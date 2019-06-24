 Терористи стягують з Луганська до лінії розмежування зенітно-ракетні комплекси, - "Донбас.Реалії". ВIДЕО

Про це свідчить відео, яке отримав проект "Радiо Свобода" "Донбас.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.
Колона з трьох ЗРК Стріла і машин з розрахунками виїхала з Луганська сьогодні (24.06.2019) у напрямку лінії розмежування (на Кадіївку).
Вчора місцеві жителі повідомляли про іншу колону військової техніки, яка прямувала в бік лінії розмежування. За їхніми словами, колона рухалася в напрямку Кадіївки (Стаханова).
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 20 червня у своєму звіті повідомила про чотири зенітно-ракетні установки "Стріла-10", зафіксовані з безпілотника на території Луганської області, окупованій російськими гібридними силами.
Ця та інша техніка була розташована на відстані відведення, проте поза місцями для зберігання. Також СММ ОБСЄ повідомила про 30 установок "Град", які розташовані ближче лінії відведення.
Зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" вражає цілі на висоті до 3,9 кілометрів.
В результаті російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, загинуло від 12 800 до 13 тисяч осіб.
1917,1933,1941,1991 и тд и тп..
тем самым будет заложена пилорама,на которой в своё время попилят и саму нарасейку - с чистой совестью..
так что хай вертают..
Учения Сухопутных войск - 29 бригадных учений, 182 батальонных. Личный состав максимально мотивируют проходить сколачивание и подготовку в составе батальонов, при помощи недавно введённых премий в 3000 грн по результатам работы на полигоне. Ещё и потому, что после деплоймента ехать не домой в отпуск, а на поля «Шри-Ланки», где неделями глотать пыль и умирать на жаре, нелегко - это нужно даже для того, чтобы сохранять мотивированный костяк. Высокий уровень подготовки, практически по 2 на батальон, и сколачивание почти каждой бригады, выдвигающейся на ротацию, - выше, чем в 2017 году. Даже при СССР с его бюджетами такого уровня боевой подготовки достигали только некоторые «придворные» дивизии и подразделения ГСВГ. В группе советских войск в Германии, например, за 1970 год проведено 216 батальонных учений, а это были войска высокой степени готовности, которые должны были противостоять НАТО, пока не закончится 45 суток мобилизации по стране. По-прежнему больше учений, чем у РФ в среднем по больнице, - уже несколько лет подряд.
Учения подразделений морской пехоты - запланированные два бригадных учения не провели, батальонных 21 при плане в 32. Причина на поверхности - на формирование 140-го отдельного разведывательного батальона и 35-й бригады отвлекались подразделения 36-й бригады в качестве «ядра». А так как морпехам нужно было помимо ротаций обустраивать ППД и привлекать в принципе небольшой наряд сил на формирование новых частей (в 2019 году планируется еще 2 бригады), то результат вполне логичный. Но подразделения береговой обороны и зенитная часть флота - жизненно необходимы для контроля побережья, поэтому организационные вопросы влияют на результаты учебного года.
Резерв - вырос со 170 до 200 тысяч. Тут не только люди с боевым опытом в первой очереди, но и просто годные по здоровью и прошедшие переподготовку по ВУС, плюс контракты резервиста - все оптом. Если учесть, что в сборах ОР-1 во время военного положения за месяц принимало участие до 40 тысяч человек, а всего, по словам Муженко, в 2018 году в той или иной форме (от резервистов в территориальной обороне до офицеров запаса) из резерва привлекали до 80 тысяч персонала - хороший прогресс. Далеко от идеала для 40-миллионной страны, но достаточно оптимистично от наших позиций несколько лет назад.
