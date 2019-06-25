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 Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Страсбурзі українці і друзі України проводять маніфестацію, протестуючи проти безумовного повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Акція відбувається після ухвалення цієї ночі ПАРЄ резолюції, яка скасовує санкційний механізм і вводить виняткову процедуру, яка дозволить вже сьогодні російській делегації з'явитися на літній сесії Асамблеї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Учасники маніфестації тримають українську і грузинську національні символіки. Підтримали акцію також представники вірменської громади Страсбурга.

На плакатах нагадується про агресію Росії проти України і Грузії та її наслідки для Європи.

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Активісти звертаються до європейських політиків, делегатів ПАРЄ, зокрема, "зберегти Раду Європи", яка руйнується внаслідок безумовних поступок Росії.

Учасники акції також нагадують про українських політичних в'язнів і військовополонених, яких протиправно утримує російський режим.

Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею 01
Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею 02
Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею 03
Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею 04
Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею 05
Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею 06
Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею 07
Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею 08

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134052
 
   
 Топ коментарі
 
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
45 мин. ·

Европейцы в ПАСЕ такие сели и прикинули: украинцы жалуются, что их притесняет северный сосед, что рф оккупировала часть территории, российские войска убивают украинских солдат, кремль насаждает «русский мир» и т.д. Но вместе с тем кум путина все 5 лет беспрепятственно наращивал в Украине свой бизнес по продаже российских нефтепродуктов, купил уже три центральных ТВ-канала, занимается там антиевропейской пропагандой, призывает подумать над правильностью выбора Украиной западного пути развития и никто в Украине особо не протестует из-за этого, все, кто в 2014 году водил хороводы с «георгиевскими» ленточками и остался в Украине - на воле(кроме одного), за расстрел Майдана никто не осужден... Так может украинцы говорят одно, а на деле - совсем иначе? Может Украине не грозит «русский мир». «Точно! По всем признакам - так и есть!», - подумали они...
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Гітлера задобрювали теж--Єропа забула
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И грузинскую.
Правильно.
На оккупацию Грузии рашей европка даже озабоченности не выразила.
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Ага,то-то я смотрю ,что Израиль разбомбили и уничтожили санкциями Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею - Цензор.НЕТ 8291умнее надо быть ,умнее ..
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
45 мин. ·

Европейцы в ПАСЕ такие сели и прикинули: украинцы жалуются, что их притесняет северный сосед, что рф оккупировала часть территории, российские войска убивают украинских солдат, кремль насаждает «русский мир» и т.д. Но вместе с тем кум путина все 5 лет беспрепятственно наращивал в Украине свой бизнес по продаже российских нефтепродуктов, купил уже три центральных ТВ-канала, занимается там антиевропейской пропагандой, призывает подумать над правильностью выбора Украиной западного пути развития и никто в Украине особо не протестует из-за этого, все, кто в 2014 году водил хороводы с «георгиевскими» ленточками и остался в Украине - на воле(кроме одного), за расстрел Майдана никто не осужден... Так может украинцы говорят одно, а на деле - совсем иначе? Может Украине не грозит «русский мир». «Точно! По всем признакам - так и есть!», - подумали они...
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Ну що, маємо новий пакт «молотова рібентропа»?
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Потужньо. А де обуренi єврогромадяни? З нами ж "весь свiт". Чи "анаконда" вже здохла в тiнi паралiзованого "плана Маршала"?

P.S. Перечитайте казку про солом'яного бичка. Саме ним Україна i є для Європи. Завдання зловити російського ведмедя виконана. Стан солом'яного бичка та його доля вже нiкого не хвилює.
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Против "запаха БАБЛа" не могут устоять ни БАРЫГИ, ни МЕЩАНЕ (ибо беспринципны по сути и никогда отродясь не были СВОБОДНЫМИ ГРАЖДАНАМИ)!
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Расходитесь Всё уже до жопы Решение не евродепутаты принимали А меркель с макроном
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Паскудное событие по своей сути это самое возвращение козломордии в эуропу. А с другой стороны, это пасе - нечто, напоминающее евробачення. Кто-то смотрит эту пустышку? Кто-то может вспомнить, как оно влияет на европейскую жизнь? Единственное воспоминание - до блевотного отвратительная израильская жируха с заплывшими глазенками... Эти паре'вские эксерсизы рассматриваю только как индикаторы, а именно: ни Геля, ни Макрошка нам не друзья. Они отстояли интересы **********. Нидерландам навалить кучу на убиенных детей и остальных. Важнее не раздразить *****. ЕС? Ценности??? Неприкрытая проституция и подмена понятий. Это как гепа в Харькове - богоизбранный наперсточник. А поддень раненную жопу, начнет волать про вечно гонимую муйню, голый кост, политические преследования и пр...стало быть, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Грузии эуропа не то что не помогла, она даже не отреагировала. Но Грузия поднялась. Лишилась 20% территории, но поднялась, как Финляндия без Карелии (которую финны считают своей, временно аннексированной паРашкой. Ну шо, будем подниматься. Вот только Пороха, с моей т.з., невовремя сместили, назначив руководить страной в трудный час экзальтированного пианиста хером по роялю...кстати, украинская делегация не получила никакой поддержки со стороны клоуна. Ну как же, он свою чашу сполна испил, съездив к макрошке и геле...шо он, дурак за так на бис выходить...короче говоря, выражаю озабоченность...
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Гітлера задобрювали теж--Єропа забула
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поздно пташечки запели европейские какбы кошки вас не сьели
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Цель возврата в ПАСЕ России, не несколько расейских клоунов которые смогут ездить в Страсбург! И там пиариться! Цель 250 млрд долл США торгового оборота с РФ! Которого не хватает ЕС! И срали они на 13000 убитых украинцев , 8% ЗАХВАЧЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ!!!
И ущерб Украине под триллион грн!
Сегодня Словакия перекрыла нефтепровод Дружба из-за превышения в десятки раз опять хлоридов в нефти! Опять!!! И причина не какие-то расийские фирмы!!! А причина в том что Запад не продает оборудование для нефтедобычи России из-за санкций!!! И россия работает на выработавшихся пластах!!!! ЭТО СУПЕР!!! Это экспорт №1!!! Вот за это сейчас пойдет реальная борьба!!!
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На плакатах напоминается об агрессии России против Украины и Грузии и ее последствия для Европы Источник: https://censor.net.ua/v3134052

для ПАСЕ, ГЛАВНОЕ взносы, а на всякие там агрессии, она готова хоть каждый день "выражать обеспокоенность"
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниWake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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