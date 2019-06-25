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Все про:Геращенко Ірина (906) ПАРЄ (469) Гончаренко (187)

 Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи покинула зал засідань Асамблеї, зважаючи на присутність у ньому російської делегації і небажання перебувати з ними в одному приміщенні.

Про це заявила перша віцеспікерка Верховної Ради України, член української парламентської делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Українська делегація оскаржила повноваження російських вбивць. Слухання щодо їхніх повноважень - у четвер. До цього ми не можемо сидіти в одній залі з вбивцями. Ми вийшли із залу Асамблеї, і ми на камери сказали росіянам, що вони вбивці", - розповіла Геращенко.

"Вистачило голосів оскаржити повноваження делегації РФ! Тепер протягом доби Комітети ПАРЄ мають розглянути питання і запропонувати проект рішення! Вночі програли бій, але не програли війну", - написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук член української делегації Олексій Гончаренко.

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За правилами ПАРЄ, тепер повноваження можуть бути заново підтверджені протягом 24 годин. Протягом цієї доби делегація зможе працювати в залі, але не зможе голосувати з питань, які пов'язані з її повноваженнями.

Для оскарження потрібні були голоси 30 членів асамблеї з п'яти країн, ця кількість була набрана, і повноваження опротестовано.

Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко 01
Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко 02
Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко 03
Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134068
 
