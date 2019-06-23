 Від початку доби ворог 12 разів порушив режим припинення вогню, поранено двох бійців ОС, - пресцентр. ВIДЕО

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник застосовував міномети калібру 120 мм (поблизу Павлополя і Авдіївки), станковий протитанковий гранатомет (по окраїнах Авдіївки), автоматичні гранатомети (неподалік від Водяного і Пісків), ручний протитанковий гранатомет (поблизу Мар'їнки).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: у районі Шумів (із ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї), Південного (з автоматичних гранатометів), Травневого (з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї), Новолуганського (з гранатометів різних систем, стрілецької зброї, 82-мм міномета), Майорська (з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї).

"Унаслідок ворожих обстрілів два українські військовослужбовці зазнали поранень. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них вісім разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Загинув військовослужбовець ЗСУ, знищено БПЛА противника.

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