 "Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии, за словами місцевих жителів, протистояння вже доходить до перестрілок, унаслідок яких один з місцевих був поранений у ногу і в плече.

"Все майно - автомобілі, човни, мотори, спальні мішки - вилучається безповоротно. Рушниці мисливців псують, продукти змішують із землею. Особливо непокірних бунтарів тримають у в'язниці по чотири дні."Слухняних" відпускають через пару діб, залишаючи в тайзі за сотні кілометрів від будинків зі жменею сирої крупи. Переслідування одного з евенків закінчилося вогнепальним пораненням хлопця в ногу, друга куля подряпала плече. Постраждалому дивом вдалося втекти від погоні. Вийти, а радше, виповзти з тайги, він зумів тільки через 10 днів", розповідають жителі селища.

90 відсотків населення Россошино - евенки, кілька бурятських і російських сімей.

"Співробітники ЗГРП (ред.- дочірнє підприємство "Ростех") приховують обличчя під чорними масками, тикають в обличчя зброєю і говорять: "Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - йдеться у відеозверненні місцевих жителів.

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