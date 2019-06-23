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 Від початку доби ворог 12 разів порушив режим припинення вогню, поранено двох бійців ОС, - пресцентр. ВIДЕО

Збройні формування РФ 23 червня з опівночі до 18:00 обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил (ОС) із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник застосовував міномети калібру 120 мм (поблизу Павлополя і Авдіївки), станковий протитанковий гранатомет (по окраїнах Авдіївки), автоматичні гранатомети (неподалік  від Водяного і Пісків), ручний протитанковий гранатомет (поблизу Мар'їнки).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: у районі Шумів (із ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї), Південного (з автоматичних гранатометів), Травневого (з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї), Новолуганського (з гранатометів різних систем, стрілецької зброї, 82-мм міномета), Майорська (з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї).

"Унаслідок ворожих обстрілів два українські військовослужбовці зазнали поранень. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них вісім разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Загинув військовослужбовець ЗСУ, знищено БПЛА противника.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133791
 
 
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Мыролюбие в полный рост. Потери ВСУ растут, потери противника снижаются. Этого хотели уставшие от войны в тысяче километров от нее? Про ватные регионы не говорю, с ними все давно ясно
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Пропоную 3,14дарасам, які домовляються із ніцними свинособаками про режим "ррипинення вогню", мешкати на нулі разом із нашими бійцями. Це повністю безпечно, тому що вони домовились про припинення вогню.
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перенести офіс Зелі на нуль ?
чудова ідея
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Ти ж дивись, про Банкову таких коментарів не було... Що змінилось за місяць?
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Так. Це було б чудово. Як і поміняти синю сраку парашенку на наших полонених моряків, бо саме він їх відправив на вірну погибель заради досягнення своїх ніцних ролітичних амбіцій.
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Ты совсем дебил? Русские пираты напали на них в НЕЙТРАЛЬНЫХ водах, еще до того, как они успели вступить в переговоры о прохождении. А нужны они были на Азове для усиления базы ВМС в Бердянске. Чтоб какая-нибудь сраная "морская пехота ДНР" не высадила десант под Бердянском или Херсоном.
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Сам ты дебил, порох лично послал наших моряков, чтобы их захватили в плен, тем самым сделать ЧП, чтобы сорвать выборы.
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Знаю, что этот бред гоняли по всем "недорогеньким" СМИ и новостным помойкам. Комментировать нет смысла. И вопрос банального контроля побережья остается открытым, особенно если для Новоазовска откроется корабельный военторг из Абхазии, банально списанные суда ЧФ РФ.
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спасибо, что живые!
пораненим найскорішого одужання
гаряче...не тільки від спеки, але й від "перемирря" вогняного та підступного
не жалійте "отвєток-привєток"...сипте за шкуру і в пику!
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Может время пришло для освобождения Донбасса.
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Гиркин «поплакался» о плачевной ситуации в «ДНР» и о том, как легко ВСУ могут освободить Донецк

https://antikor.com.ua/articles/311143-girkin_poplakalsja_o_plachevnoj_situatsii_v_dnr_i_o_tom_kak_legko_vsu_mogut_osvoboditj_donetsk
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВід початку доби ворог 12 разів порушив режим припинення вогню, поранено двох бійців ОС, - пресцентр. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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