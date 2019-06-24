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 МЗС України має почати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело, - Порошенко. ВIДЕО

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликає український МЗС ініціювати зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка у фейсбуці.

"Ми, українці, не повинні залишити в біді своїх грузинських братів. Звичайно я закликаю українців відпочивати в Україні, але тим, хто планує відпочивати за кордоном або в окупованому Криму, рекомендую переорієнтуватися на Грузію. Звертаюся до уряду України і Міністерства інфраструктури з пропозицією надати в цей період знижку на аеронавігаційні та аеропортові збори для рейсів сполученням Україна-Грузія-Україна. Авіакомпанії могли б знизити ціни на квитки", - зазначив політик в опублікованому ролику.

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Порошенко додав, що Грузія пішла на те, щоб змінити одну ключову букву в назві Києва - тому що ми Кyiv, а не Kiev.

"На мою думку, МЗС України має почати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело. Дуже важливо допомогти тим, хто так само, як і ми, багато років бореться з російською агресією. Підтримати Сакартвело - означає підтримати Україну!" - сказав п'ятий президент України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133941
 
   
 Топ коментарі
 
Когда же тебя мразь барыжную посадят.
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Грузины, храни вас Бог от таких потужных реформаторов как этот.
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московії тра вернути правильну назву - тартарія, або московська хведерація
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это дело не одного десятилетия, а то и столетия. Как называется столица Чжунхуа Жэньминь Гунхэго - Бэйцзин. А мы это знаем как Пекин. Японию японцы называют Ниппон. Германией называют Дойчлянд, в Украине Нiмеччина. Есть множество географических названий, которые устоялись и которые если и поменяют то со скрипом.
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А зачем менять устоявшиеся названия, которые стали частью тех или иных языков? Что немцев оскорбляет название Германия?
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В литовских сми, хоть и не часто, но Грузию называют Sakartvelas. И литовцы это делают по просбе грузинов. Просба эта старая. Но теперь Комиссия по литовскому языку и МИД одорбили эту просбу, но по всеюдю писать Сакартвелас не обязательно. По-этому часто пишут и гояорят Сакартвелас / Грузия для того, что-бы люди поняли о чем речь.
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Не кожен дядько може так проти себе налаштувати натовп.
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Как, оно еще не сидит?
Как унизительно читать советы от уголовника!
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а навіщо їх читати ..? це ж як спамова реклама - в ігнор і все ..))
а цей клован нехай вибалакається ... на останок МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко - Цензор.НЕТ 669
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Та й нам вже потрібно на законодавчому рівні відновити історичну справедливість, визнавши правонаступництво Русі та УНР, офіційно змінити назву на Україна-Русь, а рфію визнати Московією, яка до духовної
спадщини Русі і до елінської назви "Росія" не має жодного відношення
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Не нужно Украине хоть какие названия ассоциированные с имперцами ("русь"), а вот московию правильно было бы называть ТАРТАРИЕЙ (татртарской ордой) или МОРДОВИЕЙ! Украина должно отказать москалям в праве называться СТРАНОЙ, разорвать ВСЕ отношения (дипломатические и экономические в первую очередь), выйти СО ВСЕХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕКОРАЦИЙ-ОРГАНИЗАЦИЙ, где ее считают страной (ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЮНЕСКО, ВТО и т.п.) и считать МОРДОВИЮ-ТАРТАРИЮ БАНДИТСКИМ КРАЕМ, а всех ее жителей лицами без гражданства!
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Що значить не треба ? Не треба відновлення історичної справедливості ? Не треба показувати світові хто є who ? Тим більше, що нам нема чого соромитись. Тим більше, що Русь ніколи не була імперією. Тим більше, що це все історична правда. Тим більше, що ми не московити, які вигадали свою історію задля того, щоб виправдати захоплення українських земель і підтвердити так зване право москви на "збирання землі расєйської"

Один із російських класиків,
Олександр Герцен, писав свого часу, що російський уряд діє як зворотне
провидіння - виправляє на краще не майбутнє, а минуле.


