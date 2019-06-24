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Все про:Медведчук (405) телебачення (343) Братущак (16) ZIK (1)

 Окупація медіа: як Медведчук взяв під контроль черговий телеканал і для чого Росії потрібен ZIK. ВIДЕО

Медведчук отримав контроль над третім телеканалом. Слідом за "112 Україна" і "NEWSONE" кум Путіна взяв під контроль "ZIK". На каналі відразу з'явилися прояви цензури і проросійськи налаштовані особи. А частина колективу заявила про звільнення.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Єгор Соболєв просить Зеленського позбавити ліцензій канали Медведчука: "За росТВ завжди йдуть російські танки". ВIДЕО

14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133830
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля , Зеля , ... . Грузия ни чему не учит ?
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Предлагаю партию Медведчука назвать - ПУК - Партия украинских коллоборантов.
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В Австралии давние традиции демократии, и население находится на очень солидном серьёзном уровне умственного развития для того чтобы было возможно всеобщее избирательное право.
В странах где население большинством 73% голосует за кандидата без программы, который теперь является Главковерхом без военного образования и без опыта военной службы, требуется диктатура, наподобие той которая была в Южной Корее или на Тайване после 2-й Мировой войны. Естественно, с полной монополией власти на СМИ.
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Выборы Зеленского Президентом показали,что в Украине выросло поколение,которое не знает что такое СССР и не смотрит телевизор .Так что Мертветчук выбросил деньги на ветер .Более того рейтинги этих каналов показывают ,что российская пропаганда не работает через телевизор .
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Наоборот . Ещё как работает ,, один Г+Г чего стоит .!!! Телевизор помог х.йле расправиться с Порохом ,, его злейшим врагом . .А если нет тв то найдётся - тырнет . Откуда же ещё , как не из инстаграмма , молодёжь узнала - шо Петро усё покрав .??
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Думаешь путин заставил Свинарчуков воровать? или путин заставил воровать Продана ,Розенблата ,Насирова ? или путин сделал Ротердам+ с Ахметовым и поднял заоблачные тарифы?
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К большой беде ,обыватель не оценил влияние помойных каналов! Красивыми словесами ,вперемешку с откровенной ложью,им удалось облить грязью всё хорошее ,что сделано после "революции достоинства" и загаженные мозги рефлекторно "проголосовали"....Только слепые не видят результаты этой глупости! Теперь же эфир перед угрозой тотального захвата врагами Украины ! Печально!
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немає жодних реакцій на цей виклик від найбільш рейтингових політичних сил і влади тому що ніхто не хоче сваритись з впливовими змі(в тому числі і їх власниками) ще й під час виборчої кампанії. так ось питання це тимчасове явище(до кінця виборів) чи це буде продовжуватись і залежність буде тільки посилюватись?
"газова голка" тепер ще "інформаційна голка" , які можуть бути перспективи в фізично і психологічно залежного.
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тю. так святой петро с ним чуть ли не в засос целовался) нашли предателя)))
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і антимонопольний комітет нічого не каже.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниОкупація медіа: як Медведчук взяв під контроль черговий телеканал і для чого Росії потрібен ZIK. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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