 Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція відбувається після ухвалення цієї ночі ПАРЄ резолюції, яка скасовує санкційний механізм і вводить виняткову процедуру, яка дозволить вже сьогодні російській делегації з'явитися на літній сесії Асамблеї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Учасники маніфестації тримають українську і грузинську національні символіки. Підтримали акцію також представники вірменської громади Страсбурга.

На плакатах нагадується про агресію Росії проти України і Грузії та її наслідки для Європи.

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Активісти звертаються до європейських політиків, делегатів ПАРЄ, зокрема, "зберегти Раду Європи", яка руйнується внаслідок безумовних поступок Росії.

Учасники акції також нагадують про українських політичних в'язнів і військовополонених, яких протиправно утримує російський режим.

















Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.