EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство
  1627  12
Матеріали за темою:
Все про:війна (1559) танк (269) вишкіл (1194) знищення (201) Донбас (12198)

 Українські бійці провели змагання зі знищення ворожих танків у зоні ООС. ВIДЕО

У районі проведення операції Об'єднаних сил відбулися змагання серед бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів і протитанкових гармат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООС, в рамках змагань українські воїни провели практичні стрільби з різних типів протитанкової зброї, відпрацьовували навички розгортання протитанкових комплексів на бойових позиціях, коригування та евакуації поранених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 140-й центр ССО ЗСУ став першим в історії підрозділом сил швидкого реагування з країни не члена НАТО, який пройшов сертифікацію Альянсу

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133844
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Зе угомонись петяботы явно от такого не в восторге.
 показати весь коментар
 
Віоний друг твого ЗЄ - Януковоч мало асоціацію з ЄС не підписав, але в останній момент здриснув. Так що щоб тобі не показували на відео, а ЗЄ всеодно мріє навколішки до Х...ла і гдєтопасрєдінє.
 показати весь коментар
 
 
Фотка №1 - ЗЄля буде здороватися з Х..лом навколішки. Йому вже нєвтірпьож.
Фотка №2 - ЗЄля вже зустрічався з Ахмєткою, і може випросити на розведення страусів с Овочем десь під Ростовом.
ЦЕ НЕ ПОВНА КАРТИНКА !!! ДЕ ФОТКА ЯК ПОРОХ ПІДПИСУЄ СТВОРЕННЯ ПАРТІЇ РИГІВ???
 показати весь коментар
 
Українські бійці провели змагання зі знищення ворожих танків у зоні ООС - Цензор.НЕТ 2919

Так розумію тут також щось буде навколішках випрошувати
 показати весь коментар
 
Подразделения, вооружение и военная техника Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил РФ зашли на территорию Беларуси.
По официальным сообщениям оборонных ведомств, российские военные якобы должны принимать участие в параде 3 июля в Минске. Однако переброску зафиксировали еще вечером 20 июня в Орше. Фотофиксацию бронетранспортеров БТР-82А государства-агрессора активисты сделали неподалеку Оршанского железнодорожного вокзала, пишет "Inform Napalm".
Примечательно, что министерство обороны Беларуси заявило, что российские военные для участия в параде прибыли именно 21 июня, что, очевидно, противоречит представленным фактам.
Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа ВС РФ и по имеющейся информации про организационно-штатную структуру и состав Вооруженных сил РФ для участия в параде в Беларусь перебрасываются военнослужащие из состава 4-й Кантемировской дивизии (в/ч 19612, управление - г. Наро-Фоминск Московской обл.) и 27-й Севастопольской отдельной мотострелковой бригады (в/ч 61899, пункт постоянной дислокации - поселение Мосрентген, Москва). Оба соединения входят в состав новообразованной 1-й танковой армии ВС РФ.
Для участия в параде в составе пеших и механизированных расчетов должны перебросить не менее 300 военнослужащих ВС РФ.
Кроме этого, 3 июля 2019 года в небе над Минском будет использована и авиация Воздушно-космических войск РФ.
 показати весь коментар
 
Надеюсь мишенями были реальные москальские танки ?
 показати весь коментар
 
 
Вітаю воїнів України!!! Слава Героям!!! Молодці, тренуємось, ворог кацап поруч, а його треба знищувати усіма засобами, навіть за потреби ножами бошки різати!!! смерть ворогам України!!!!
 показати весь коментар
 
 
вчіться, синочки.. добре вчіться ...(але так би хотілось, щоби воно у мирному житті не знадобидлось!...але ж з таким сусідом.... ой добре треба про зброю дбати і навичок набувати)
 показати весь коментар
 
но там в основном техника всу, ее побросали убегая из котлов! только танков около 100
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниУкраїнські бійці провели змагання зі знищення ворожих танків у зоні ООС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору