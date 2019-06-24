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Все про:СБУ (4428) ФСБ (736) найманці РФ (808)

 Затриманий терорист "ДНР" повідомив, що ФСБ активізувала роботу з недопущення переходу найманців на українську сторону, - СБУ. ВIДЕО

Контррозвідники Служби безпеки України зі складу Об'єднаних сил затримали в Донецькій області найманця терористичної організації "ДНР".

Оперативники спецслужби встановили, що житель регіону в 2016 році приєднався до незаконних збройних формувань, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ. До травня 2019 року зловмисник перебував в одному з артилерійських підрозділів терористів.

Зараз затриманий у рамках відкритого кримінального провадження співпрацює зі слідством і дає свідчення про діяльність терористичної організації, а також причетність РФ до окупації окремих районів Донецької та Луганської областей.

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Зловмисник, зокрема, повідомив про численні випадки артилерійських обстрілів терористами житлових кварталів Донецька з використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння для висвітлення в російських ЗМІ нібито провокацій з боку ЗС України. Також він розповів про переправлення на територію тимчасово окупованого Донецька російської зброї та обладнання, зокрема мобільної переносної станції супутникового зв'язку "Ауриго" (новітня розробка ВПК РФ, узята на озброєння РФ у 2014 році).

Крім цього, затриманий повідомив про активізацію роботи ФСБ у середовищі найманців для недопущення їхнього переходу на українську сторону.

Зараз фігуранту провадження оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133997
 
 
 Топ коментарі
 
зіпсувати єврошлюхам свято злуки з росєйкою ?
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Это потому что он - тупой мудак, и - очень похоже - предатель.
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_Какой ещё "террорист"? Какие ещё "террористы"?! Ты на солнце перегрелся? Это оккупанты. Оккупанты, кретин! И их местные наёмники - коллаборанты.
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зіпсувати єврошлюхам свято злуки з росєйкою ?
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_Какой ещё "террорист"? Какие ещё "террористы"?! Ты на солнце перегрелся? Это оккупанты. Оккупанты, кретин! И их местные наёмники - коллаборанты.
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А Зеля говорит, что это "повстанцы". Нельзя огорчать Зелю.
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Это потому что он - тупой мудак, и - очень похоже - предатель.
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Для предателя он слишком тупой мудак. Затриманий терорист "ДНР" повідомив, що ФСБ активізувала роботу з недопущення переходу найманців на українську сторону, - СБУ - Цензор.НЕТ 6495
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Такой и нужен озвучивать чужие тексты.
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А хто це зеля, твій якийсь родич чи знайомий?
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Судячи з твоєї реакції він якраз твій родич. Причому найближчий.
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Ну, тепер, дяка Зе, можна і переходити....
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от Опоблока (зЕ) пойдет по можоритарке в скорости
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фсб через этого посредника готовит к тому, что там много желающих перейти и нужно говиться к массовой амнистии этих "повстанцев"...
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переход наемников на украинскую сторону Задержанный террорист "ДНР" сообщил, что ФСБ активизировала работу по недопущению перехода наемников на украинскую сторону, - СБУ - Цензор.НЕТ 1561 ? Че за бред? Наемники служат за бабки! Их что ВСУ вербует Задержанный террорист "ДНР" сообщил, что ФСБ активизировала работу по недопущению перехода наемников на украинскую сторону, - СБУ - Цензор.НЕТ 2243 ? Похоже в СБУ запор мыслей Задержанный террорист "ДНР" сообщил, что ФСБ активизировала работу по недопущению перехода наемников на украинскую сторону, - СБУ - Цензор.НЕТ 1935
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все правильно фсб робить- нашо вони тут треба. хай до них в рашку їдуть або в Сірію на фарш
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Цензор.НЕТВідеоПодіїЗатриманий терорист "ДНР" повідомив, що ФСБ активізувала роботу з недопущення переходу найманців на українську сторону, - СБУ. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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