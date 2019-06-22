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Все про:історія (627) підручники (32) Гриневич (321)

 Не "російсько-українська війна", а "громадянський конфлікт", - Гриневич заявила про проросійський тиск на авторів підручників. ВIДЕО

Авторам шкільних підручників з історії України телефонують із рекомендаціями називати війну на Донбасі громадянським конфліктом, оскіки "ситуація ідеологічно змінюється".

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич в інтерв'ю телеканалу Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.

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За її словами, пропагандисти реваншистських ідей виходять із тіні і прагнуть впливати на українську освіту, медіа та політику.

"Наприклад, вчора одному з моїх колег, автору "Нової історії України" - підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства - зателефонували і сказали: "Ви маєте змінити у вашому підручнику "російсько-українська війна" на "громадянський конфлікт". Коли він сказав: "Я не буду цього робити і мій підручник вже отримав гриф Міністерства освіти", - йому відповіли: "Але зараз ситуація ідеологічно змінюється!" - повідомила міністр.

За словами Гриневич, ситуація тривожна, адже свідоцтв імовірного реваншу більшає з кожним днем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133741
 
   
 Топ коментарі
 
Что значит позвонили? Кто звонил откуда
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з адміністрації. Т.е. - з офісу.
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Зелебеники не бажають бачити до чого призводить їхній вибір.
Вам не віриться що хтось диктує як і що в підручниках трактувати ?
Та ви послухайте Богдана, Разумковського, Беню врешті... вони вже все розповіли.
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Порохоботы и зеботы не сритесь вы как идиоты , да пусть дойдёт до вас скорее, что не поссорятся евреи Не "русско-украинская война", а "гражданский конфликт", - Гриневич заявила о пророссийском давлении на авторов учебников - Цензор.НЕТ 8900

Смотрите в корень анализируйте события с 1990 и многое поймёте, срачь пользы не принесёт, лучше объединяйтесь ,так как цивилизованный народ и патриотично настроенные граждане Украины ,что бы как можно больше установить контроль над нынешней властью и не дать ей в очередной раз сесть нам на голову, а также ,что бы не повторять ошибки прошлого, уж очень больно обходится для народа , то есть для нас, расслоение в обществе по взглядам и месту жительства внутри страны и помните срачь выгоден и есть отличным козырем для некоторых политдеятелей высокого ранга
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Довожу до твоего сведенья, что понятия "зеботы", как маркера обозначающего реально существующую философскую категорию, нет в природе. Термин "порохоботы" является лишком условным и не полностью отражает реальную сущность явления, которое он обозначает, более того, он его в значительной мере искажает.
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Здесь так повелось на форуме, не я придумал ,но главное ,что бы они правильно понимали ,что занимаются "детсадиком", устраивая бесполезный срачь и оскорбления в адрес друг друга ,хотя взрослые люди
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Предыдущая евровласть сохранила оппоблок, вот он окреп и стремиться теперь ставить палки в колеса Украине.
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Опоблок зберегли 10-15%, які нікуди не дінуться.
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10-15% адептов Кремля запросто пошли бы в игнор на фоне войны с россией, если бы евровласть приняла соответствующие законы.
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Ага. Праклятый барыга должОн был лично расстрелять весь опоблок, как голобородька у кине.
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Получается, что Порох должен был посадить классных пацанов, с которыми дружит Владимир Александрович...

Пінчук займатиметься військовими, Ахметов - інфраструктурою: Зеленський розповів, як олігархи допомагатимуть у розбудові Донбасу (відео)

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10591884-pinchuk-zaymatimetsya-viyskovimi-ahmetov-infrastrukturoyu-zelenskiy-rozpoviv-yak-oligarhi-dopomagatimut-u-rozbudovi-donbasu-video.html
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Нуда, а вы бы потом на весь мир завывали про "кровавого диктатора" Порошенко... Стоп!!! Так вы же и завывали!!!
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Не "російсько-українська війна", а "громадянський конфлікт", - Гриневич заявила про проросійський тиск на авторів підручників - Цензор.НЕТ 4803

мабуть всралися.... обоє
судячи з мордяк
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Петя стал ближе к народу? По фейсу видно,что ему не нравится эта роль.
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Хлопець з народу, з трьома офшорами, з шаурмою ніяк не може попрощатись, а взагалі це вона задала тон.
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Симпатичная пара украинцев , поменяли на еврейскую проросийскую хевру .
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мабуть кацапе за свого путін-***** хвилюєшся?? гори у пеклі масковія!!
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Проблєма руських, вони не розуміють, що українці знають дві мови, і це MINIMUM.
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Так, все-таки, кто прав - автор учебника, или звонивший автору?
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а кто-нибудь в курсе, чьих холопов канал эспрессо?
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нашла сама
Владелец‎: ‎Инна Авакова, ‎Арсений Яценюк

