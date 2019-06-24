 У Києві на проспекті Бажана частина бетонної обшивки моста впала на позашляховик. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор,шматки бетону впали на капот і бампер автомобіля. Водій не постраждав.

Мер Києва Володимир Кличко вже розпорядився звільнити керівника комунального підприємства "Київавтошляхміст", яке відповідає за стан цього шляхопроводу.

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