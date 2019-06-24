 "Для насильника найстрашніше - бути впізнаваним", - перший заступник голови Нацполіції Аброськін про необхідність створити відкритий реєстр педофілів і їхньої хімічної кастрації. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме такі привентивні заходи передбачаються законопроєктом №6607, співавтором якого виступає Аброськін.
"Ми говоримо про те, що потрібно займатися превенцією. Можна засудити педофіла на 10, 15 років або довічно, але це не виправляє ситуацію. Для насильника найстрашніше - стати впізнаваним", - говорить Аброськін про створення відкритого реєстру педофілів.
**********, я написал очевидность - так что утрись.
Ничего, в одном государстве с педофилом во главе ваша борьба не будет нужна...
Давно Пэтрэнка и Казлихи 3-го тысячелетия с ихним "законотворческом" не слышно.
скоты...
Гаразд, ви серйозно? Це всіх не зупинить!
Педофіли багатії: олігархи, чиновники, депутати, яким сутенери дітей привезуть і відвезуть - вийдуть "сухими з води", так як гроші і зв'язки дозволять зробити це.
Педофіли "по п'яні" або "під наркотичними препаратами" полізуть до дітей в неадекватному стані, і в цей момент не думатимуть про кастрацію.
Ну а серійні педофіли: обережні і розумні, будуть більш ретельно замітати сліди, іншими словами дітей не будуть залишати живими.
Ну і нарешті найстрашніша категорія педофілів - психи, збоченці і садисти які можуть не вступати в статевий акт, а катувати і мучити жертв - таких що каструвати, що не каструвати - все одно, це їх не зупинить.