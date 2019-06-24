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 У Грузії тривають протести, хоча влада пообіцяла змінити систему виборів до парламенту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правляча партія Грузії погодилася піти на поступки учасникам протестів і змінити систему виборів до парламенту, але протестувальники вимагають виконання всіх вимог.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik-Georgiaa, біля парламенту Грузії тривають протести.

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"Частину вимог вже виконано, проте не виконали головного - відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарію і звільнення затриманих на акції. Тому акція триватиме доти, доки наші вимоги не будуть задоволені", - заявляють учасники акції.

У Грузії тривають протести, хоча влада пообіцяла змінити систему виборів до парламенту 01

У Грузії тривають протести, хоча влада пообіцяла змінити систему виборів до парламенту 02
У Грузії тривають протести, хоча влада пообіцяла змінити систему виборів до парламенту 03

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Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісі спричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.

Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133999
 
 
 Топ коментарі
 
Ты за Грузию не волнуйся,там зарплата выше ,чем в Украине и люди гонят пророссийских политиков,а на щелкают хлебалом,когда кум путина телеканалы скупают
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Бідна Грузія. Вона довго не протягне.
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Ты за Грузию не волнуйся,там зарплата выше ,чем в Украине и люди гонят пророссийских политиков,а на щелкают хлебалом,когда кум путина телеканалы скупают
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Эту зарплату обеспечивали не русские туристы?
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Туризм в Грузии - это 7-8% экономики страны.
Ну, не тянет формулировка, что "зарплату обеспечивали русские туристы"...
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Ты про свою мокшанию волнуйся, ольгинський заробитчанин.
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Посадовили кацапа в крісло спікера і надали право вести засідання
Там потрібно всю владу міняти... така ганьба..
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А президент Грузии Соломия похожа по возрасту на Юльку. Видно РФ на этих двух женщин ставку делала и по одной схеме тянула их . И тоже - лицо такое располагающее . А суть проруцкая
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Перефразирую. Посадили клоуна в президенты (шутившего про майдановцев и называвшего Украину - проституткой), который подвластен Бене и дали право управлять страной. Тут нужно власть менять.... Такой позор.
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МЕНЯТЬ??? ТЫ ШО??? СТРАНА В ОПАСНОСТИ, ПУТИН НАПАДЕ!
ДУМАЮ, ТАМ ТОЖЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ЖЕ СОЕВЫЕ КАК ТЫ
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это будет у нас уже этой осенью.
Народ потребует ответа за наказание мыролюбных реформистов и свиней. За попытки новых мыролюбных вывертов.
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Тебе сейчас скажут , шо ты кремлевский агент ... аха
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Я скрытый удмуртъ???

Та не смішіть моі капці.
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А казали там поліція як у Америці. Американці вже давно б задавили))
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ты путаешся в показаниях. ты путаеш грузинскую полицию с твоей мордовской охранкой.
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У 2008 році, в серпні, ***** поїхав до Китаю на Олімпіаду, Архазія відірвалась від Грузії, з кров'ю.
У 2014 - Сочі - Лугандонія в Україні.
2019 - Minsk. ***** туди не поъхав ще? Чи таки це ж не Олімпіада.

До речі, Гітлер розпочав війну теж з Олімпіади. "Совпадение? Не думаю"!
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Зеленский пускай на примере Грузии сепарскорашисткую нечисть с Украины гонит.
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Наивный - "В Николаеве партии Зеленского и Медведчука зарегистрированы по одному адресу. Офисы фракций расположены на проспекте Центральном, 67 в офисе № 424."
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Я слышал за это, думаю что это обычный фейк. По этому адресу наверняка что то совсем другое находится.
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Грузины МОЛОДЦЫ!!! А у нас Новинский. Бойко, Медвечук, Рабинович и пр. идут в парламент.
Завтра в ВР приедут Жирик и Затулин и будут рассказывать что украинцы это раисяне, Киев - руцький город, Юго-восток Украины это недоросия, И вообще Украину придумал Запад

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А потом вы протрезвеете, и всё окрасит себя не такими печальными красками.
ПС. Не надо фотки пуйла (не карикатурные) постить....
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Что мне делать не вам решать. это первое. А второе, для особо одаренных. Когда для вас гугл Планета Х, вам картинка не поможет. Фишка в том чтобы по фото найти соответствующее высказывание *****. Ist verständlich ?
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Оно то второстепенно---но как дешево! Но грузины сразу просекли затею. Вдумайтесь---там собрались по части православной, церковной поговорить, так чмо кацапское что уселось в кресло спикера член КПРФ! Комуняшка----лицемерие высшего уровня! Жаль что новинского грузины недосмотрели. Сами мы не можем подсрачников надавать---а попроси грузинов---та там бы до моря пинали! Сбежал тварёныш---чуйка сильная.
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Цензор.НЕТВідеоЗа кордономУ Грузії тривають протести, хоча влада пообіцяла змінити систему виборів до парламенту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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