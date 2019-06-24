 "Для насильника найстрашніше - бути впізнаваним", - перший заступник голови Нацполіції Аброськін про необхідність створити відкритий реєстр педофілів і їхньої хімічної кастрації. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме такі привентивні заходи передбачаються законопроєктом №6607, співавтором якого виступає Аброськін.

"Ми говоримо про те, що потрібно займатися превенцією. Можна засудити педофіла на 10, 15 років або довічно, але це не виправляє ситуацію. Для насильника найстрашніше - стати впізнаваним", - говорить Аброськін про створення відкритого реєстру педофілів.

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