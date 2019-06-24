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 Політика України, Суспільство
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Все про:Крим (6968) Херсон (243) біометричні паспорти (108)

 "Скільки тут кримчан?", - "Та 100%" ... - "А як же мрія - паспорт з куркою?" - жителі окупованого півострова організовано виїжджають по українські закордонні паспорти в Херсон. ВIДЕО

Більшість відвідувачів відділення держпідприємства "Документ" у Херсоні - жителі окупованого Криму, які приїхали для оформлення біометричного закордонного паспорта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, в будні послугами сервісного центру в Херсоні користується 50-60 жителів окупованого Криму, а у вихідний - 100-150.

"З російським закордонним паспортом і кримською пропискою в Європу візу не отримаєш. Це, от, очевидно тому що, самі знаєте, санкції, інше ...", - каже один із кримчан.

Більшість з них приїжджають на материк, користуючись послугами невеликих компаній, які спеціалізуються на так званих паспортних турах. Наприклад, із Сімферополя, поїздка за "біометрикою" коштує 1200 рублів в Херсон і 500 гривень назад. Адмінмежу паспортним туристам доводиться переходити пішки.

Читайте також: Путін не збирається йти на якісь перемир'я, а буде домагатися визнання Україною окупації Криму і Донбасу, - Бутусов про раптову "перевірку боєготовності" армії РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133878
 
 
 Топ коментарі
 
Нахрена им давать паспорта? У них рос. гражданство, а мы при чем?
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гнать всех этих уродов обратно на парашу(((
единожды предав - предал на всегда
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Всех на 15 суток, и на продрозверстку в поле пахать!!!
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Всех на 15 суток, и на продрозверстку в поле пахать!!!
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Нахрена им давать паспорта? У них рос. гражданство, а мы при чем?
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Пока Путин оттуда не уйдет их проблемы - не наши и мы не обязаны им выдавать паспорта -это для нас дорого и никакого смысла. Все равно хорошими не будем. При любом раскладе кацапу РФ и Путин -это хорошо, а Украина - плохо. Кацап и в Африке кацап.
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гнать всех этих уродов обратно на парашу(((
единожды предав - предал на всегда
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А вот тут интересная коллизия. Как гражданам прии наличии укрпаспорта отказать нельзя.

Но!!!
Если они ездят на Роисю из Крыма и назад едут не через Украину (а они именно так и ездят) - это нарушение пограничного режима и тюрьма. Пришел за загранпаспортом - получил срок за нарушение границы вместо биометрики.

Вопрос: Неужели абсолютно невозможно контролировать перемещения крымчан в Роисю и обратно?
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ВМЕР "БАРВІНОК"...
"Сколько здесь крымчан?", - "Да 100%"... - "А как же мечта - паспорт с курицей?" - жители оккупированного полуострова организовано выезжают за украинскими загранпаспорта в Херсон - Цензор.НЕТ 5252

Дитячий журнал не зжився з Інтернетом... Вірніше, не змогли, та й не намагались це зробити його автори...

Один з найстаріших та найпопулярніших українських дитячих журналів «Барвінок» припиняє свою роботу. Про це команда видання повідомила у новому номері журналу.
Редакція стверджує, що однією з причин припинення роботи журналу стала втрата інтересу до друкованих видань серед дітей: «Діти масово занурюються у віртуальний світ, це не найкращий час для журналу з його апелюванням до смислів, реальності… Наш кораблик уже пришвартовується..." Отже, діти не ті дісталися...
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Пам'ятайтаю, Барвінок, Малятко..... Шкода.
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21 век никто не отменял. Мне жаль многие печатные издания, но такова реальность.
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Разом з документами на паспорт потрібно їм давати завдання писати коротенький твір на тему "Крим-це Україна" "Скільки тут кримчан?", - "Та 100%" ... - "А як же мрія - паспорт з куркою?" - жителі окупованого півострова організовано виїжджають по українські закордонні паспорти в Херсон - Цензор.НЕТ 3327
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Пусть сдают сначала курицу мутанта - только затем настоящий паспорт и безвиз
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а ведь эт ушлепки с украинским паспортами еще и пенсию,и допомогу и субсидию могут оформить....
а платить за этих коллаборантов-нам.всей дружной Украиной.
фактически государство Украиначерез своих граждан-налогоплательщиков субсидирует коллаборантов в 3-х областях-ордло и Крымской ОБЛАСТИ.
армия,мова,вира говори.те...
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Наші діти гинули щом мати можливість отримати такий паспорт. А вони проголосувавши за приєднання до раші його отримують. При цьому навіть не здають паспорт раші
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Вони отримають паспорт України,але будуть голосувати на виборах за москофілів.
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Вот пожалуйста, гуманная политика, да этих уродов надо сажать а не паспорта выдавать, а ответсвенных лиц за вот этот беспредел сажать вместе.
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То есть Украинские паспорта крымчане не выбросили
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А ведь получая украинский загранпаспорт,эти дятлы подтверждают своё укргражданство,и,как следствие,юрисдскцию украинских законов по отношению к себе.Скоро таких граждан в Кряму будет большинство
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Так и лезут обитатели острова Крыс. Двустульежопые имбецилы. Барыга за 5 лет не принял закона о лишении гражданства, этот комик зовет всех за гражданством. Ублюдки
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Перестаньте гнать на крымчан, у нас в стране половина народа за регионалов голосует.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Скільки тут кримчан?", - "Та 100%" ... - "А як же мрія - паспорт з куркою?" - жителі окупованого півострова організовано виїжджають по українські закордонні паспорти в Херсон. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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