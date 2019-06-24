 Жителі Стамбула вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати поразку соратника Ердогана на виборах мера. ВIДЕО

Принаймні так експерти коментують результати повторних виборів мера Стамбула, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

</ iframe>

Перемога опозиційного кандидата завдала значного удару по впливу президента Ердогана в Туреччині, сказано в іншому матеріалі видання. У квітні перемога представника Народної республіканської партії (СНС) припинила 25-річний період домінування проісламської партії в столиці.

"Це звичайно матиме вплив на майбутнє турецької політики, через масштаб перемоги. Це - сигнал тривоги для керівництва АКР", - говорить Сінан Улген, дослідник Інституту Карнегі, в коментарі для Reuters.

Ердоган - президент Туреччини з 2014 року, а з 2003 по 2014 був прем'єр-міністром країни. За час його керівництва Туреччина показала значне економічне зростання. Однак, зазначають у The New York Times, щоб забезпечити це зростання країна вдавалася до значних запозичень. Видання порівняло Ердогана зі спортсменом, що використовує допінг. Тепер, коли настав час для повернення боргів, виникли труднощі, зокрема, тому, що кредити отримували наближені до Ердогана, які розгорнули потужні й неефективні інфраструктурні проекти, зазначає видання.

У Ердогана є шанси подолати виклики, вважає британський економіст Тімоті Еш. "Рано списувати Ердогана, - пише оглядач, - він пережив багато викликів, перед тим, як заслужив прізвисько Тефлоновий Таїп, проте Ердоган має отримати урок і повернутися до ліберальних реформ".

АКР платить високу політичну ціну за економічний спад і зростання інфляції в Туреччині. Торік інфляція досягла 20%, збільшивши витрати на проживання.

Нагадаємо, муніципальні вибори в Туреччині відбулися 31 березня 2019 року. В середині квітня комісія визнала перемогу кандидата від опозиційної "Республіканської народної партії" Екрема Імамоглу. У травні Вища виборча комісія Туреччини вирішила скасувати результати і провести повторне голосування.

Європейський союз розкритикував рішення турецької влади провести повторні вибори мера Стамбула. Державний департамент США прямо не критикував це рішення, але заявив, що "здорова демократія" з прозорими виборами в інтересах Туреччини.

23 червня відбулися повторні вибори. Більшість голосів знову віддали Екрему Імамоглу. Висуванець правлячої Партії справедливості і розвитку Біна Йилдирим визнав поразку.