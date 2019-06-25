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Все про:боєприпаси (908) вибух (1703) Казахстан (90)

 Картина, звісно, жахлива: місто наче вимерло, - в Казахстані повідомили про 2 загиблих і 59 постраждалих унаслідок вибухів на військовому арсеналі. ВIДЕО

Влада Казахстану повідомила у вівторок, 25 червня, про другого загиблого під час вибухів боєприпасів у місті Арись у Туркестанській області. Раніше повідомлялося, що загинув чоловік.

МВС в поширеному 25 червня пресрелізі повідомляє, що двоє людей загинули в результаті НС. Офіційні ЗМІ наводять слова прем'єр-міністра Казахстану Аскара Маміна, який сказав, що загинули цивільний і військовий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Азаттык.

У понеділок, 24 червня, незабаром після появи перших повідомлень про вибухи боєприпасів міністерство оборони заявило, що жертв і постраждалих немає. Увечері влада оголосила про першого загиблого.

За відомостями лікарів, по медичну допомогу звернулися десятки людей, включно з п'ятьми дітьми. 25 осіб, серед яких п'ятеро дітей, були доставлені в лікарню міста Шимкента. Троє в тяжкому стані поміщені в реанімацію. Крім того, по медичну допомогу в Отрарську районну лікарню звернулися не менше 34 постраждалих через вибухи.

Напередодні ввечері в районі події в Арись побували президент країни Касим-Жомарт Токаєв і міністр оборони Нурлан Єрмекбаєв.

Також дивіться: Військовий арсенал горить у Казахстані: через потужні вибухи евакуюють сусіднє місто. ВIДЕО

Місцева влада в понеділок вдень оголосила надзвичайну ситуацію в регіоні і повідомила про початок евакуації людей з міста з населенням близько 43 тисяч осіб. Влада попередила, що ситуація в Арись залишається небезпечною, оскільки вибухи тривають і можуть відбуватися ще кілька днів.

"В даний час через розліт, вибухи снарядів ускладнюється гасіння пожеж на самих складах військової частини. Тому з міста було евакуйовано фактично близько 41 тисячі громадян, 39 тисяч виїхали самостійно, 2815 осіб були евакуйовані (військовими і поліцейськими. - Ред.). В місті працює 23 пожежні розрахунки, були локалізовані пожежі в 19 житлових будинках, 9 госпбудівлях, а також 14 природних пожеж - це в степу загорілася трава", - заявив міністр внутрішніх справ Ерлан Тургумбаєв, пише nur.kz.

Разом з тим, вибухи в Арись стали причиною загублення дорослих і дітей - родичі губили один одного через термінову евакуацію з міста. У соцмережах з'являлося багато оголошень про пропажу. На даний момент в центрах для евакуйованих прибувають 3860 осіб, з яких 914 дітей до 18 років. 1 149 дітей возз'єдналися з батьками. За інформацією на ранок 25 червня, 15 дітей і далі перебувають у центрі для евакуйованих, їхні батьки розшукуються.

За словами очевидців, місто Арись оточене: "На кордоні дуже багато відчайдушних чоловіків, у багатьох залишалися дружини і діти в місті, практично всіх вже давно евакуювали, але, оскільки немає списків, багато хто намагається потрапити в місто, щоб переконатися, що їхніх рідних не залишили". Інтернету і мобільного зв'язку, а також електрики в місті немає.

Як пишуть очевидці, вибухів в місті немає, залишилися лише осередки займання, які дотлівають: "Картина, звісно, жахлива ... Місто ніби вимерло".

Картина, звісно, жахлива: місто наче вимерло, - в Казахстані повідомили про 2 загиблих і 59 постраждалих унаслідок вибухів на військовому арсеналі 01
Картина, звісно, жахлива: місто наче вимерло, - в Казахстані повідомили про 2 загиблих і 59 постраждалих унаслідок вибухів на військовому арсеналі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134039
 
 
 Топ коментарі
 
руслики начали Казахстан разоружать?
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"Случайность? Или "духовноскрепные" начали подготовку к следующей "русской весне"? У нас тоже всё с Лозовой и Новобогдановки, начиналось...
В Казахстане, ведь, в "казахобндеровщине" зашли ещё дальше Украины - практически, запрет на употребление русского языка, в публичной сфере, через пару лет - переход на латинский алфавит... (Думаю, и сдача экзаменов, по казахскому языку, при назначении на госдолжности - "не за горами").
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Цікаво, а по казахським каналам ЗМІ, вже пішла хвиля: «Марадєр Назарбаєв підірвав військовий склад !!!!»?
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и это только начало...уже сменены губернаторы областей на границе с казахстаном, начались русские учения на юго-восточном направлении...нужно защитить русский мир казахстана от латинизации
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"Случайность? Или "духовноскрепные" начали подготовку к следующей "русской весне"? У нас тоже всё с Лозовой и Новобогдановки, начиналось...
В Казахстане, ведь, в "казахобндеровщине" зашли ещё дальше Украины - практически, запрет на употребление русского языка, в публичной сфере, через пару лет - переход на латинский алфавит... (Думаю, и сдача экзаменов, по казахскому языку, при назначении на госдолжности - "не за горами").
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І є своя «навароссія» - Північний Казахстан...
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Там не только Северный... Там и Восточный много значит... У них промышленная зона, на востоке, расположена, как у нас, на Донбассе... И там очень много не только, "русских", но и "русскоязычных"... И не только "хахлов", "бульбашей", и других, но и "русскоязычных" (и "русскомыслящих") казахов... Представляю, какой процент казахов, там, родного языка, не знает, если в 80-е до ЧЕТВЕРТИ казахов, в Уральской области, родным языком, не владели!
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Тут у *****, здорово розв'язались руки. В Україні йому вдалося прибрати вкрай небезпечного і ненависного Порошенка, а поствленому на його місце блазню і підказувати не треба, як розвалювати Україну...
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Цікаво, а по казахським каналам ЗМІ, вже пішла хвиля: «Марадєр Назарбаєв підірвав військовий склад !!!!»?
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по-казахским меркам от этого арыса и байконур недалеко....и, чтобы подобная диверсия не произошла на космодроме, пора совершить рейд и взятьего под охрану до тех пор, пока не заработает в полную мощь космодром восточный...
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Космодром востоньій, пойдет на металлолом в Китай.
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что же, тогда русский военный контингент не покинет казахстан...и тут уже не до латинизации будет
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русский военний контингент, будет грузить металлолом в вагоньі, для отправки в Китай...
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русский военный контингент, единожды войдя, уже казахстан не покинет...будет масса на то причин
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Та отож:
«Если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее извлечь будет трудно», - заявил латвийский депутат Эдвинс Шноре ..
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Ну у нас ведь тоже такое было: понадобились боеприпасы (а они уже со склада лет так 20 назад были разворованы), ну склад и взорвался, чтоб никого в тюрьму не садить. Построили новый склад, купили новые боеприпасы, воюем. Видимо в Казахстане тоже уже зашевелились насчет боеприпасов. Сводят балансы. Вооружаются.
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в украине склады после второй мировой и со времен пражской весны, на скору руку, под открытым небом...там ящики рассыпались...и все это нужно было утилизировать... в казахстане сухой климат и сохранность лучше и складированы позже
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Цензор.НЕТВідеоЗа кордономКартина, звісно, жахлива: місто наче вимерло, - в Казахстані повідомили про 2 загиблих і 59 постраждалих унаслідок вибухів на військовому арсеналі. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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