Налёт авиации - армейская авиация 62 часа на человека, ВВС - 39 часов на человека. Рост на 10 часов у АА, несмотря на то, что достаточно много бортов передавалось, и обучались активно новые пилоты. А у ВВС как раз опустилось на эти же 10 часов, почти до уровня 2014 года. Значит, тенденция - это не экономия на фоне роста количества бортов. Выходит, у ВВС поддерживается минимальный уровень налёта, чтобы экономить ресурс самих планеров и двигателей в самолётах, самые молодые из которых - 1989 года. В общем, когда мы пишем, что Украину ждёт весьма трудная и дорогая замена 100+ истребителей в ближайшие 6-8 лет - это не научная фантастика и не гадание пальцем в небо - это факты. У вероятного противника налёт в среднем 70+часов - конечно, это не как у НАТО по 140, но и не 40-50 как в Украине.
Новые части - реактивная бригада в сухопутке, танковый батальон и ОРБ в ДШВ, 3 зенитно-ракетных дивизиона в ВВС. С реакторами понятно - 107-й полк реорганизован в бригаду, куда будут идти восстановленные «Смерчи» с хранения и проект «Ольха», длинная рука Генерального штаба, подразделение оперативно-тактического уровня. 3 ЗРДН подняли с хранения из травы, кроме того, восстановленные комплексы начали помимо штата отправлять в резерв командования - впервые за многие месяцы у нас железо начало обгонять возможности подготовки расчётов и просто штат подразделений.
БПЛА - передано в войска 75. «Sparrow», «Спектратор», «Лелека», «Фурия». Очень крутая цифра, для ВСУ это гигантский шаг вперёд. Для примера, у Войска Польского состоянием на 2016 год порядка 100+ БПЛА, из которых часть производства США и Израиля. При даже текущей разнице в бюджетах втрое, ещё несколько лет назад мы не производили беспилотные аппараты вовсе, и для Украины - это прогресс, который нельзя не отметить. В связке с 13 контрбатарейными радарами США 75 БПЛА + поставки «Воронов» это те самые РОК - разведывательно-огневые комплексы, позволяющие вести как контрбатарейную борьбу, так и пополнять запасы видео с приходами по машинам снабжения и опорным пунктам противника.
ПТРК - 200 пусковых юнитов и 1902 ракеты. Противотанкисты в каждой бригаде и ракетные ударные группы у разведчиков и СПН получают новые пусковые. Растёт плотность постсоветских ракетных комплексов в боевых порядках на фоне отгрузки «Стугны» и «Корсара». Производство увеличено в разы - 2-3 тысячи ракет и сотни пусковых отправлено на экспорт минимум в 12 стран мира. Это дало возможность, помимо притока валюты, обновить станочный парк, и теперь если нам понадобится максимум ракет за период в 12 месяцев - в 2018 году «Луч» со смежниками смог в 6000 штук. Для экспорта или для купирования большой войны мы получили мощный задел по второму поколению переносных комплексов, вертолётных и корабельных «ПТУР» и неуправляемым ракетам.
Вертолёты - 16 штук Ми-8МТВ, Ми-2 МСВ-В и Ми-14. От рабочих транспортных лошадок и учебных бортов до специальных машин РЭБ. Много это или мало за год? Ну с 2014 по 2017 сдали 33 вертолёта, так что однозначный прогресс. Модернизация под стрельбу неуправляемыми ракетами, «Адросы», эксперименты с «Барьерами» - плотно уходим в многоцелевые машины, а не просто транспортники. Вполне логично, учитывая количество бронетехники у вероятного противника. 49 модернизированных машин с 2014 года - это без НГУ, пограничников и авиации МВД, нереальные цифры ещё недавно.
Самолёты - 14 единиц в войска с хранения и модернизация уже летающих. 12 истребителей Су-27 и Ми-29, 3 штурмовика «грача» и Су-24 в ударном и разведывательном варианте. Плюс учебные «эльки» и транспортная авиация - 6+2+1. Постепенное доведение Миг-21 до модификации МУ-1, работа с МУ-2 по высокоточному оружию. Ничего сверхъестественного, но мы удерживаем рост числа боеготовых бортов, несмотря на проблемы с запчастями и ресурсом. На воздушное наступление не хватит, но под прикрытием ПВО не дать захватить небо над ТВД - вполне.
