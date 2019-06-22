 Не "російсько-українська війна", а "громадянський конфлікт", - Гриневич заявила про проросійський тиск на авторів підручників. ВIДЕО

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич в інтерв'ю телеканалу Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, пропагандисти реваншистських ідей виходять із тіні і прагнуть впливати на українську освіту, медіа та політику.
"Наприклад, вчора одному з моїх колег, автору "Нової історії України" - підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства - зателефонували і сказали: "Ви маєте змінити у вашому підручнику "російсько-українська війна" на "громадянський конфлікт". Коли він сказав: "Я не буду цього робити і мій підручник вже отримав гриф Міністерства освіти", - йому відповіли: "Але зараз ситуація ідеологічно змінюється!" - повідомила міністр.
За словами Гриневич, ситуація тривожна, адже свідоцтв імовірного реваншу більшає з кожним днем.
Смотрите в корень анализируйте события с 1990 и многое поймёте, срачь пользы не принесёт, лучше объединяйтесь ,так как цивилизованный народ и патриотично настроенные граждане Украины ,что бы как можно больше установить контроль над нынешней властью и не дать ей в очередной раз сесть нам на голову, а также ,что бы не повторять ошибки прошлого, уж очень больно обходится для народа , то есть для нас, расслоение в обществе по взглядам и месту жительства внутри страны и помните срачь выгоден и есть отличным козырем для некоторых политдеятелей высокого ранга
Пінчук займатиметься військовими, Ахметов - інфраструктурою: Зеленський розповів, як олігархи допомагатимуть у розбудові Донбасу (відео)
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10591884-pinchuk-zaymatimetsya-viyskovimi-ahmetov-infrastrukturoyu-zelenskiy-rozpoviv-yak-oligarhi-dopomagatimut-u-rozbudovi-donbasu-video.html
мабуть всралися.... обоє
судячи з мордяк
Владелец: Инна Авакова, Арсений Яценюк
В августе 2017 года изменилась структура акционеров: вместе с Ларисой Княжицкой (30 %) ими стали жена главы МВД Украины Арсена Авакова Инна Авакова (40 %) и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк (30 %).
Мне лично все ясно.
Наверно, эта та самая бонмба в наше будущее, которой нас намедни пугал пан Яценюк
да, пишут, что добый дядя Яценюк сделал доброе дело и продал канал сыну Константина Жеваго . А сам Константин Жеваго замечателен не только тем, что его маленький свечной заводик оказался на территории Крыма и перерегистрировался по ************* законодательству,но и многим другим
Жеваго Костянтин. ДОСЬЄ
https://www.rudenko.kiev.ua/persons/zhevago
Крім дезінформації навколо є достатньо інформації і вона має традиційний і стандартний вигляд. В ній зазначається хто дзвонив, кому дзвонив, з якого приводу дзвонив.
Завтра хтось комусь подзвонить і запропонує називати те, що відбувається на Донбасі, піонерською грою "Зарница".
Чи означає це, що треба голосувати за тих, що примудряються бути одночасно корупціонерами, злодіями і, нібито, патріотами?
Якщо нові люди у владі переплутали які ідеології треба міняти, то пані міністр повинна про це прямо і відверто заявляти. Це допоможе їй через кілька місяців знову стати міністром потіснивши тих, що заплуталися в ідеологіях.
Так покажите, блин, на что вы способны, уройте эту пятую колонну так, чтобы и следа их в Украине не осталось? Почему, суки, бездейстуете?!
Ответ прост - их это устраивает и хрен с ней, с Украиной.
Пане президенте Володимир Зеленський, для українців вона як і для всього світу почалася 1 вересня 1939...
(С)
@vyatrovich
☹️
Вітаю зе Україну ! Ще олин + від =нових морд=.
Ви зробили це разом, зебіли.
І хай хоч одна сволота посміє мені сказати, що серед 73% скотів є розумні і патріоти.
+ 38% такої ж ***-маси.
Сподіваєтеся на підтримку Заходу ?
Бутусов, альо !!!
Ось тобі відповідь на твої типу "наївні" =вопрошанія= про доктрину і стратегію.