 Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція відбувається після ухвалення цієї ночі ПАРЄ резолюції, яка скасовує санкційний механізм і вводить виняткову процедуру, яка дозволить вже сьогодні російській делегації з'явитися на літній сесії Асамблеї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Учасники маніфестації тримають українську і грузинську національні символіки. Підтримали акцію також представники вірменської громади Страсбурга.
На плакатах нагадується про агресію Росії проти України і Грузії та її наслідки для Європи.
Активісти звертаються до європейських політиків, делегатів ПАРЄ, зокрема, "зберегти Раду Європи", яка руйнується внаслідок безумовних поступок Росії.
Учасники акції також нагадують про українських політичних в'язнів і військовополонених, яких протиправно утримує російський режим.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.
Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.
Правильно.
На оккупацию Грузии рашей европка даже озабоченности не выразила.
45 мин. ·
Европейцы в ПАСЕ такие сели и прикинули: украинцы жалуются, что их притесняет северный сосед, что рф оккупировала часть территории, российские войска убивают украинских солдат, кремль насаждает «русский мир» и т.д. Но вместе с тем кум путина все 5 лет беспрепятственно наращивал в Украине свой бизнес по продаже российских нефтепродуктов, купил уже три центральных ТВ-канала, занимается там антиевропейской пропагандой, призывает подумать над правильностью выбора Украиной западного пути развития и никто в Украине особо не протестует из-за этого, все, кто в 2014 году водил хороводы с «георгиевскими» ленточками и остался в Украине - на воле(кроме одного), за расстрел Майдана никто не осужден... Так может украинцы говорят одно, а на деле - совсем иначе? Может Украине не грозит «русский мир». «Точно! По всем признакам - так и есть!», - подумали они...
P.S. Перечитайте казку про солом'яного бичка. Саме ним Україна i є для Європи. Завдання зловити російського ведмедя виконана. Стан солом'яного бичка та його доля вже нiкого не хвилює.
И ущерб Украине под триллион грн!
Сегодня Словакия перекрыла нефтепровод Дружба из-за превышения в десятки раз опять хлоридов в нефти! Опять!!! И причина не какие-то расийские фирмы!!! А причина в том что Запад не продает оборудование для нефтедобычи России из-за санкций!!! И россия работает на выработавшихся пластах!!!! ЭТО СУПЕР!!! Это экспорт №1!!! Вот за это сейчас пойдет реальная борьба!!!
для ПАСЕ, ГЛАВНОЕ взносы, а на всякие там агрессии, она готова хоть каждый день "выражать обеспокоенность"