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 У Києві на проспекті Бажана частина бетонної обшивки моста впала на позашляховик. ВIДЕО

У Києві на проспекті Бажана біля станції метро "Осокорки" впала частина бетонної обшивки моста і пошкодила позашляховик Renault, який проїжджав під мостом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор,шматки бетону впали на капот і бампер автомобіля. Водій не постраждав.

Мер Києва Володимир Кличко вже розпорядився звільнити керівника комунального підприємства "Київавтошляхміст", яке відповідає за стан цього шляхопроводу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133887
 
 
 Топ коментарі
 
" Мэр Киева Владимир Кличко уже распорядился уволить руководителя куомунального предприятия "Київавтошляхміст", которое отвечает за состояние этого путепровода "

Это полумеры . Нехай заплатит 1 млн евро морального ущерба владельцу авто + новая машина .
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Даже бетон от Витальки уже устал...
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" Мэр Киева Владимир Кличко уже распорядился уволить руководителя куомунального предприятия "Київавтошляхміст", которое отвечает за состояние этого путепровода "

Это полумеры . Нехай заплатит 1 млн евро морального ущерба владельцу авто + новая машина .
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его там клепали к евро 2012. надо бі азирова спросить и крепких хозяйственников.
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Мэр Киева Владимир Кличко уже распорядился..... Источник: https://censor.net.ua/v3133887

Я вроде бы потерялся. Когда Владимир Кличко стал мэром Киева
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устал бетон..на Осокорках (или на Позняках-Сквозняках) только не обшивка..мост не самолет.
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Точно, всё началось при Петре, а при Зелемойском только результаты снимаются. Даже убийца-Янукович стал святее папы римского у зерады.
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Всё началось перед президентскими выборами 2014 года на воровском пророссийском сходняке в Вене, на который Виталька и Петька не ездили.
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И на этом "сходняке", зеб, решили ввести коррупцию в Украине, которой не было при убийце-Януковиче, сделать трещины в мостах и пр и пр.?
Не скажешь, зеб, почему это Фукс, Фирташ, Кернес и Коломойский объединились против Порошенко на этих выборах или тебе на лахте приказали об этом не помнить?
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Еще один мост в Европейской столице рассыпается. Зато будем восстанавливать разрушеный кацапней дамбас может рузьгие нас за ето полюбят и придут спасать
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Странно что не на полицейское авто упало О_О.!.
Совсем службу забросили У Києві на проспекті Бажана частина бетонної обшивки моста впала на позашляховик - Цензор.НЕТ 2984
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Уся спадщина сересеровська потихеньку рушиться, ломається, крушиться. А все через те, що не було в сересері нічого якісного і свого. Навіть ВПК, і той спіонерений у штатів, та перероблений кривими руками під себе. Метал скажите? Ага, сча... Таж сама хрЄнь, тіко під кириличним соусом.
Усі дороги, та мости теж робились по типо на довго, та без запасу по міцності. Плюс до усього ніхто ніколи фізично не проводив реставрацій, оновлювать і так далі. Дороги то взагалі окрема тема для розгляду, а в коротко скажу так: шляхопроводи, котрі розраховані на 24 тони і потоком 1 машина в годину зараз навантажені в сотні разів сильніше. Яке ж може бути якісне покриття?
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Огусто Ога, ога, СССР виноват, плохо строил И оружия запас всего на 23 года продавать и на 5 лет войны только.
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В Киеве так много мостов?.Дегенераты в руководстве городом.Заказать в КИСИ экспертизу несущей способности и дефектоскопию трудно?И дорого?.Неправда.!!Получить рекомендации и строго по технологии выполнить их под авторским надзором не так трудно и весьма актуально.Это ведь касается не только мостов,но и крытых бассейнов,стадионов,других многолюдных мест.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїУ Києві на проспекті Бажана частина бетонної обшивки моста впала на позашляховик. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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