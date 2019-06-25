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Все про:звернення (84) Путін (9183) Росія (17757) Бурятія (5)

 "Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех". ВIДЕО

Жителі селища Россошино в Бурятії записали відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна, в якому скаржаться на утиски з боку співробітників держкорпорації "Ростех", яка здійснює видобуток нефриту поблизу їхнього селища.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии, за словами місцевих жителів, протистояння вже доходить до перестрілок, унаслідок яких один з місцевих був поранений у ногу і в плече.

"Все майно - автомобілі, човни, мотори, спальні мішки - вилучається безповоротно. Рушниці мисливців псують, продукти змішують із землею. Особливо непокірних бунтарів тримають у в'язниці по чотири дні."Слухняних" відпускають через пару діб, залишаючи в тайзі за сотні кілометрів від будинків зі жменею сирої крупи. Переслідування одного з евенків закінчилося вогнепальним пораненням хлопця в ногу, друга куля подряпала плече. Постраждалому дивом вдалося втекти від погоні. Вийти, а радше, виповзти з тайги, він зумів тільки через 10 днів", розповідають жителі селища.

90 відсотків населення Россошино - евенки, кілька бурятських і російських сімей.

"Співробітники ЗГРП (ред.- дочірнє підприємство "Ростех") приховують обличчя під чорними масками, тикають в обличчя зброєю і говорять: "Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - йдеться у відеозверненні місцевих жителів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134053
 
   
 Топ коментарі
 
Ничего нового. Кацапы истребляют коренные народы Сибири.
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Потрібно допомогти евенкам, направити їм кілька ПТРК та ПЗРК, щоб тайга стала зоною вільною від кацапів.
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Эта новость в плане ознакомления зябликов с нравами на их старой новой родине? "Охотничьи домики сожгли и говорят: "Вы узкоглазики здесь обитать больше не будете", - жители таежного поселка жалуются Путину на сотрудников госкорпорации "Ростех" - Цензор.НЕТ 9205
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Молодец. Про Зе надо вставить в каждую новость, а иначе низачьот.
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Тихо-тихо, бо мене з давольствія знімуть, як разоблачьонного.
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Ой брешешь. Слишком уж по-методичке в любую новость пытаешься встатить негатив про Зеленского, даже в новость, которая вообще не касается не только Зеленского, но и Украины в принципе.
При том, что твои комментарии однозначно идут во вред Украине.
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брешешь ты. йулина школа - это серьёзно.
озвучиваешь мацковский нарративчик. перспектива ответить на вопрос по укр. грамматике повергают тебя в ужас.

При том, что твои комментарии однозначно идут во вред Украине.
==
а это вишенка на тортик: именно москали знают лучше всех, что Украине во вред, а что на пользу.

так что ты разоблачён образцово-показательно. завянь.
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"озвучиваешь мацковский нарративчик"

