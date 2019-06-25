 Безповоротні втрати ворога - 10 осіб, санітарні - 13, - українські воїни знищили з ПТРК три вогневі точки окупантів біля Докучаєвська. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише офіцер ЗСУ Анатолій Штефан і публікує відеозапис успішних атак.
"У районі Докучаєвська проведена успішна операція підрозділів ОС за допомогою ПТРК. Результат - знищення трьох вогневих точок російсько-окупаційних військ. Безповоротні втрати ворога - 10 осіб, санітарні - 13", - пише Штефан у коментарі.
Я бы на месте Зе не рассказывал про прекращения огня, а четко требовал реалистичной миротворческой миссии из нейтральных стран - на линию разграничения. Потому что фантазии пети про миротворцев, которые за нас охраняют границу и зачищают боевиков ничего кроме смеха не вызывают.
Слава УКРАИНЕ!!!
Потому и такие потери у орков
( и по возможности - бис!!! не сдерживайте эмоции... лупаште!!!)
Именно так это видят из Офиса президента.