Однак, таке утилітарне ставлення до історичних фактів не дає можливості
діставати уроки минулого. У суспільстві, вихованому на відносності правди,
підриваються найважливіші моральні підвалини.


Свого часу по всьому СРСР, як тільки заарештовували якогось чергового
радянського начальника, за указом із Москви видирали з енциклопедії сторінки з
інформацією про нього.
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Ну, на "русском" (вяликоимперском) это было бы глупо и некорректно, а вот на украинском "країна картвелів" вполне можно, еще бы и на латиницу перейти, так вообще было бы неплохо!
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Так, грузины, вы услышали?
Все зебилы одногласно против!
Так, что нахрен выделываться!
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Так должны быть уже не грузины, а сартаквелианы.
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У них "сбои в сознании", тепер маємо, що маємо. Ех, як було добре зі справжнім президентом, а цей актор тільки грає роль, та виконує волю олігархів.
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У пети послевыборчий синдром , - не может смириться с новыми соцопросами , где-то около 5% доверия Украинцев - це межа ( це жах ) ... . Вся надежда на мажоритарщиков , но их нужно уговорить ( купить) ... . И это ещё одна больная тема для петра : патологически жадному человеку тяжело расставаться с деньгами ... . Думаю , что из-за этого такие сбои в сознании , а не из-за жары МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3406
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Петя тупой балабол..на кой фикус выдумывать велосипед? давайте тогда называть и Китай - чжунхуа женьмин гунгхэго и будет людям радость МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7677
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Новая кличка пэдрота?
сафсем в запой пошёл лолка!
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"У кого что болит, тот о том и говорит",- это о тебе, даунбас.
И о пэдроте - точно
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Если барыга ещё и Италию *переименует*, его точно в дурдом повяжут.
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Włochy например.
Читается как Вуъохы.

Вполне в духе. Всем же известно, что если что-то переименовать - оно тут же изменится.
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Польша по литовски Lenkija. Германия - Vokietija. Если партнеры НАТО и ЕС попросят что бы мы их страны называли по другому - почему бы и нет? Но должен быть аргумент. У грузинов аргумент токой, что их страну так называют из-за русских. Грузины обратились в МИД Литвы с вариантами - Сакарвело, Георгия, Джордия. Джорджию Литва отклонила сразы, так как путанитца с Дшорджией в США. В Литве решили (по просбе грузинов), их страну называть Сакартвелас (окончание - литовское, такой у нас язык). Но можно писать Грузия (желательно добавлять и Сакартвелас).
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А при чем тут Порошенко и какого хера зебил макаронный, (знаю шо у вас в Италии очень обижаются, когда говорят - макароны), ты на него бочку катишь. Если ты не владеешь грузинским языком, то сначала выясни, откуда взялось такое название. Можешь не шарить по инету, я тебе помогу. Название Грузии на грузинском языке произносится как "Сакартвело", вот как это пишется по грузински - საქართველო. Надеюсь ликбез оказался полезным? чао рагаци.
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пэдрот не имеет права указывать любому народу, переименовывать ли их страну, и как.
А бочку катят на вальцмана уже 95% страны! И есть за что. Его место - за гратами.
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Куда хряк встревает свой нос, раздор обеспечен.
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Порекомендовал украинцам переориентировать отдых на Грузию и...улетел на Мальдивы ))))

