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 Політика України, Суспільство
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Все про:законопроект (680) кастрація (1) педофіл (58) Аброськін (417)

 "Для насильника найстрашніше - бути впізнаваним", - перший заступник голови Нацполіції Аброськін про необхідність створити відкритий реєстр педофілів і їхньої хімічної кастрації. ВIДЕО

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін вважає за необхідне створення відкритого реєстру педофілів і застосування добровільної хімічної кастрації до засуджених за такі злочини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме такі привентивні заходи передбачаються законопроєктом №6607, співавтором якого виступає Аброськін.

"Ми говоримо про те, що потрібно займатися превенцією. Можна засудити педофіла на 10, 15 років або довічно, але це не виправляє ситуацію. Для насильника найстрашніше - стати впізнаваним", - говорить Аброськін про створення відкритого реєстру педофілів.

Також читайте: Петиція за хімічну кастрацію педофілів набрала потрібну кількість голосів

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133898
 
 
 Топ коментарі
 
Скільки ще ми почуємо ідіотських ідей від ідіотів-поліціянтів? А давайте ми зробимо відкритий реєстр поліціянтів-злочинців, щоб вони не могли влаштовуватись на роботу в поліції в інших областях? А ще зробимо відкритий реєстр чиновників-корупціонерів! А ще відкритий реєстр суддів-хабарників, прокурорів-бандитів, адвокатів-решал, депутатів-рейдерів!
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правильно, но в случае судебной ошибки кастрировать всех начиная от патрульного и заканчивая судьёй
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Вся проблема Украины, а агрессии паРаши уже нет...
Ничего, в одном государстве с педофилом во главе ваша борьба не будет нужна...
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Скільки ще ми почуємо ідіотських ідей від ідіотів-поліціянтів? А давайте ми зробимо відкритий реєстр поліціянтів-злочинців, щоб вони не могли влаштовуватись на роботу в поліції в інших областях? А ще зробимо відкритий реєстр чиновників-корупціонерів! А ще відкритий реєстр суддів-хабарників, прокурорів-бандитів, адвокатів-решал, депутатів-рейдерів!
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що заважає? он Тука зробив реєстр сепарів "миротворець". працює ж.
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Парашенко обосрал и уничтожил Миротворец начав туда вносить своих оппонентов...
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у миротворці чітко прописано за що туда вносять людину тож не пиззззззди! "Для насильника найстрашніше - бути впізнаваним", - перший заступник голови Нацполіції Аброськін про необхідність створити відкритий реєстр педофілів і їхньої хімічної кастрації - Цензор.НЕТ 2322
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додик, на сарае "Х.Й" написано - а там дрова лежат...
**********, я написал очевидность - так что утрись.
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ты напИсал мочевидность, так что на сарае твое имя!
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А чому б і ні . Чому Литва це зробила ще в 1993 а в нас це фантастика ? Бо такі розумні чи такі ******* . ?
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Вважаю, що п'яне бидло за кермом, особливо з вище згаданих каст, найбільш небезпечне, аніж якісь разкручені останнім часом примарні педофіли. Я хотів би знати, що сусід поруч вже три раза їздив бухим та збив дві людини, наприклад. Ідея добра, але треба ще робити реєстри: вбивць-рецидивістів, хабарників, які крадуть на кожній посаді, ментів-оборотнів, наркоділерів тощо. Відволікають увагу населення від поточних проблем...
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В США есть реестр всех осужденных за преступления, связанные с сексуальным насилием. По закону всякий такой осужденный обязан зарегистрироваться и сообщать о перемене места жительства. Граждане имеют право знать, шо рядом с ними поселился насильник.
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верхний "бесславные ублюдки", нижний "девушка с татуировкой дракона" (норвержская версия)
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Ещё одному поскорее хочется получить очередное звание!
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Вся проблема Украины, а агрессии паРаши уже нет...
Ничего, в одном государстве с педофилом во главе ваша борьба не будет нужна...
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правильно, но в случае судебной ошибки кастрировать всех начиная от патрульного и заканчивая судьёй
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Мєнт вкрав ідею з "Ігор престолів", де в сюжеті Грейвджоя оскопили.
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Когда уже эта соевая срань уйдёт в небытиё?..
Давно Пэтрэнка и Казлихи 3-го тысячелетия с ихним "законотворческом" не слышно.
скоты...
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Мусора відволікають увагу від справжніх справ. Коли буде винесено покарання вбивцям цієї дитини ? Треба будь-кого, хто вбив дитину: педофіла, копа, бухого прокурора за кермом, лікаря, який зарізав пацієнта заносити до цього реєстра.
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Це що допоможе в боротьбі з педофілією?
Гаразд, ви серйозно? Це всіх не зупинить!

Педофіли багатії: олігархи, чиновники, депутати, яким сутенери дітей привезуть і відвезуть - вийдуть "сухими з води", так як гроші і зв'язки дозволять зробити це.

Педофіли "по п'яні" або "під наркотичними препаратами" полізуть до дітей в неадекватному стані, і в цей момент не думатимуть про кастрацію.

Ну а серійні педофіли: обережні і розумні, будуть більш ретельно замітати сліди, іншими словами дітей не будуть залишати живими.

Ну і нарешті найстрашніша категорія педофілів - психи, збоченці і садисти які можуть не вступати в статевий акт, а катувати і мучити жертв - таких що каструвати, що не каструвати - все одно, це їх не зупинить.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Для насильника найстрашніше - бути впізнаваним", - перший заступник голови Нацполіції Аброськін про необхідність створити відкритий реєстр педофілів і їхньої хімічної кастрації. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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