EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, За кордоном
  1863  96
Матеріали за темою:
Все про:моряки (615) Путін (9148) Клімкін (1436) Трамп (1842)

 Трамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін. ВIДЕО

Президент Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на зустрічі з Володимиром Путіним порушить питання України і звільнення військовополонених моряків.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив в ефірі 5 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також: Зміна влади в Україні нічого не принесе. Росія наполягатиме, щоб ми капітулювали, - Воронченко про звільнення військовополонених українських моряків

"Ми поговорили з Білим домом, Держдепом про те, яким чином "український трек" має бути висвітлено. Звичайно, Трамп сам прийматиме рішення. Але в його матеріалах, я впевнений, все буде правильно написано. Україна і звільнення моряків там точно будуть присутні", - заявив Клімкін.

Він також підкреслив, що після 25 червня - термін, який було дано РФ для звільнення моряків і суден, - МЗС України почне на міжнародних майданчиках нову хвилю тиску на РФ щодо звільнення моряків.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі брати участь у слуханнях.

Читайте також: Лідери ЄС готові розглянути заходи у відповідь на роздачу РФ паспортів на Донбасі і закликали Кремль звільнити військовополонених українських моряків, - висновки саміту ЄС

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133796
 
 
 Топ коментарі
 
Nasha Canada Newspaper 🇨🇦‏ @NashaCanada 13 ч.13 часов назад

ЗАГАДКА
Кто сидит всю жизнь в говне
И готовится к войне?
 показати весь коментар
 
Трамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9154

- Изя, как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Путин?
- Страна дураков.
- Изя, а как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Зеленский?
- Країна дурнів.

Трамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7362
 показати весь коментар
 
В нынешней ситуации это не так уж и плохо... Трамп и Путин на встрече в Осаке будут говорить об освобождении украинских моряков, - Климкин - Цензор.НЕТ 5975
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А Шо тебе с Томосом не нравится? Шо дали не нравится или что?
 показати весь коментар
 
 
а зебобика даже не пригласили на G20, ничего удивительного там шаурму не предлогают
 показати весь коментар
 
 
Ты как то читать новости научись. Филарет уже публично от него отказался.
 показати весь коментар
 
А кто сейчас Филарет после того как был назначен Епифаний. Это так же само если бы Порошенко сейчас казал, что Зеленский никто.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
👍🏻👍🏻
 показати весь коментар
 
Да зачем бы не посылали. Какая разница зачем? Разве дело в цели? Вопрос ведь в том, что они имели полное право там проходить, а кацапне это не понравилось.
 показати весь коментар
 
 
Большая разница. Одно дело защищать страну, другое дело имитировать эту защиту.
 показати весь коментар
 
Алё ты где? Корабли шли из одного порта в другой. Как ты знаешь какие события происходят на юго-востоке нашей страны их послали укрепить позиции наших ВМФ в этом регионе. Кораблям была поставлена задаче перейди из одесского порта в мариупольский. Какие проблемы? Пройти керченский пролив они имели полное право. По твоему как попадают в черное море кацапские корабли которые стоят на азове или к примеру из балтийского моря? Правильно через Босфор, а это территория Турции. Но действует конвенция по морскому праву о свободном пересечении любого пролива. Так и тут. Тут даже не вопрос чьей территорией является Крым. Даже если бы мы признали, что Крым это территория парашкостана то это ситуацию не меняет.
 показати весь коментар
 
 
Потом будут обсуждать как освободить кусок лугандона и Крым от кацапов, так вижу...
 показати весь коментар
 
 
русский, так ты светлого будущего под руководством фюрера дождался за 20 лет?
 показати весь коментар
 
Я Вам більше скажу- теперішнього українського преЗЕдента навіть про деталі перемовин не повідомлять. Не вважатимуть за потрібне
 показати весь коментар
 
 
Можливо йому щось би і розповіли, але він нічого не зрозуміє🤔
 показати весь коментар
 