Всяко дело доброе, пока его не касается липкий язык козинского свынярчука...
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Лукава і в край небезпечна людина.Самолюбивий,брехливий,жадібний провокатор...
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ПаРашні патякають на Порошенка, аж гній в роті видно!
Прикрийте роти, аж з монітора воня)))!
Рюцке все вонюче!
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"... Бежали робкие грузины..." (с)
(М.Ю.Лермонтов "Демон")
В Грузии живут грузины. А кто ж будет жить в Сакартвело?
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Картвелеби, в грузинском написании это выглядит так - ქართველები.
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"...рекомендую переориентироваться на Грузию..."
А сам-то не желаешь отдохнуть недельку-другую в Грузии, рекомендальщик? Источник: https://censor.net.ua/v3133941
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зЕбіли, перш ніж лайно зригувати і ним захлинатись, просто б поцікавились - грузини самі називають свою країну САКАРТВЕЛО! Це і є назва цієї країни. Мало того, наприклад, в Литві законодавчо затвердилио альтернативну назву Сакартвело. Її можна використовувати офіційно! Так що Порошенко зовсім не оригінальний в своїй пропозиції. Ця назва стає міжнародною.
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Петя, ты шо вже громодянин Грузии,щоб ставити такi питання?
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Шоколад видать попался не свежий с коксом.. МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7750
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Это твой клоун кокс употребляет - зебилина.
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МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8871І не тільки кокс, воно ще й непробудний алкаш.
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Поц тупой. Эта фотка после того, как Порох получил при отдаче от снайперки прицелом под глаз. Широкоизвестный факт.
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Ну да... Заплывшие, веселые, бегающие глазки...кепка хер знает как ... Все сходится - 0.7 на рыло и пострелять. А то что он ПОЦ ТУПОЙ - это ты верно заметил.
P.S. Только тупорылый дебил, который никогда не держал в руках винтовку может поверить в сказки про отдачу под глазом.
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"Главнокомандующий" перепутал прицел с биноклем.
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Если только спьяну приклад под мышкой держал.😁
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Ано и видно с руцкай фамилией Алегом назвался - бульбаш хренов.
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Неа!)))
Нужно оставаться пожизненно полуграмотными рашистскими дегенератами, которые не могут прочитать на английском Тэксас!!!! Зато читают ЛАТИНИЦУ на ГРЕЧЕСКОМ и у них выходит скрепно-православненькое, но полуграмотное Техас!!!)))))))
И так везде!!!!!!!!!!
Переведи со скрепно-православного термин "дизоксирибонуклеиновая кислота"?!! Кроме слова кислота рашистские "ученые" не поняли нихрена!!!!!!!!!!! И эти люди вопят об отсутствии "технического украинского языка"!!!!!!! А "русский технический" точно существует?!?!?!?!)))))))))))) Его небыло никогда как нет и сейчас!!! Как много посконно росского в словах форштевень, штангенциркуль, ключ, принтер, смартфон, интернет!!!)))))))))
Продолжать?!)))
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О, а еще англичане говорят интеленджесия, о ужас , неучи.
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А как англоязычные люди твою страну называют: Юкрейн? Ты же, надеюсь, не считаешь их дегенератами?
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+10000000000000
И ни один рашист не сможет АРГУМЕНТИРОВАННО возразить.
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Зачем таким вещам вообще возражать? если просят официально - надо в межгосударственных документах изменять, на внутренних информационных площадках - по желанию, в быту - ни один нормальный человек загоняться не будет, а через десятилетия может даже приживется новое название, хотя зачем - вообще не понятно, всем пох.
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Свинорылый совсем с катушек съехал...
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Зеботва ни в чем не разобралась, уже помои льет. Через время Зеленский заявит о том же, будут сцаться и умиляться предложению великого.
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Когда этот свинтус порохатый заткнется ?
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Цікаво,а що Саакашвілі по цьому питанню скаже? Сьогодні він популярний був, але на цензорі мабуть ці новини не хочуть висвітлювати. Цензуру в баригі не пройшли. Цензор-чесних новин? Ааааа-а?
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Он матерится. Выматерится, скажет, не волнуйся.
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Зачем соваться со своими дурацкими советами в чужую страну?
Церковь ты уже расколол, осталось поссорить украинцев и грузин?
Они без тебя знают как свою страну называть.
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о как зебилы активизировались,ихняя любимая жертва заговорила,и стадо баранов тут как тут,что то под новостью где после визита Клована в Францию и Германию те решили возвращать Россию в ПАРЄ ни одного зебобика не видать
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Переіменувати потрібно. Але чому ТИ цього не зробив???
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниМЗС України має почати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело, - Порошенко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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