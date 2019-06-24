 МЗС України має почати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело, - Порошенко. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка у фейсбуці.
"Ми, українці, не повинні залишити в біді своїх грузинських братів. Звичайно я закликаю українців відпочивати в Україні, але тим, хто планує відпочивати за кордоном або в окупованому Криму, рекомендую переорієнтуватися на Грузію. Звертаюся до уряду України і Міністерства інфраструктури з пропозицією надати в цей період знижку на аеронавігаційні та аеропортові збори для рейсів сполученням Україна-Грузія-Україна. Авіакомпанії могли б знизити ціни на квитки", - зазначив політик в опублікованому ролику.
Порошенко додав, що Грузія пішла на те, щоб змінити одну ключову букву в назві Києва - тому що ми Кyiv, а не Kiev.
"На мою думку, МЗС України має почати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело. Дуже важливо допомогти тим, хто так само, як і ми, багато років бореться з російською агресією. Підтримати Сакартвело - означає підтримати Україну!" - сказав п'ятий президент України.
Как унизительно читать советы от уголовника!
а цей клован нехай вибалакається ... на останок
спадщини Русі і до елінської назви "Росія" не має жодного відношення
Один із російських класиків,
Олександр Герцен, писав свого часу, що російський уряд діє як зворотне
провидіння - виправляє на краще не майбутнє, а минуле.
Однак, таке утилітарне ставлення до історичних фактів не дає можливості
діставати уроки минулого. У суспільстві, вихованому на відносності правди,
підриваються найважливіші моральні підвалини.
Свого часу по всьому СРСР, як тільки заарештовували якогось чергового
радянського начальника, за указом із Москви видирали з енциклопедії сторінки з
інформацією про нього.
Все зебилы одногласно против!
Так, что нахрен выделываться!
сафсем в запой пошёл лолка!
И о пэдроте - точно
Читается как Вуъохы.
Вполне в духе. Всем же известно, что если что-то переименовать - оно тут же изменится.
А бочку катят на вальцмана уже 95% страны! И есть за что. Его место - за гратами.
Всяко дело доброе, пока его не касается липкий язык козинского свынярчука...
Прикрийте роти, аж з монітора воня)))!
Рюцке все вонюче!
(М.Ю.Лермонтов "Демон")
В Грузии живут грузины. А кто ж будет жить в Сакартвело?
А сам-то не желаешь отдохнуть недельку-другую в Грузии, рекомендальщик? Источник: https://censor.net.ua/v3133941
P.S. Только тупорылый дебил, который никогда не держал в руках винтовку может поверить в сказки про отдачу под глазом.
Нужно оставаться пожизненно полуграмотными рашистскими дегенератами, которые не могут прочитать на английском Тэксас!!!! Зато читают ЛАТИНИЦУ на ГРЕЧЕСКОМ и у них выходит скрепно-православненькое, но полуграмотное Техас!!!)))))))
И так везде!!!!!!!!!!
Переведи со скрепно-православного термин "дизоксирибонуклеиновая кислота"?!! Кроме слова кислота рашистские "ученые" не поняли нихрена!!!!!!!!!!! И эти люди вопят об отсутствии "технического украинского языка"!!!!!!! А "русский технический" точно существует?!?!?!?!)))))))))))) Его небыло никогда как нет и сейчас!!! Как много посконно росского в словах форштевень, штангенциркуль, ключ, принтер, смартфон, интернет!!!)))))))))
Продолжать?!)))
И ни один рашист не сможет АРГУМЕНТИРОВАННО возразить.
Церковь ты уже расколол, осталось поссорить украинцев и грузин?
Они без тебя знают как свою страну называть.