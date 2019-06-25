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 Безповоротні втрати ворога - 10 осіб, санітарні - 13, - українські воїни знищили з ПТРК три вогневі точки окупантів біля Докучаєвська. ВIДЕО

Українські бійці за допомогою керованих ракет знищили три вогневі точки окупантів поблизу Докучаєвська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише офіцер ЗСУ Анатолій Штефан і публікує відеозапис успішних атак.

"У районі Докучаєвська проведена успішна операція підрозділів ОС за допомогою ПТРК. Результат - знищення трьох вогневих точок російсько-окупаційних військ. Безповоротні втрати ворога - 10 осіб, санітарні - 13", - пише Штефан у коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український боєць знищує снайпера окупантів на околиці Донецька. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134059
 
   
 Топ коментарі
 
Красавцы... Хоть одна позитивная новость, а то к примеру ПАСЕ уже весь мозг выела..
Слава УКРАИНЕ!!!
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Молодцы, защитники Украины, дай Бог вам здоровья.Уничтожайте врага, Украина на вас держится.
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а ты подними руки в гору, и иди сдавайся, может тебя пожалеют? хз.............
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Потом петухи устроят ответку, потом мы устроим им ещё... и так до бесконечности, при том, что все это бессмысленно.
Я бы на месте Зе не рассказывал про прекращения огня, а четко требовал реалистичной миротворческой миссии из нейтральных стран - на линию разграничения. Потому что фантазии пети про миротворцев, которые за нас охраняют границу и зачищают боевиков ничего кроме смеха не вызывают.
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а ты подними руки в гору, и иди сдавайся, может тебя пожалеют? хз.............
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За меня не волнуйся. Я за отсрочками по учебе аж до аспирантуры дошел, а вот некоторым кого насильно мобилизировали не так повезло. Но тебе ж с дивана на них пох, будет воевать до последнего украинца.
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до аспирантуры!!!! та ты что? если у нас такие аспиранты какие же тогда доценты и профессора? хотя знаю праффесора одного, не удивлен.....
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Докучаєвськ з трьох сторін оточений ЗСУ, потрібно було давно звільнити Докучаєвськ та відновити там конституційну українську владу!
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Аспирант => стремящийся! К чему стремился,-к тому и пришел! По аспиранту - и ник! Безповоротні втрати ворога - 10 осіб, санітарні - 13, - українські воїни знищили з ПТРК три вогневі точки окупантів біля Докучаєвська - Цензор.НЕТ 3493
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На нас напал агрессор, мы вынужденно защищаем свою территорию, так что смысл есть .Было бы хорошо, если бы понемногу и отвоевывали свою землю. А миротворцы - это заморозка полная войны и оккупация на многие десятилетия. Путин же не даст миротворцам выгнать свои войска и стать на законной границе Украины.
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Это заморозка в обе стороны. Ни мы не сможем наступать, ни путлер вряд ли через миротворцев пойдет. Да. будет заморозка по принципу приднестровья, но разве это не луче, чем нынешняя ни война ни мир с постоянными потерями? Или ты веришь, что мы можем побить российскую армию в наступательной войне?
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Знаешь, почему СССР вывел войска из Афганистана? Так отож!
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А ты в курсе, что пацанов-срочником гебени кремлядские в Афган слали в основном из Украины? А я своими глазами в начале 80-х видел переполненный ранеными львовский военный госпиталь!!! Суки кацапские и таким образом устраивали геноцид украинцев!!!
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У меня три одноклассника там отслужило. Я сам срочную в то время служил. При окончании учебки среди нас ходили упорные слухи, что могут туда направить. Мы много шутили на этот счет, но попасть туда не очень хотелось.
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Молодцы, защитники Украины, дай Бог вам здоровья.Уничтожайте врага, Украина на вас держится.
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Опять ЗЕ виноват, не мнения свои высказывает о ПАСЕ, а реально уничтожает врага. Шо скажете ПОРОХОБОТИКИ?
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Ну, конечно, тут его заслуги нет, Не он же создал армию, месяц мало времени, а вот развалить страну за месяц сумел и дипломатию провалил с Климкиным. Да, ПОРОХОБОТИКИ, если плохое то ЗЕ, а хорошее НЕ.
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Реально уничтожает врага? Шаурмой? Слушай сюда, чмо, уничтожают врага воины на передовой. А чтобы им не мешали, нам пришлось прийти 10.06.2019 под АП и немножко постучать ногами в дверь, и предупредить, что в следующий раз постучим по голове. А международную дипломатию твой клован просрал не за месяц, а одной поездкой в Европу. Посмотри на досуге его пресс конференцию с Меркель. Позорище.
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Твоё недоразумение просрало именно то, за что отвечает - внешнюю политику Украины. И просрало очень громко. Боюсь представить что будет, когда это чмо полезет в экономику страны.
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Пока отвечает дипломатия Пороха, не знал. Они еще не в отставке.
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Красавцы... Хоть одна позитивная новость, а то к примеру ПАСЕ уже весь мозг выела..
Слава УКРАИНЕ!!!
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по истальянски будет....пан теля пасе
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Ракеты судя по взрыву фугасные. Если залетатет в окно, то внутри все покойники.
Потому и такие потери у орков
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Здоровья и успехов всем погибшим за Наваросею!
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внутри фарш, его после будут вилками выковыривать
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БРАВО!
( и по возможности - бис!!! не сдерживайте эмоции... лупаште!!!)
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спасибо за видео, поднимает настроение, побольше таких побед
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Українці трохи зіпсували повернення за гроші кацапів у ПАСЄ, але їм все п..., бо "бабьі еще нарожают"
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Низький вам уклін, хлопці! Хоч одна добра новина на согодні !!!
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радует то что наши вояки это не импотентный Клован, в обиду себя не дадут
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нужно просто сделать так чтобы кацапы перестали стрелять, с помощью чего это сделать решать ЗСУ, выбор большой Безповоротні втрати ворога - 10 осіб, санітарні - 13, - українські воїни знищили з ПТРК три вогневі точки окупантів біля Докучаєвська - Цензор.НЕТ 8462
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Помните ролик перед выборами - голосуйте ми прикриємо?Журналист Лойко рассказыввл,что бойцы предлагали другие слова,а именно - Пока ми воюємо,ви страну не просеріть.Зебилы,они к вам обращались!
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Таки нашел зраду возьми с полки пирожок!
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Хоч одна чудова новина за сьогодні! Фьють! Вууух!!! І нема десятка мокшанських недоносків! Слава воїнам України!
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с видимым удовольствием и мастерством..
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Молодцы! Это серьезный удар по врагу. Каждый сантиметр нашей земли будет стоить им большой крови. Главное в тылу не дать иродам, христопродавцам и предателям Родины пролезть в ВР и взять власть в стране. Слава Украине!
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Снова по "дестким садикам, школам и больницам" стерляют...
Именно так это видят из Офиса президента.
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Слава Богу, хоч на Донбас ще не дійшла "зелена гниль"...
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Видно ракети нові, не на проводах а по лазеру. Бо через кущі і дерева провід зачепиться і ракета полетить х.з.н.
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две разных Украины - одна на Донбассе утилизирует орков,вторая в Киеве выражает озабоченность о их возвращении в ПАСЕ..
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Музика Вагнера чудова - схав би і слухав...
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниБезповоротні втрати ворога - 10 осіб, санітарні - 13, - українські воїни знищили з ПТРК три вогневі точки окупантів біля Докучаєвська. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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