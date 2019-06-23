 Трамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін. ВIДЕО

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив в ефірі 5 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми поговорили з Білим домом, Держдепом про те, яким чином "український трек" має бути висвітлено. Звичайно, Трамп сам прийматиме рішення. Але в його матеріалах, я впевнений, все буде правильно написано. Україна і звільнення моряків там точно будуть присутні", - заявив Клімкін.
Він також підкреслив, що після 25 червня - термін, який було дано РФ для звільнення моряків і суден, - МЗС України почне на міжнародних майданчиках нову хвилю тиску на РФ щодо звільнення моряків.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі брати участь у слуханнях.
Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.
ЗАГАДКА
Кто сидит всю жизнь в говне
И готовится к войне?
- Изя, как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Путин?
- Страна дураков.
- Изя, а как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Зеленский?
- Країна дурнів.
Звісно, йому Україна немов кістка в оці.
Вочевидь, зараз настало ненайближче майбутнє
А Вы его, кстати, возвращать собираетесь? Наверное, Вы просто не в курсе, что именно в Крыму очень много людей, патриотов Украины, которые говорят по-татарски и по-русски. Что после российской оккупации ситуация вытеснения украинского русским сильно усугубилась? Думаете, что после закона Парубия с его полицейскими квотами и штрафами, количество этих людей, мечтающих о возврате в Украину, резко увеличится?
Не займайтесь словоблудієм.
Но тем не менее, вода камень точит, в НАТО все равно нужно пробиваться, только не заявлять при этом, что это перемога ушедшего президента.
В связи с большим успехом сериала "Слуга народа", который поддержали 73% зрителей, в Украине решили снять сиквел к нему с тем же актерским составом. Его рабочее название "Малороссия".
В фонтані побавиться.
Трицепс прокачає.
Шаурми поїсть..
Справ у намбер ван вистачає, нема коли в гору глянути.
Валятся на диване и пересматривать Квартал 95....
Он свою роль отыграл ..... - для серьезных дядек будет лучше что бы он вообще не отсвечивал лишний раз...
Будут выпускать его в люди по мнимому...
В фонтані побавиться.
Трицепс прокачає.
Шаурми поїсть..
До купи Вам, Ксеніє
Печива від США поїсти на Майдані...
А апельсинок наколотих не буде ?
пс. ви раптом не пані янукович которая "батя, я стараюсь" ?
В смысле за печеньки от Нулад предали славянских православных братьев?
Вспомнилось:
- Роза Марковна, шо нужно делать шоб была талия?
- Крутите обруч.
- А шо делать если обруч не налазит?
- Зачем портить такую фигуру.
Мы же все знаем что Зе это просто попка...
- скажіть що-небудь на грузинському.
Грузин відповідає - путiн ***** і підарас.
- о, після вашої відповіді я і сам став грузином.