Где? "Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех" - Цензор.НЕТ 605
То, что именно ты, ботяра наемная, постящая тут с нескольких ников, в любые новости по методичке вставляешь негатив про Зеленского - это "московский мотивчик"? "Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех" - Цензор.НЕТ 605
Как есть приемы профессионального тролля на зарплате - в ответ на правду - обвинить оппонента невесть в чем и пусть оправдывается "Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех" - Цензор.НЕТ 605
Держи свои очередные 11,80, шлюшка, больше кормить сегодня не буду - хватит с тебя
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слился так слился. зачем так много словесного поноса. у тебя тарификация познаковая, что ли?
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"Белых" хозяев проблемы аборигенов не ип-т "Охотничьи домики сожгли и говорят: "Вы узкоглазики здесь обитать больше не будете", - жители таежного поселка жалуются Путину на сотрудников госкорпорации "Ростех" - Цензор.НЕТ 3340. Для Кремля вы ничто и звать вас никак
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Ничего нового. Кацапы истребляют коренные народы Сибири.
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Руськие небось оправдываясь, за глаза шёпотом, приводят аргумент, что берут пример с высокоразвитых европейцев, истреблявшие когда-то коренные народы Америки.
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А еще они в этих омеригах негров линчуют.
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И кому надумали жаловаться эти "узкоглазики" "Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех" - Цензор.НЕТ 3957.Тому кто их истребляет "Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех" - Цензор.НЕТ 6147.*********
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Не руСЬкие, а руССкие, они же - московиты или россияне по-новому.
Нет и не может у них в названии быть корня "РУСЬ".
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вы, бурят?...как я рад - так говаривал покойный бурятский депутат кобзон, зашкваренному до полусмерти под макеевкой танкисту..
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Китайцев, активно заселяющих Сибирь, трогать стремно, а вот своих сколько хочешь. Один фиг похожи ж. "Охотничьи домики сожгли и говорят: "Вы узкоглазики здесь обитать больше не будете", - жители таежного поселка жалуются Путину на сотрудников госкорпорации "Ростех" - Цензор.НЕТ 3580
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Забырайте у нас Зебила)))Он все устроит!Он всех их сделает!
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до 2014 года не знала, что дебильность заразна и передается воздушно-капельным путем и через телевизор....
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Индейцы уже разучились пользоваться ружьями по назначению - вот и хлебают рабской ложкой
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Ну да, везде свои индейцы. Но в в стране рабов - индейцы рабы
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Пукин поможет своим рабам. Это усьо проделки плохих бояр, а сцарь хороший.
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Этот тип не менее противен
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Не, не рассмотрит. На коленях челобитную надо было подавать.
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Зате ж були припхались за тисячі кілометрів спасать Думбас від бандер.
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Нацистичненько так Х..ло ставиться до своїх громадян.
Ну може й на краще: якщо Раскі Фєдараскі відноситься так недбало до своїх громадян, то Китай скоро бодбає про них краще.
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А Вы только заметили?
У них граждане их страны не славянского происхождения считаются в Москве "а чего вы к нам приехали".
Нормальный человек сразу обратит внимание что здесь что то не то.
Вроде все эти национальные автономии в раше это часть раши.
На самом же деле просто колонии и естественно что население этих колоний дискриминируется.
Например те же буряты или чеченцы использоваличь кремлем как мясо в войне на Донбассе,а у себя дома они третий сорт " узкоглвзые" и "черножопые".
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😂😂😂😂 Мокшей опускают даже в болотах им нет места
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Когда украинцев убивали, нормально так было? Твари узкоплёночные!
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позови меняяяяя на закате дняяяяяяя!!!!! "Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех" - Цензор.НЕТ 7028
"Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех" - Цензор.НЕТ 8664
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Таки да. Одни узкоглазые должны освободить место для других узкоглазых. Нефрит в Бурятии должны добывать китайцы, а не кацапы.
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не кацапы пусть добывают, китайцы будут показывать где копать.
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це вам ***** не шохтьором по теріконам бамбазу плигати
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ну, конечно, буряты должны гореть в танках за "вяличие ымперии" (и поделом, за покорность и раболепие), которая захватила их коренные земли, превратив в РАБОВ (им теперь ничего не принадлежит, то собственность москальских БОЯР, а не холопов)!
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Нефрит - поделочный камень для изготовления ювелирных и художественных изделий.
"Особое значение нефрит с древних времён приобрёл в культуре Китая, являясь по сути его "национальным камнем"(с). Видимо налажен экспорт в Китай, раз до такого дошло, что местных гоняют от месторождения.
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Не тому письма пишут. Си Дзиньпину надо. Еще пару лет и за незнание китайского там кацапов ******* будут. Так, что за узкоглазых ответят.
А к ***** смысл обращаться? Не понимаю
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это что получается? один рузькие луди ущемляют других рузьких лудий?
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Эвенки как орусачились, так тоже стали рабами.
Не представляю подобного сценария в Украине.
Ты ж, блин, охотник. Имеешь оружие. Как у тебя возможно что-то отобрать?
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А шо так? Свои защитники в Украине сгорели однако! Абсольтно не интересно, что с этими делает их вошьдь.
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Надо откопать топор войны и начать снимать скальпы с бледнолицых. А они пишут жалобы вождю бледнолицых.
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************ бурятов писдят узкие в их-же улусах,наши Воины жгут их, ********* на украинской земле...
********...
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****-бурят,сколько из этой дяревни выехало на Бамбас трактористов?
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Мають зброю а захиститися не можуть, раби які нікому не потрібні
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З перемогами скоро й у нас може настати подібне - спалять хати і скажуть: "Вы, хохолики, здеся обитать больше не будете" "Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех" - Цензор.НЕТ 5639
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а москали хвастаются что ни кого ни колонизировали "Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех" - Цензор.НЕТ 2307
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а чого не на колiнах"? вони як челобiтную сцарю подають?
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украинцы тоже СКОРО будут осваивать ПОБЕРЕЖЬЕ северного ледовитого океана и рассказывать ВНУКАМ какая у них была УКРАИНА !!!
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Так это и есть наши братья про которых кацапы торочат всё время
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На колени забыли встать, лохи. Как то пофиг что этих оленей гнобят другие российские олени. Пусть хоть поубивают друг друга
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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