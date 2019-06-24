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Все про:вибори (4021) Стамбул (91) Ердоган (246)

 Жителі Стамбула вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати поразку соратника Ердогана на виборах мера. ВIДЕО

Тисячі людей в неділю і вранці понеділка вийшли на вулиці Стамбула, щоб відсвяткувати найбільшу політичну поразку Ердогана за всю кар'єру.

Принаймні так експерти коментують результати повторних виборів мера Стамбула, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Перемога опозиційного кандидата завдала значного удару по впливу президента Ердогана в Туреччині, сказано в іншому матеріалі видання. У квітні перемога представника Народної республіканської партії (СНС) припинила 25-річний період домінування проісламської партії в столиці.

"Це звичайно матиме вплив на майбутнє турецької політики, через масштаб перемоги. Це - сигнал тривоги для керівництва АКР", - говорить Сінан Улген, дослідник Інституту Карнегі, в коментарі для Reuters.

Ердоган - президент Туреччини з 2014 року, а з 2003 по 2014 був прем'єр-міністром країни. За час його керівництва Туреччина показала значне економічне зростання. Однак, зазначають у The New York Times, щоб забезпечити це зростання країна вдавалася до значних запозичень. Видання порівняло Ердогана зі спортсменом, що використовує допінг. Тепер, коли настав час для повернення боргів, виникли труднощі, зокрема, тому, що кредити отримували наближені до Ердогана, які розгорнули потужні й неефективні інфраструктурні проекти, зазначає видання.

У Ердогана є шанси подолати виклики, вважає британський економіст Тімоті Еш. "Рано списувати Ердогана, - пише оглядач, - він пережив багато викликів, перед тим, як заслужив прізвисько Тефлоновий Таїп, проте Ердоган має отримати урок і повернутися до ліберальних реформ".

АКР платить високу політичну ціну за економічний спад і зростання інфляції в Туреччині. Торік інфляція досягла 20%, збільшивши витрати на проживання.

Нагадаємо, муніципальні вибори в Туреччині відбулися 31 березня 2019 року. В середині квітня комісія визнала перемогу кандидата від опозиційної "Республіканської народної партії" Екрема Імамоглу. У травні Вища виборча комісія Туреччини вирішила скасувати результати і провести повторне голосування.

Європейський союз розкритикував рішення турецької влади провести повторні вибори мера Стамбула. Державний департамент США прямо не критикував це рішення, але заявив, що "здорова демократія" з прозорими виборами в інтересах Туреччини.

23 червня відбулися повторні вибори. Більшість голосів знову віддали Екрему Імамоглу. Висуванець правлячої Партії справедливості і розвитку Біна Йилдирим визнав поразку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3134007
 
   
 Топ коментарі
 
Просто люди устали от исламизма пердогана - они за светского Аттатюрка и против новоявленного султана-падишаха, явно готовящегося к войне.
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Не переживай, твоё Хуйло на месте - никуда не делось.
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Пэтрыка фиаско в какой-то вирус образовалось? Жители Стамбула вышли на улицы, чтобы отпраздновать поражение соратника Эрдогана на выборах мэра - Цензор.НЕТ 2484
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Пэтрыка фиаско в какой-то вирус образовалось? Жители Стамбула вышли на улицы, чтобы отпраздновать поражение соратника Эрдогана на выборах мэра - Цензор.НЕТ 2484
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Не переживай, твоё ***** на месте - никуда не делось.
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Просто люди устали от исламизма пердогана - они за светского Аттатюрка и против новоявленного султана-падишаха, явно готовящегося к войне.
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Устали когда пришлось начать платить, а так в основном не против совсем, если учесть как давали ему годами уничтожать тех кто держал Турцию по курсу Аттатюрка.
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Пердоган делает все постепенно и в своих методах очень похож на путлера
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Сомневаюсь что Эрдоган просто отдать власть светским, тем более он уничтожил всех тех военных которые не дали бы ему сорваться.
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Аналогично
В прошлый раз результаты выборов отменил
В этот может вообще выборы отменит
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Отпраздновать поражение??? - что-то новое в лексиконе журналистов, или не журналистов?
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Российская империя всегда мечтала заполучить Константинополь (он же Рим, он же Иерусалим). Для этого одному из ребятишек Романовых всегда давали имя Константин. К счастью не срослось, хотя было близко. Сохраняется шанс получить реальные данные об истории мира с 17-го века, а не то что нам придумали масоны для учебников.
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Цензор.НЕТВідеоЗа кордономЖителі Стамбула вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати поразку соратника Ердогана на виборах мера. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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