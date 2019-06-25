 Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це заявила перша віцеспікерка Верховної Ради України, член української парламентської делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Українська делегація оскаржила повноваження російських вбивць. Слухання щодо їхніх повноважень - у четвер. До цього ми не можемо сидіти в одній залі з вбивцями. Ми вийшли із залу Асамблеї, і ми на камери сказали росіянам, що вони вбивці", - розповіла Геращенко.
"Вистачило голосів оскаржити повноваження делегації РФ! Тепер протягом доби Комітети ПАРЄ мають розглянути питання і запропонувати проект рішення! Вночі програли бій, але не програли війну", - написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук член української делегації Олексій Гончаренко.
За правилами ПАРЄ, тепер повноваження можуть бути заново підтверджені протягом 24 годин. Протягом цієї доби делегація зможе працювати в залі, але не зможе голосувати з питань, які пов'язані з її повноваженнями.
Для оскарження потрібні були голоси 30 членів асамблеї з п'яти країн, ця кількість була набрана, і повноваження опротестовано.
Доблесць для ******** Заходняй Эўропы - крывадушша прадажнасьць прагнасьць.
Це дезертирство с поля бою, а не боротьба.
И всё коту под хвост.
Российскую делегацию удалили из ПАСЕ за захват Крыма и Донбасса, а сейчас заподноеврепейские политики стелятся перед Путиным и принимают их обратно, хотя ничего не изменилось в лучшую сторону, а только ухудшилось (обстрел украинских судов и захват моряков в Керчинском заливе).
Грузия говорит - русские твари - Вы Убийцы.
Украина говорит - русские мрази - Вы Убийцы.
Теперь прахоботы аж захлебываются, обвиняя во всем Зеленского, который только месяц на службе, а на ключевых местах и в самом ПАСЕ всё еще сидят люди порошенко.
И да. Как бы он не сожалел, прахоботы все равно будут его во всем обвинять. Работа у них такая. Петю хотят в Раду протащить.
И єто его ляп об землю, что бьі тут его сторонники не говорили.
Можливо результатом цих консультацій стане вихід цих членів із ПАРЕ і утворення нового формату ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ.... Наприклад ПАЄАР... Парламентської асамблеї ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ РАДИ (з США та Канадою, як повноцінних членів Ради, а не тільки спостерігачів).... Нехай потім німці, французи та інші друзі Путіна кохаються з москалями, у цій обрізаній версії ПАРЄ!!!!
НЕЧЕГО ТАМ ДЕЛАТЬ...