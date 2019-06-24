 У Києві на проспекті Бажана частина бетонної обшивки моста впала на позашляховик. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор,шматки бетону впали на капот і бампер автомобіля. Водій не постраждав.
Мер Києва Володимир Кличко вже розпорядився звільнити керівника комунального підприємства "Київавтошляхміст", яке відповідає за стан цього шляхопроводу.
Это полумеры . Нехай заплатит 1 млн евро морального ущерба владельцу авто + новая машина .
Я вроде бы потерялся. Когда Владимир Кличко стал мэром Киева
Не скажешь, зеб, почему это Фукс, Фирташ, Кернес и Коломойский объединились против Порошенко на этих выборах или тебе на лахте приказали об этом не помнить?
Совсем службу забросили
Усі дороги, та мости теж робились по типо на довго, та без запасу по міцності. Плюс до усього ніхто ніколи фізично не проводив реставрацій, оновлювать і так далі. Дороги то взагалі окрема тема для розгляду, а в коротко скажу так: шляхопроводи, котрі розраховані на 24 тони і потоком 1 машина в годину зараз навантажені в сотні разів сильніше. Яке ж може бути якісне покриття?