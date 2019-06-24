 Українські бійці провели змагання зі знищення ворожих танків у зоні ООС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООС, в рамках змагань українські воїни провели практичні стрільби з різних типів протитанкової зброї, відпрацьовували навички розгортання протитанкових комплексів на бойових позиціях, коригування та евакуації поранених.
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Это ж Зе на фото?
Фотка №2 - ЗЄля вже зустрічався з Ахмєткою, і може випросити на розведення страусів с Овочем десь під Ростовом.
ЦЕ НЕ ПОВНА КАРТИНКА !!! ДЕ ФОТКА ЯК ПОРОХ ПІДПИСУЄ СТВОРЕННЯ ПАРТІЇ РИГІВ???
Так розумію тут також щось буде навколішках випрошувати
По официальным сообщениям оборонных ведомств, российские военные якобы должны принимать участие в параде 3 июля в Минске. Однако переброску зафиксировали еще вечером 20 июня в Орше. Фотофиксацию бронетранспортеров БТР-82А государства-агрессора активисты сделали неподалеку Оршанского железнодорожного вокзала, пишет "Inform Napalm".
Примечательно, что министерство обороны Беларуси заявило, что российские военные для участия в параде прибыли именно 21 июня, что, очевидно, противоречит представленным фактам.
Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа ВС РФ и по имеющейся информации про организационно-штатную структуру и состав Вооруженных сил РФ для участия в параде в Беларусь перебрасываются военнослужащие из состава 4-й Кантемировской дивизии (в/ч 19612, управление - г. Наро-Фоминск Московской обл.) и 27-й Севастопольской отдельной мотострелковой бригады (в/ч 61899, пункт постоянной дислокации - поселение Мосрентген, Москва). Оба соединения входят в состав новообразованной 1-й танковой армии ВС РФ.
Для участия в параде в составе пеших и механизированных расчетов должны перебросить не менее 300 военнослужащих ВС РФ.
Кроме этого, 3 июля 2019 года в небе над Минском будет использована и авиация Воздушно-космических войск РФ.