 "Скільки тут кримчан?", - "Та 100%" ... - "А як же мрія - паспорт з куркою?" - жителі окупованого півострова організовано виїжджають по українські закордонні паспорти в Херсон. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, в будні послугами сервісного центру в Херсоні користується 50-60 жителів окупованого Криму, а у вихідний - 100-150.
"З російським закордонним паспортом і кримською пропискою в Європу візу не отримаєш. Це, от, очевидно тому що, самі знаєте, санкції, інше ...", - каже один із кримчан.
Більшість з них приїжджають на материк, користуючись послугами невеликих компаній, які спеціалізуються на так званих паспортних турах. Наприклад, із Сімферополя, поїздка за "біометрикою" коштує 1200 рублів в Херсон і 500 гривень назад. Адмінмежу паспортним туристам доводиться переходити пішки.
единожды предав - предал на всегда
Но!!!
Если они ездят на Роисю из Крыма и назад едут не через Украину (а они именно так и ездят) - это нарушение пограничного режима и тюрьма. Пришел за загранпаспортом - получил срок за нарушение границы вместо биометрики.
Вопрос: Неужели абсолютно невозможно контролировать перемещения крымчан в Роисю и обратно?
Дитячий журнал не зжився з Інтернетом... Вірніше, не змогли, та й не намагались це зробити його автори...
Один з найстаріших та найпопулярніших українських дитячих журналів «Барвінок» припиняє свою роботу. Про це команда видання повідомила у новому номері журналу.
Редакція стверджує, що однією з причин припинення роботи журналу стала втрата інтересу до друкованих видань серед дітей: «Діти масово занурюються у віртуальний світ, це не найкращий час для журналу з його апелюванням до смислів, реальності… Наш кораблик уже пришвартовується..." Отже, діти не ті дісталися...
а платить за этих коллаборантов-нам.всей дружной Украиной.
фактически государство Украиначерез своих граждан-налогоплательщиков субсидирует коллаборантов в 3-х областях-ордло и Крымской ОБЛАСТИ.
армия,мова,вира говори.те...