В августе 2017 года изменилась структура акционеров: вместе с Ларисой Княжицкой (30 %) ими стали жена главы МВД Украины Арсена Авакова Инна Авакова (40 %) и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк (30 %).
Мне лично все ясно.
Наверно, эта та самая бонмба в наше будущее, которой нас намедни пугал пан Яценюк Не "російсько-українська війна", а "громадянський конфлікт", - Гриневич заявила про проросійський тиск на авторів підручників - Цензор.НЕТ 8506
Не "російсько-українська війна", а "громадянський конфлікт", - Гриневич заявила про проросійський тиск на авторів підручників - Цензор.НЕТ 4927
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шукай ще. Нині Еспресо - живоговський. А він - бабло жме, до речі. На футбольний клуб не дає...
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спасибо, Ан Мур,
да, пишут, что добый дядя Яценюк сделал доброе дело и продал канал сыну Константина Жеваго . А сам Константин Жеваго замечателен не только тем, что его маленький свечной заводик оказался на территории Крыма и перерегистрировался по ************* законодательству,но и многим другим
Жеваго Костянтин. ДОСЬЄ

https://www.rudenko.kiev.ua/persons/zhevago
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22 июня 1941 года - начало гражданской войны в СССР. Внутренний гражданский конфликт, в ходе которого поддерживаемые Германией отряды ополчения Власова и Краснова противостояли московской хунте, в коалицию с которой, в свою очередь, вошли США и другие западные страны
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даже если это правда то соевым брехунам с 5 летним стажем не верится
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поверишь квартальным росийским подстилкам .
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Ніякі вербальні фокуси, типу "хтось подзвонив одному", мафіозному кодлу вже не допоможуть.
Крім дезінформації навколо є достатньо інформації і вона має традиційний і стандартний вигляд. В ній зазначається хто дзвонив, кому дзвонив, з якого приводу дзвонив.
Завтра хтось комусь подзвонить і запропонує називати те, що відбувається на Донбасі, піонерською грою "Зарница".
Чи означає це, що треба голосувати за тих, що примудряються бути одночасно корупціонерами, злодіями і, нібито, патріотами?
Якщо нові люди у владі переплутали які ідеології треба міняти, то пані міністр повинна про це прямо і відверто заявляти. Це допоможе їй через кілька місяців знову стати міністром потіснивши тих, що заплуталися в ідеологіях.
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А Портнов, Онищенко, скупка каналов Медведчуком - это нам тоже показалось, вербальные, так сказать, фокусы. Ну, да, ну, да.
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Портнов, против которого закрыли уголовные дела при Порошенко? Или скупка каналов Медедчуком, которая расцвела при Порошенко?
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Да чего там! Пиши уже: парашенка прадал мертвечуку усьо - каналы, нефть, газ и дамбас с крымом.
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Хочешь сказать, что Медведчук купил 112 и ньюз ван не при Порошенко?
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а хрен его знает , похоже на правду, про рос силы сейчас на подъёме.
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И что примечательно, зелеботы винят пророссийском реванше Петю и прежнюю власть, мол, они виноваты, слабо боролись с пятой колонной. Сами же при этом палец о палец не собираются ударить, чтобы этот реванш остановить, мол, Петя виноват, а с нас взятки гладки.
Так покажите, блин, на что вы способны, уройте эту пятую колонну так, чтобы и следа их в Украине не осталось? Почему, суки, бездейстуете?!
Ответ прост - их это устраивает и хрен с ней, с Украиной.
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Зелебот, так кто вытянул из забытья Медведчука?
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Питання: «Коли почалася Друга світова війна» в Україні стає політичним, а не історичним.
Пане президенте Володимир Зеленський, для українців вона як і для всього світу почалася 1 вересня 1939...
(С)
@vyatrovich
☹️
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Гражданская на території рф, правда зелені пеньки?
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Спочатку підручники потрібно надрукувати, розвезти по всіх школах, а вже потім ... Ой, як незручно вийшло. "Громадянський конфлікт". Неприємність. Ну не викидати ж нові підручники, Це ж гроші. Так, зебіли?
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Не "російсько-українська війна", а "громадянський конфлікт", - Гриневич заявила про проросійський тиск на авторів підручників - Цензор.НЕТ 1440

Вітаю зе Україну ! Ще олин + від =нових морд=.

Ви зробили це разом, зебіли.

І хай хоч одна сволота посміє мені сказати, що серед 73% скотів є розумні і патріоти.
+ 38% такої ж ***-маси.
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*один

Сподіваєтеся на підтримку Заходу ? Не "російсько-українська війна", а "громадянський конфлікт", - Гриневич заявила про проросійський тиск на авторів підручників - Цензор.НЕТ 7484
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В том что сейчас происходит в Украине виноваты все мы. Порох виноват в том, что проиграл, журналисты виноваты в том, продавались за гроши и делали заказные расследования и статьи, информационные интернет сайты виноваты в том, что допускали пригожинских троллей на свои ресурсы, а они внесли свою лепту. Скорее всего Украину на праведный путь мы уже не вернём. Очень хочу, чтоб отменили безвиз, чисто из вредности. Чтоб те кто привык отдыхать в Европе и голосовал за зюзю, получили шаурмой по хлебалу.
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Мадам Грневич, а где "исена, пароли, явки"? Или просто попиз..еть вам вздумалось?
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"Но сейчас ситуация идеологически меняется!", - сообщила министр.Источник: https://censor.net.ua/v3133741

Бутусов, альо !!!
Ось тобі відповідь на твої типу "наївні" =вопрошанія= про доктрину і стратегію.
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Война Украины с рузьке-курвы!!!и точка!
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Ну раз Беня сказал так -Гражданский конфликт - значит и выполнять будут по его словам
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после действии полиции на шабаше промосковской гнили, то это такое мелочь - так и будите учить детей, мол злые американцы и европейцы посорили два братских народа и русня отстояло своё право говорить по русски.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниНе "російсько-українська війна", а "громадянський конфлікт", - Гриневич заявила про проросійський тиск на авторів підручників. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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