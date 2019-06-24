 Українські бійці провели змагання зі знищення ворожих танків у зоні ООС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООС, в рамках змагань українські воїни провели практичні стрільби з різних типів протитанкової зброї, відпрацьовували навички розгортання протитанкових комплексів на бойових позиціях, коригування та евакуації поранених.

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