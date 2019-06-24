 Терористи стягують з Луганська до лінії розмежування зенітно-ракетні комплекси, - "Донбас.Реалії". ВIДЕО

Про це свідчить відео, яке отримав проект "Радiо Свобода" "Донбас.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

Колона з трьох ЗРК Стріла і машин з розрахунками виїхала з Луганська сьогодні (24.06.2019) у напрямку лінії розмежування (на Кадіївку).

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Вчора місцеві жителі повідомляли про іншу колону військової техніки, яка прямувала в бік лінії розмежування. За їхніми словами, колона рухалася в напрямку Кадіївки (Стаханова).

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 20 червня у своєму звіті повідомила про чотири зенітно-ракетні установки "Стріла-10", зафіксовані з безпілотника на території Луганської області, окупованій російськими гібридними силами.

Ця та інша техніка була розташована на відстані відведення, проте поза місцями для зберігання. Також СММ ОБСЄ повідомила про 30 установок "Град", які розташовані ближче лінії відведення.

Зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" вражає цілі на висоті до 3,9 кілометрів.

В результаті російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, загинуло від 12 800 до 13 тисяч осіб.