   
 Топ коментарі
 
Давите там уродов паРашкинских!!!... Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 747
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кацап, как тебе мордвину узкоглазому сидится на чеченской бутылке? сиди не ерзай.
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ты же так коломою руку поранишь Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8227
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Доблесць для Масковіі -хлусьня подласьць забойства;
Доблесць для ******** Заходняй Эўропы - крывадушша прадажнасьць прагнасьць.
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Скажіть на повний голос за газ ,за сєвєрний -2...
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Путлер уже несколько лет только покупает европейских политиков и все идет к отмене всех ограничений, в том числе и санкций. И СП-2 уже несколько лет строят с поддержки Западной Европы и лично фрау Меркель, и скоро его запустят. Вот такая вот продажная Европа....
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"Українські воїни покинули окопи на Донбасі через присутність там російської армії." Як би їх назвали після цього? Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9465
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а що, можливо прирівняти мокре з холодним? Ну, хіба що - у зебілів.
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Тобто в ПАРЄ не фронт? Там боротись з ворогом не треба? От тому ми й втрачаємо свої позиції.
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у даному випадку дії нашої делегації і є боротьба
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Ага. "У верблюда два горба, потому что жизнь - борьба."
Це дезертирство с поля бою, а не боротьба.
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Нормальний тактичний хід. Цілком адекватний ситуації, що склалася, і максимально потужний за психологічним впливом.
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да, я вже бачу, як зебіли власною демагогією намагаються запудрити мізки іншим. Вже навіть з ними неохота вступати в суперечу...
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Може б петріоти так знак протесту ще й з ПАСЄ вийшли?
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Пахали 5 лет люди, но 73% де_ратов захотелось прикольнуться...
И всё коту под хвост.
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Просто претит откровенное лицемерие тех кто на словах проповедует общечеловеческие ценности, а на деле вылизывает задницу агрессору.
Российскую делегацию удалили из ПАСЕ за захват Крыма и Донбасса, а сейчас заподноеврепейские политики стелятся перед Путиным и принимают их обратно, хотя ничего не изменилось в лучшую сторону, а только ухудшилось (обстрел украинских судов и захват моряков в Керчинском заливе).
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изменилось. Европа - покупатель №1 российской нети и газа, а нефть и газ сильно подорожали последние пару лет и продолжают дорожать. Так что Европе сейчас интересней дружить с Рашей чем раньше.
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Нафта - падає: http://www.livecharts.co.uk/MarketCharts/brent.php
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Ветер перемен он такой но то фигня главное шо электроэнергия будет дешевле правда для предприятий Коломойского но то такое нюансы
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Нет никакого русского народа. Есть стада мокшан (кацапов), пасущиеся к северу от Киева.
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псам ********** тявкать не разрешали. брысь под лавку, рвань.
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мне это все похоже на очередной кидок аленей на бабки)
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Геращенко, Гончаренко, Арьев, Ляшко - одни придурки, итог - прогнозируемый.
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Я - антисвин Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3567 .
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Ты - то же без палки
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А ты Сергей Устим Московский? Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3925
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Ра. Кремлёвские путиноиды лезут в ненавистную Гейропу.
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Сирия говорит - русские шакалы - Вы Убийцы.
Грузия говорит - русские твари - Вы Убийцы.
Украина говорит - русские мрази - Вы Убийцы.
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А вы кто? Торгуете с этими убийцами и имеете с ними ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ!!! Кто вы после этого?!
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Уезжайте Не причитайте и не скулите Никаких взносов Но зная наших вангую что вернуться Объяснят что это площадка что бы доносить миру нашу позицию
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У Геращенко нигде ничего нормальное не получалось, ни в Минске, ни в ПАСЕ.
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Я вообще думаю что ее нарочно засылают когда что-то слить надо чтобы она скандал там устроила
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Европа, по чем сегодня твои "пинципы"??? Небось Украина попала на сезон "оптовых скидок"... Хотя, если самому типа "преЗЕденту" оно нах.. не впало, чего уж тут на европейских "продавцов моральных ценностей" сетовать...
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Вот она! Первая ласточка зебильной команды.
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В ПАСЕ от Украины была зебильная команда? Так вот оно шо, Михалыч... А мужики то и не знают...
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Нет, больше похоже на последнего грача порохоботской команды
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Очень даже "вовремя" ПАСЕ так проголосовало. На руку порошенко.
Теперь прахоботы аж захлебываются, обвиняя во всем Зеленского, который только месяц на службе, а на ключевых местах и в самом ПАСЕ всё еще сидят люди порошенко.
И да. Как бы он не сожалел, прахоботы все равно будут его во всем обвинять. Работа у них такая. Петю хотят в Раду протащить.
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У них руки так запрограммированы так, а мозгов нету.
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пасье. народу Украины будет очень не хватать ваших озабоченностей . Больше ничего не было с вашей стороны.
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А ця дія була узгоджена з президентом Зеленським чи ініціатива БПП?
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Якщо про вихід, вважаю що це ініціатива БПП, узгоджена з великим діпломатом.
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Хорошо что это предположение тебя хоть немного утешает. Важен итог, а не процесс, когда это дойдет до порохоботов?
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Європу цікавить тільки бабло. Ну а Україні вони тільки інколи співчувають, похитуючи головами і цокаючи язиками.
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про сою тільки в методичках ольгінських бомжів записи є.
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Зеля прямо и непосредственно отвечает за внешнюю политику.
И єто его ляп об землю, что бьі тут его сторонники не говорили.
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Зебилы сейчас начнут выть, что за внешнюю политику всё ещё отвечает Порошенко. А их царь-государь Зеленобородько отвечает только за работу фонтанов и продажу шаурмы.
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как бы Зе ни обосрался, зебилы во всем будут винить "папередников".
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Дык , то ладно, по логике так и должно быть... Но зебилье молчит , шо рыба об лед. Значит их это устраивает.
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Моя соседка, ярая сторонница ЗЕ, вчера пришла в гости с унылым видом и сообщила, что будет искать себе новую работу, потому что "денег теперь не хватает на жизнь". Хотя при Пете она каждый год ездила с детьми на море отдыхать и все было нормально. Глядя на ее унылую рожу испытал истинное удовольствие.
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Все правильно сделали, а за скабееву жирнючий плюс, надо было еще перекреститься
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Геращенко, Гончаренко, Арьев... Как можно таких туда посылать ? У них же на лицах написано - идиот. Ручку тянет как пионер )) Там тебе не школа,придурок...
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Кстати а кто знает, почем принципьі ПАСЕ в денежном єквиваленте?
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"На горло" західних європейців не візьмеш - треба було думати раніше.
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Бабла не вистачить. Брати розрахунком та плануванням зовнішньої політики - розумом.
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ПУСТЬ РОДСТВЕНИКИ СБИТОГО MH17 ПОСМОТРЯТ КАК ГОЛОСУЮТ ИХ ИЗБРАНИКИ! УГОРАЮ, СПЛОШНОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ И ЛОЖ
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Что-то мало зебилов на сайте, с чего бы это? Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2419
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их это устраивает. Они самозадовольнились, тобто, мавр сделал свое дело и удалился...
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Кто ответит на вопрос, почему сторонников Зеленского по стране больше, а здесь их меньше? Не потому ли, что здесь проплачиваемые порохоботы работают в поте лица? Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 60
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В жодному випадку не потрібно Українській стороні робити самостійних ДЕМАРШІВ, це на руку москалям, щоб потім розповідати ХТО В ІЗОЛЯЦІЇ???... Потрібні консультації з британцями, поляками, грузинами, балтійськими країнами, та тими, хто голосував проти.... із залученням звісно США та Канади (які також присутні у ПАРЄ, в якості спостержних членів)....
Можливо результатом цих консультацій стане вихід цих членів із ПАРЕ і утворення нового формату ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ.... Наприклад ПАЄАР... Парламентської асамблеї ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ РАДИ (з США та Канадою, як повноцінних членів Ради, а не тільки спостерігачів).... Нехай потім німці, французи та інші друзі Путіна кохаються з москалями, у цій обрізаній версії ПАРЄ!!!!

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Аплодирую стоя нашим дипломатам в ПАСЕ!
НЕЧЕГО ТАМ ДЕЛАТЬ...
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А вообще конечно, часть Европы проголосовавшая за возврат РФ в ПАСЕ - паскудные страны особенно - Франция, Австрия, Нидерланды, т.к. показали полное отсутствие моральных принципов. Уважать надо Великобританию, Польшу и Прибалтику, особенно Литву.
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Молдова тоже прогнулась, хотя и оккупирована.
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немедленно референдум о вступлении УКРАИНЫ в НАТО И 74 % "ЗЕ " почитателей должны доказать это
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Робити нашим в ПАСЕ не має жодного сенсу,тому що через місяць буде нова коаліція Слуги народу та опоблоку, обидва керуються жидами, і будуть вони співати в унісон з москалями. Так що треба ,поки є час, вийти звідти ще й вигнати ОБСЄ з України
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забавно смотреть на то, как воет пороховата о 73-х процентах, хотя то, что паРаша будет восстановлена в ПАСЕ, было ясно еще в феврале, после заявления фрау комсомолки касаемо строительства трубы и дружбы с паРашей. и никто в Украине не в состоянии помешать данному событию, ни *********, ни ЗЕбеня.
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Мабуть зелені жарти з туру по Європі не зайшли
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниУкраїнська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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