Бронетранспортёры - 21 штука ушли в войска. Всех - санитарных модификаций, БРЭМ, командирских машин. Если в ближайшее время не закончим клоунаду с приёмом, сертификацией брони и истериками по поводу, кто получит ГОЗ - Лозовая или Харьков, то в обозримом будущем будем умирать финансово и организационно, меняя сотни «БТР-70» и «копеек». 50-80 машин в год это абсолютный минимум, который необходим для Украины.
Станции постановки помех - 18, комплексы РЭБ с БПЛА-13, комплексы радиотехнического контроля. А это мы сформировали под шумок целый батальон радиоэлектронной борьбы. И основной начинкой в нём французская техника от «Thales» - РТР-сканеры, беспилотники, работающие по УКВ связи, и постановщики помех. Смешанный батальон РЭБ с французскими станциями и дронами, способными душить электронику противника, контракты «Искры» с французами на локализацию и Р-330КВ1М «Мандат» уже серийно и в строю. Вкусно, очень вкусно.
Пехотные огнемёты - 618 штук. РПО «А» «Шмель» с хранения - им проведено ТО, заменены пороховые двигатели, отстреляна контрольная партия. Слава дедам и экономии, первые подтверждённые пуски и летающие на видео огневые точки уже в свободном доступе.
РЛС-31. Модернизации станций и техническое сопряжение их с «Буками» и «трёхсотками». Оцифровка, трёхкоординатные решетки и сведение модернизированных комплексов с АСУ «Ореанда» и командными пунктами ПВО. На сегодня у нас свыше 300 работающих радиолокационных станций, самое плотное покрытие РЛС полем в Восточной Европе и одно из самых плотных в мире.
Бронетанковая техника - 101 танк и БРЭМ. Модернизация тепловизорами, системами навигации и цифровыми рациями, снятие с хранения и комплектование уже не только корпуса резерва, но и новых подразделений у ДШВ и формирующегося танкового батальона для ОК «Север».
Краткие итоги. В 2018 году Украина потратила на все силовые структуры и оборону 4.8 млрд долларов - абсолютный рекорд за годы Независимости. В войска пошли первые пакеты «Ольхи» и восстановленные РС к «Смерчу». Началась работа над производством боеприпасов - от 60-мм мин до 152-мм снарядов, неуправляемые ракеты, высокоточные снаряды. В ВСУ рекорд по закупкам автомобилей - 685 машин, почти сколько же, сколько за 16-17 годы. 120 санитарных автомобилей и БТР всех уровней. Идёт масштабное инфраструктурное строительство - 483 объекта, не только казармы и столовые, но и модули для хранения боеприпасов.
Ну и «по мелочи» там - пуски «Нептуна», испытания корректируемых авиационных бомб, комплексы против БПЛА, постановка в строй «Торов» и С-300 В. 2018 год - абсолютный рекорд как по номенклатуре, так и по количеству переданной техники. Несколько долговременных программ и несколько программ, выстреливших с прошлых годов. Впервые серия, впервые системная работа, а не только хранение и консервация, серьёзные подвижки по ПВО и высокоточному оружию. До момента написания «Белой книги 2019» осталось месяцев семь - совсем скоро мы все увидим, как идут дела при новой каденции. По принятому бюджету есть все перспективы для оптимизма. Пока же - все достижения и провалы в свободном доступе, читаем и анализируем.
Главнокомандующий иранскими военно-морскими силами контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что ПВО будут и дальше уничтожать беспилотные летательные аппараты, вторгшиеся в воздушное пространство Исламской республики Иран.
"Враг послал самый умный, самый совершенный летательный аппарат в запретную зону, и все видели, что случилось - мы это пресекли. Могу заверить вас, что столь же жесткий ответ будет дан и в будущем. Мы можем это повторить - снова и снова", - сказал он.
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А может и вообще наличие оных.