 
у него одна извилина и та между ягодиц
 показати весь коментар
 
 
Ну, це само собою. 😊 Але тут швидше інше. Думаю, з творчістю Зєлєнского знайомий не лише пуцин, але й Трамп, а особли во з деякими сценками пікантними. А також висловлюваннями про країну, що нагадує актрис німецького дорослого кіно. Тому сприймати такого ммм. "юного політика" за патріота, якому цікаво знати про серйозні речі, серйозні люди напевне не будуть.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это они Клизму сами доложили или как?
 показати весь коментар
 
Трамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9154

- Изя, как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Путин?
- Страна дураков.
- Изя, а как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Зеленский?
- Країна дурнів.


 показати весь коментар
 
 
Це ви зараз лизнули пуйлу і принизили Україну?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мне просто смешно, что Никто делает какие-то утверждения о том что скажет Трамп
 показати весь коментар
 
А чого ви чекали від росіяніна Во-Во ?
Звісно, йому Україна немов кістка в оці.
 показати весь коментар
 
 
П"ять років під час війни змарнували, що б оце чмо на публіку базікало, що "від нас нічого не залежить" і жерли в три горла з корита.
 показати весь коментар
 
А ты уже на колени встал? Или все по-прежнему в грязи валяешься?🤔
 показати весь коментар
 
 
Коли вже закінчиться місячник клінічних ідіотів за клавою перед виборами?
 показати весь коментар
 
Тепер я бачу що ти ще не встав, а продовжуєш у багнюці лежати😄
 показати весь коментар
 
В 2014-м патриотизм зашкаливал. Русский, украинский. Какая разница? Мы страна. Но пришла бригада недалеких людей и в считаные годы все изгадила. Они сформировали в нас ненависть к нормальным еще вчера символам - к вышиванкам, литературе, своему кино. Потому что пихали это в нас немеряными дозами своими грязными руками. А сами в это время жрали ресурс и за колонами в ВР обсуждали воровские доли. А потом - в час-два ночи ехали на Банковую, заползали на четвёртый, где сидел пафосный паучара в мятом костюме и жадно так - «что мое»?.
 показати весь коментар
 
 
посидь у спамі, софочка (варіант - сонька).
 показати весь коментар
 
 
"В 2014-м патриотизм зашкаливал. Русский, украинский. Какая разница?",- тобто тобі нема різниці між російським і українським патріотизмом. Чий Крим?
 показати весь коментар
 
 
Патриотизм - это прежде всего любовь к Родине и желание ее поддержать. Крым - украинский.
А Вы его, кстати, возвращать собираетесь? Наверное, Вы просто не в курсе, что именно в Крыму очень много людей, патриотов Украины, которые говорят по-татарски и по-русски. Что после российской оккупации ситуация вытеснения украинского русским сильно усугубилась? Думаете, что после закона Парубия с его полицейскими квотами и штрафами, количество этих людей, мечтающих о возврате в Украину, резко увеличится?
 показати весь коментар
 
 
Это был не патриотизм, а перекрашивание. Как сейчас побежали жрать шаурму или прыгать под фонтанами.
 показати весь коментар
 
Вишиванку і решту вами зазначеного може ненавидіти лише той, хто ненавидів все це раніше.
Не займайтесь словоблудієм.
 показати весь коментар
 
 
В 2014 году каждый уважающий себя жлоб считал необходимым сфоткаться на майдане на всякий случай. Типа, свой.
 показати весь коментар
 
Судя по стилю изложения мыслей, похоже что в вас "пихали" что то другое.
 показати весь коментар
 
ненависть к вышиванке у вас, кацапов, с самого рождения, так что живите сами в своем гнилом, узком мире, к нам не суйте свое рыло.
 показати весь коментар
 
В НАТО надо. Это намного важнее, чем в ЕС. Тогда вопрос как освобождать своих моряков будем решать сами, а не ПУ И обговаривать с Трампом.
 показати весь коментар
 
