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 Військовий арсенал горить у Казахстані: через потужні вибухи евакуюють сусіднє місто. ВIДЕО

На одному з військових арсеналів Казахстану поруч з містом Арись сталося займання, що спричинило вибухи частини боєприпасів, жертв немає.

Про це повідомляє інформаційний портал Tengrinews із посиланням на заяву Міноборони Республіки Казахстан, передає Цензор.НЕТ.

"24 червня на одному з арсеналів ЗС РК, розташованому поруч із населеним пунктом Арись Туркестанської області, сталося займання, що спричинило розриви частини боєприпасів. На цей момент жертв і постраждалих немає. Причини і обставини події з'ясовуються. Керівництво Міністерства оборони до місця події направило спеціально створену комісію, силами особового складу Збройних Сил організовані заходи з ліквідації та мінімізації наслідків", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133825
 
 
 Топ коментарі
 
Рашка на всякий случай превинтивно подрывает склады уже и в Казахстане? Или там тоже практику сокрытия разворованного через поджог решили прмиенить?
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Союзник - то тимчасове - у Рашки та Казахстану теж є взаємні територіальні претензії, там теж розкручують "угнетение русскоязычных" у північній частині Казахстану...
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россия гтовится к войне с Казахстаном.
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не тільки в нас практикується приховування спиждженого і проданого шляхом підпалу .але й в Казахстані.
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Цензор.НЕТВідеоЗа кордономВійськовий арсенал горить у Казахстані: через потужні вибухи евакуюють сусіднє місто. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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