 Окупація медіа: як Медведчук взяв під контроль черговий телеканал і для чого Росії потрібен ZIK. ВIДЕО

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Єгор Соболєв просить Зеленського позбавити ліцензій канали Медведчука: "За росТВ завжди йдуть російські танки". ВIДЕО

14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.