 
Там уже есть лягушатники и сосисочники .Они все коммерческие вопросы с х.йлом привыкли решать за чужой счёт .В данном случае за наш .А ещё там есть греки , болгары , венгры и т.д .Для них х.йло не враг, а символ эффективного менеджера .Ну типа как для самого х.йла -сралин
 показати весь коментар
 
 
Вы абсолютно правы - именно немцы с французами подсуетились,когда Ющ подал заявку, чтобы нас там и близко не было, чтобы пу не обиделся, им же торговать с ним. А еще все Вами перечисленные. Поэтому "вступать" и держать курс на можно до бесконечности, как в свое время строили светлое коммунистическое будущее.
Но тем не менее, вода камень точит, в НАТО все равно нужно пробиваться, только не заявлять при этом, что это перемога ушедшего президента.
 показати весь коментар
 
Трамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9221

В связи с большим успехом сериала "Слуга народа", который поддержали 73% зрителей, в Украине решили снять сиквел к нему с тем же актерским составом. Его рабочее название "Малороссия".


 показати весь коментар
 
 
На концертик сходить.
В фонтані побавиться.
Трицепс прокачає.
Шаурми поїсть..
Справ у намбер ван вистачає, нема коли в гору глянути.
 показати весь коментар
 
 
Ksenia VB - а может вообще ничего не делать...

Валятся на диване и пересматривать Квартал 95....
Он свою роль отыграл ..... - для серьезных дядек будет лучше что бы он вообще не отсвечивал лишний раз...
Будут выпускать его в люди по мнимому...
 показати весь коментар
 
 
На концертик сходить.
В фонтані побавиться.
Трицепс прокачає.
Шаурми поїсть..
До купи Вам, Ксеніє

Печива від США поїсти на Майдані...
 показати весь коментар
 
Дякую.
А апельсинок наколотих не буде ?
пс. ви раптом не пані янукович которая "батя, я стараюсь" ?
 показати весь коментар
 
 
Софийка: "Печива від США поїсти на Майдані..."

В смысле за печеньки от Нулад предали славянских православных братьев?
 показати весь коментар
 
 
Софийка, шо в НАТО уже не надо? 14 минут назад надо было в НАТО. Шо могло случиться за четверть часа в вашей жизни, что вы так резко разлюбили печенюшки от США?
 показати весь коментар
 
Иренка, не фантазируйте. Если Вам так интересны мои вкусовые пристрастия, печеньки я не любила и не люблю, от них фигура портится. Я просто дополнила список Ксении.
 показати весь коментар
 
Так НАТы могут же обидица из-за ваших "американских печенек" и не возьмут нас в свою песочницу. :D
Вспомнилось:
- Роза Марковна, шо нужно делать шоб была талия?
- Крутите обруч.
- А шо делать если обруч не налазит?
- Зачем портить такую фигуру.
 показати весь коментар
 
Ali Hasan - что Беня прикажет через Богдана, то он и будет делать... Трамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8937

Мы же все знаем что Зе это просто попка...
 показати весь коментар
 
 
Тобто зекоманда все робить через попку Трамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2107
 показати весь коментар
 
 
Как насчет остальных пленных? А етих моряков и так должны вернуть по решению международного суда. Как по мне так пускай бы их освобождали самыми последними. Чтобы знали как сдаваться врагам без боя вместе с техникой на десятки миллионов долларов.
 показати весь коментар
 
Так они выполняли приказ .Тупой приказ тупого начальника .
 показати весь коментар
 
Але не твоєї старої дупи, де тільки одні зморшки зіпсували красу колись величної баксової дупи, Абраша.
 показати весь коментар
 
 
это важно , но освобождение страны важнее об этом надо говорить
 показати весь коментар
 
У грузина питають - ви дійсно грузин?
- скажіть що-небудь на грузинському.
Грузин відповідає - путiн ***** і підарас.
- о, після вашої відповіді я і сам став грузином.





 показати весь коментар
 
 
Наразі с'...ться з криму та ОРДЛО вже апріорі тема?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниТрамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору