарчук представив 3 спонсорів "Голосу": Фурса, Лукачук, Чернишов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134109
 
 
 Топ коментарі
 
Вот из за такого тупого лощья, как вы, сегодня парашники вернулись в ПАСЕ. "Не хрен идти в парламент и правительство", - Гриценко и Вакарчук дискутируют о новой и старой политике - Цензор.НЕТ 3956
 показати весь коментар
 
такие крутые реформы как дело дошло до обороны страны в 2014 году то оказалось по итогам грицьреформ а остались только лопаты "Нєхрєн іти в парламент і уряд", - Гриценко і Вакарчук дискутують про нову та стару політику - Цензор.НЕТ 9078
 показати весь коментар
 
ОНОтоле, Грыщь, шоб у тебя, ворюги и подонка ВЕЧНО болели ВСЕ зубы, по пухырю под глазами повылазило и чирей на языке вырос.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ну,якщо опустити фінансування,і те,що він і справді говорить розмитими фразами.
Питання.Нахріна він ішов в раду в 2007 ? Законотворчістю не займався,голосував слабенько.Через рік пішов.Ну да,бруд,брехня,міжпартійна боротьба-не всякому дано.
А якого хріна повертається ? Менше бруду стало ?Чесніші ?Чи Славко порозумнішав ?
 показати весь коментар
 
 
Не, ну ты не равняй. Идти в одиночку, каким-то номером 15 в блоке, где супера посрались и заставляют тебя блокировать трибуну своему же презику, - это одно. А идти через 12 лет во главе собственной полит.силы, с лично подобранной командой, где ты можешь принимать решения и на что-то влиять, - это другое.
Нормально он голосовал. А насчет законотворчества, так на Ляшко за 5 лет зарегистрировано по законопроекту в среднем раз в три дня. Это означает, что Ляшко занимается законотворчеством?
 показати весь коментар
 
 
Ну, они пока единственные, кто публикует данные своих доноров. Бюджет кампании - 80 млн грн, в наличии есть 30. Всего 26 доноров, данные опубликованы по 5 или 6. Плюс огромное количество волонтеров, которые катаются с Вакарчуком по Украине и готовы на халяву пахать на избирательных участках.
 показати весь коментар
 
 
Вакарчук обучался в Штатах по спецгранту для перспективных лидеров.
Гриценко обучался на посту министра обороны тому как просрать несколько лет и ничего не сделать.
 показати весь коментар
 
 
А практиковался гриця только врать и увиливать)
 показати весь коментар
 
 
Спец Грант для лидеров означает что Штаты Вакарчука считают достаточно чистым и принципиальным для проведения реформ и управлениея страной.
Конечно, местные сраные люмпены всегда больше знают чем ЦРУ, поэтому голосуют за уродов которые их потом грабят и имеют.
 показати весь коментар
 
 
ЦРУ не має відношення до Славка. "Хрещення" він отримав в Канаді. Потім в Англії навчався в місцевій масонській дебільні. Отримав градус, британці навіть дозволили йому виступати перед місцевими трудящими.
 показати весь коментар
 
Звідки ти взяв цю хєрню? Вакарчук навчався у Штатах - спочатку в Єлі, потім у Стенфорді. Іди проспись)
 показати весь коментар
 
 
Слава обиделась, она привыкла к пищащим от нее стадионам, а тут с ней, как с мужиком начали говорить "Нєхрєн іти в парламент і уряд", - Гриценко і Вакарчук дискутують про нову та стару політику - Цензор.НЕТ 8316
 показати весь коментар
 
 
А с тобой и до сих пор не начали говорить как с мужиком, маруся.
 показати весь коментар
 
 
Вакарчук был депутатом в ВР от "Нашей Украины" во времена Ющенко..
Кто-нить помнит о результатах его "законотворчества" хоть что-то?!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
свиносявка пинкиса эльза подала голос на серливо-мыролюбного онотоля.
 показати весь коментар
 
 
Нет смысла, что либо писать, кроме этого.
 показати весь коментар
 
Анатолій правий. Гройсман - чиновник, чільник виконавчої влади. І на запитання лідера опозиційної партії повинен відповідати чітко і змістовно. Доречі, є навіть кримінальна відповідальність за надання недостовірної або неповної інформації. А Славко дійсно некомпетентний, якщо цього не розуміє.
 показати весь коментар
 
 
Все-таки играя роль "рубаки-парня" Анатолий Степанович иногда "передергивает". А Святославу Вакарчуку нужно избавляться от образа "изпуганного тушканчика"в эфирах и на ток-шоу.
 показати весь коментар
 
 
Все понятно. Они оба "работают" на одном выборном поле . Сейчас "Голос" практически обеспечил себе прохождение в Раду, Гриценко и "Гражданская позиция" в сложной ситуации, можно даже сказать на грани критической. Поэтому и идет борьба за одни и те же в принципе, голоса. ( кстати , это именно те две партии из которых я буду выбирать, потому что больше голосовать за кого лично не вижу), "Свобода" как по мне ( субъективно) слишком радикальна (не дозрел еще) Да и проходной барьер ей не взять. " Самопомощь", тоже не набирает голосов. Ну и все, . Так что как для меня выбор очень ограничен. Будем думать.
 показати весь коментар
 
