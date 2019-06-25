 "Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии, за словами місцевих жителів, протистояння вже доходить до перестрілок, унаслідок яких один з місцевих був поранений у ногу і в плече.
"Все майно - автомобілі, човни, мотори, спальні мішки - вилучається безповоротно. Рушниці мисливців псують, продукти змішують із землею. Особливо непокірних бунтарів тримають у в'язниці по чотири дні."Слухняних" відпускають через пару діб, залишаючи в тайзі за сотні кілометрів від будинків зі жменею сирої крупи. Переслідування одного з евенків закінчилося вогнепальним пораненням хлопця в ногу, друга куля подряпала плече. Постраждалому дивом вдалося втекти від погоні. Вийти, а радше, виповзти з тайги, він зумів тільки через 10 днів", розповідають жителі селища.
90 відсотків населення Россошино - евенки, кілька бурятських і російських сімей.
"Співробітники ЗГРП (ред.- дочірнє підприємство "Ростех") приховують обличчя під чорними масками, тикають в обличчя зброєю і говорять: "Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - йдеться у відеозверненні місцевих жителів.
При том, что твои комментарии однозначно идут во вред Украине.
озвучиваешь мацковский нарративчик. перспектива ответить на вопрос по укр. грамматике повергают тебя в ужас.
При том, что твои комментарии однозначно идут во вред Украине.
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а это вишенка на тортик: именно москали знают лучше всех, что Украине во вред, а что на пользу.
так что ты разоблачён образцово-показательно. завянь.
Где?
То, что именно ты, ботяра наемная, постящая тут с нескольких ников, в любые новости по методичке вставляешь негатив про Зеленского - это "московский мотивчик"?
Как есть приемы профессионального тролля на зарплате - в ответ на правду - обвинить оппонента невесть в чем и пусть оправдывается
Держи свои очередные 11,80, шлюшка, больше кормить сегодня не буду - хватит с тебя
Нет и не может у них в названии быть корня "РУСЬ".
тюрсєм'я народов!
Ну може й на краще: якщо Раскі Фєдараскі відноситься так недбало до своїх громадян, то Китай скоро бодбає про них краще.
У них граждане их страны не славянского происхождения считаются в Москве "а чего вы к нам приехали".
Нормальный человек сразу обратит внимание что здесь что то не то.
Вроде все эти национальные автономии в раше это часть раши.
На самом же деле просто колонии и естественно что население этих колоний дискриминируется.
Например те же буряты или чеченцы использоваличь кремлем как мясо в войне на Донбассе,а у себя дома они третий сорт " узкоглвзые" и "черножопые".
"Особое значение нефрит с древних времён приобрёл в культуре Китая, являясь по сути его "национальным камнем"(с). Видимо налажен экспорт в Китай, раз до такого дошло, что местных гоняют от месторождения.
А к ***** смысл обращаться? Не понимаю
Не представляю подобного сценария в Украине.
Ты ж, блин, охотник. Имеешь оружие. Как у тебя возможно что-то отобрать?
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