 
Ну дійсно, Слава. Одні загальні фрази. Уже маємо горе-президента, який також на загальних фразах, на популізмі заїхав на банкову. І шо? Нічого крім переїзду, в так званий офіс, від нього немає. І не буде. Тому що ділетант, дешевий комик, який видно з цифрами і навіть арифметикою не в ладах.Та ще й язик у нього підвішений в сраці. На виході: поки що повернення раші в ПАРЄ. Далі буде. Поки наш "мудрий народ" не навчиться вибирати розумних людей, а не голословів. Гриценка я президентом не бачу. А от в Раді йому місце. Нам потрібна проукраїнська опозиція.
 показати весь коментар
 
 
Знаю Степаныча еще по Минобороны. Он авторитарный, но принципиальный и чесный руководитель. И будь он Президентом, вся эта про-кремлевская публика бежала бы из страны так, шо аж гай шумел бы.
 показати весь коментар
 
 
Согласен. МО он был крутой. ******** Украина свое счастье... Щас бы вся шваль уже выехала за кордон, если бы успела. А так тока прибывает сепаров и гандонов.
 показати весь коментар
 
 
Ну что тут скажешь, окромя как то, что Генитальный полковник красиво ОБОСРАЛ голосливого Сыксырыкыча. "Нєхрєн іти в парламент і уряд", - Гриценко і Вакарчук дискутують про нову та стару політику - Цензор.НЕТ 2966
"Нєхрєн іти в парламент і уряд", - Гриценко і Вакарчук дискутують про нову та стару політику - Цензор.НЕТ 8115

 показати весь коментар
 
 
"Чем дальше в лес,тем больше дров".Чем больше смотрю и слушаю Вакарчука,тем больше складывается впечатление о нем,как о Ющенко номер два.Зазвездился товарисч.Думает,что студия-это концертный зал со зрителями,которые будут апплодировать и подпевать любому его слову.Но в любом случае Вакарчук сьедает рейтинг Порошенко,а это уже хорошо.
 показати весь коментар
 
 
Стремный какой-то этот Гриценко, смотрю на него и у меня всегда такое впечатление, что он чего то боится, интересно чего?
 показати весь коментар
 
 
Дурний ти... Перефразовуючи Кернеса, скажу тобі таке: тобі не Грценком треба опікуватись а водою. Бо треба витягти пальця із своєї сраки і спробувати вимити руки.
 показати весь коментар
 
Вакарчуку вчити Гриценка в політиці - це все одно, що пан Анатолій буде розповідати "ГОЛОСливому" Славку чим відрізняється нота "До" від ноти Фа".
Тьфу, плять!
 показати весь коментар
 
 
За постам кремлівських ботів вельми точно можна визначати основні напрямки пропагандистських атак. Все знову повторюється. Так як знищували рейтинг Порошенко, так зараз намагаються знищити рейтинг "Голос".
Дві проукраїнські сили в ВР раді, для кремля, на даному етапі, це вже перебір
 показати весь коментар
 
 
в укропарламенте мои интересы никто никогда не представлял, значит мне в принципе не нужно ходить на выборы.
 показати весь коментар
 
Вакарчук нотной грамоты не знает, а вы о каких-то цифрах. Посмотрите на его тупую физиономию. Он сложнее Ля минора ничего не догоняет. К тому же я первый раз услышал его речь. Как он поет с таким картавым прононсом? Еще один тупой логопед в Раде.
 показати весь коментар
 
 
Еще одно успешное уе..бище критикует неудачника. Это о тебе.
 показати весь коментар
 
Когда неудачник(может это и не его вина) Гриценко, сказал Вакарчуку фразу -"на хрена идти в парламент.." Станислав опешил, пропал голос(жаль что не партия под таким названием) и стал похож на "светофор", клипая в ступоре глазами..--и это только невинная беседа в студии--нет, нам не нужен лидер ,который, от слов или критики в его адрес, будет каменеть,или хуже того-- растворяться в воздухе,так и не выполнив обещаний..
 показати весь коментар
 
 
Зря мы Гриценко не выбрали. Вакарчук - зеленое мелкотравчатое говно, вылезшее непонятно откуда и порящее полную чушь.
 показати весь коментар
 
 
Выбрали бы Анантолия Степановича, щас бы лицезрели "исход евреев из рая". Эх, ******** свой шанс...
 показати весь коментар
 
 
З Гриценка такий прем"єр як з лайна куля.
з Гриценка й міністр оборони був як куля з лайна.
 показати весь коментар
 
 
Вакарчук,а шо ты сделал будучи депутатом 5 лет,на сцене скакал и бабки депутатат получал....
 показати весь коментар
 
Он не был 5 лет депутатом, ты, мокшанское животное.
 показати весь коментар
 
Можливо помиляюсь,але в Славка всі симптоми наркомана...Розумію,що тема вже відіграна,але шизофренічний погляд,різкі повороти голови,постійна збудженість,худоба...Глворить він у вузьких рамках,корупція нам вже от де сидить і показує рукою на горло,а спитаєш щось глибше,вище - все одно вертається на корупцію яка он де йому сидить...Шкода,хороший був співак...і навіть ,кажуть,щось своє писав...Кінець творчого натхнення загнав Івасюка в Брюховицький ліс,Білозіра в центрову кнайпу під москальські кулоки,ну а Славка - в Раду...
 показати весь коментар
 
Пробіжи з цим наркоманом 12 км кросу. Ти раніше стухнеш, ніж він навіть задихається.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Нєхрєн іти в парламент і уряд", - Гриценко і Вакарчук дискутують про нову та стару політику. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору