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Все про:вибори (4008) Київ (6196) Лещенко (334) Слуга народу (67)

 Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу". ВIДЕО

Народний депутат Сергій Лещенко, який подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом у депутати у 220-му окрузі в Києві на Подолі, розкритикував кандидатів "Слуги народу".

Про це, як пише Цензор.НЕТ, він розповів в ефірі 24 каналу.

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"У багатьох округах висунуто людей, яких місцеві громади дуже добре знають. Але вони їх знають у частині округів як волонтерів, як активних діячів, як людей, які боролися за справедливість, а в деяких - як забудовників, бізнесменів, які займалися сумнівними схемами, як рестораторів. Погляньмо на Київ як ключове визначення всіх електоральних симпатій. Пів міста віддали "смотрящому" Вавришу. Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша", - підкреслив Лещенко.

Цю ж думку він висловив у фейсбуці: "Не знаю, як ви, але ми не для того прибирали Порошенка з Банкової, щоб замість Столара в Києві з'явився новий "смотрящий" - Вавриш. Тому вчора з трибуни парламенту я закликав Володимира Зеленського провести серйозний внутрішній аудит і розібратися, чому від "Слуги народу" у Києві йдуть ставленики скандальних забудовників.

Так сталося з моїм рідним Подільським округом (Виноградар, Поділ, Куренівка, Вітряні Гори), де я все життя вибираю свого депутата. У нас кандидатом від "Слуги народу" призначили колишню підлеглу Вавриша Ганну Бондар. Аналогічні сигнали надходять з інших районів: нібито Вавришу на відкуп віддали половину округів Києва.

Читайте також: Кандидати в нардепи від "Слуги народу" в мажоритарних округах. ПЕРЕЛІК (оновлено)

Якщо це прикра помилка, то її ніколи не пізно виправити - треба просто прибрати кандидатів, які йдуть захищати забудовників під парасолькою "Слуги народу". З партією Зеленського "Слуга народу" відбувається типова проблема зростання, коли туди проникають всі, хто вправніше за інших працює ліктями. Тому Володимиру Зеленському треба взяти під особистий контроль ситуацію зі столичними округами".

Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів Слуги народу 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133735
 
   
 Топ коментарі
 
lol
обиженная бородатая девочка?
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_Власть следует критиковать и менять! Иначе она порождает монстров! И расия - наглядный и близкий пример.
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серОжа...твои хотелки..и хотелки других дурачков которые выбрали зебобика...зебобику фиолетовы у крапинку...он впм ничего не обещал и ничего не должен...
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10 вопросов, на которые Зеленский не может (а должен!) дать ответы:
1) Почему после инаугурации Зеленского простой народ не стал жить лучше, зато он, его друзья и олигархи стали жить лучше?
2) Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не грабит? Выходит, что либо Порошенко не грабил либо Зеленский начал грабить.
3) Сколько это времени "надо немножко подождать" и чего именно нужно ждать?
4) Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место?
5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
6) Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
7) Почему Зеленский не остановил войну и кто теперь наживается на войне?
8) Почему Зеленский встречается с олигархами, вместо того, чтобы отобрать в них награбленное, как он обещал?
9) Почему Зеленский говорит, что он за народ, но ездит в кортежах, перекрывает улицы, его охрана не пускает народ к Зеленскому? Почему вместо велосипеда на улицах снова появятся авто мажоров и знАти со спецзнаками и мигалками?
10) Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты?
Mason Lemberg - https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/838988089821480
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Но он же говорил-"Я никому ничего не должен"(с). Вы просто забыли!
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якщо нашому батьку Зеленському треба Вавриш, то нехай буде Вавриш!
І оце нема чого штрикати дрючки свої в спиці нового велосипеда, який набирає швидкість!!!
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Або Бэня Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4567 .. Всэ для батька , а державе -Украине ,хрен сo cмаком .

Наш паразоз вперёд лети ,, в дурдоме остановка , и т.д , по тексту .
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Для песиков просто кощунство критиковать своих
Психология раба говорит песикам, что свой всегда прав, даже если он неправ
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Люди! В Раде просто необходим Шарий! Партия Шария сможет не дать возможности забронзоветь ни Слугам, ни кому другому.
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Передоз Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4820 .. ??? Иначе это ничем и не объяснить .
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- Сестро! Пацієнтові зуйово! Терміново заштрик пацієнтові, 10 кубиків!

Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4352
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..Сирога , снимись с ручника уже , наконец . Как дитё малое ,, даже стыдно за тебя . Шо ты другое ожидал от Зе хз . Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3185 . Ты же и сам - "рыльце в пушку " ,, мог бы и понять " философию " Зе ко манды .
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После позорного списка ПЕСа в списке Слуги только апостолы и святые. Гы.
Или ты знаешь партию без скелета в шкафу? Нет? Ну тогда и не пи зди.
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Да тут кроме скелетов дебелизм и непрофессионализм
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ну все правильно
"никакой новой команды", "никакого политического мусора на свалке истории"- зелю выбирали для того, чтобы он просто копипастил пороха
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Лещенко с виду вроде был в оппозиции к Пете, но когда его начали показывать по всем каналам как оппозиционера, то стало ясно, что это готовилась управляемая оппозиция. А дальше время покажет...
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Звичайно, що ви не Вавриша обирали, а Коломойського. Давай про себе розповідай, Лещенко. Можливо ти і не Лещенко?
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Какой из тебя депутат чудик очкастый узбоглйся будешь писать Беничке статейки для СМИ... Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8077
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Завтра единомышленникам расскажешь
😄
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Серожа це говорить лише про те, що ти довбо##б, не грамотне тіло, яке не може аналізувати інформацію і не розбирається, а ні в популізмі, а ні в людях.
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Главное умение есть - пристроиться к рейтинговым кандидатам и вовремя отказаться от своих убеждений в пользу нового рейтинга...
Вот с такими людьми и приходится иметь дело в Раде...
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25 номером от Днепра идет Бужанский, а по Киевской области ведущий плюсов, Дубинский " "наші горші " И один и другой, два сепары. Отец Дубинского и сейчас живет в Донецке и поддерживает новороссию
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А коли Зелю вибирав ДУМАТИ треба було! ДУМАТИ! Навибирали придурки Беню зі всім кодлом! Вас, придурків попереджали що то ще набагато страшніше, а ви скавуліли, лиш би не Порошенко. От і жеріть тепер, падли, подавіться.
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нам, агентам кремля. нормально платять, фсьо пучком
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диагноз - истерика соевая вульгарис. не лечится.
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Попутав ти, придурку, то зебелізм невиліковний. Страшна то хвороба - повна деградація і мозок атрофується і в зелені шмарклі перетворюється.
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Я вас обоих не выбирал, не выбираю и выбирать не собираюсь, двуликие выплодки постсовка и укрсучполитики.
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Так в "правильную" партию сейчас и прут все "правильные",КУМОВСТВО никто не отменял,да и олигархи своих толкают,потом эти ватные лезут ну что вы думаете с что можно построить с таким винегретом? ну если с другой стороны зайти то получается оливье, а у соседнем ватостане то кислая капуста то щи хоть .. за . щи...но там всё Фюрер с Кадыровым решает ну как в подворотне Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 635 Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 635
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"Досадная ошибка" Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4610)))))))))
Конечно-конечно)))))
А то ли еще будет)))
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При Зе свои свинарчуки.
Пока вы все не поймете, что общество прогнило скрозь будете на мессий молиться и обламываться. Слышите, 74%?
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"Пока вы все не поймете, что общество прогнило скрозь... "

Ну допустим мы это поняли, что дальше? Сидеть и ждать?
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Голосувати за зебіла, раз питаєте, що робити, коли голосували нічого не розуміли, навряд чи зараз що зрозумієте.
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В ту саму хвилину, коли Зеленському прийшла в голову думка створити "партію під пріпіздєнта", він негайно почав перетворюватись у Кучму, Януковича і Порошенка. Діалектика.
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Нє, ну як в наш час стати депутатом і не бути критиком влади))) Сірожа, Сірожа, а 5 років тому ви Беню критикували
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Хто щасливий сам, іншим зла не бажає. (Л. М. Толстой.)

Якщо це так, то уявляєте, які песики нещасні???
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Зебилы, у вас еще есть шанс что то исправить, что бы в дальнейшем не сильно больно было...
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В любую проходную партию просачивается всякая шваль. Вопрос в том, насколько партия об этом в курсе и насколько готова очищаться после разглашения. Вот время это и покажет.
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прищучили Леща)) жорстко з ним в "Слузі" обійшлись - і в список не взяли і ще й по його округу кандидата пустили, близького до Богдана...без шансів для Квартіровича, без шансів...
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Дорогой, горячо любимый товарищ Сталин! Произошла чудовищная ошибка.
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не повезло лещу, пороха уже обсирать не актуально, а ремонт ещё не сделан
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PS От людей же тоже многое зависит. Разве харьковчан принуждают выбирать Кернеса?
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Молодцы грузины !!!Рашкасрань надо гнать отовсюду...Никто не забыт и ничто нельзя забывать .Гнать рашкасрань ето будут всегда и отовсюду....
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а якщо різниці нема, то чого песики так обурливо верещать?
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Таварищ Сталин, произошла чудовищная ошипка(с)
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Сирожка пролетел мимо всех партий, вот теперь сидит и бесится)))
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По сути всё верно, пришли реальные настоящие мародёры, надеюсь ЗЕбилов заставят голодать..Реально только Украину жалко..здаст сепарня с рыгами Разумковыми с латентными сепарами клоунами Украину..точнее уже здаёт. Это явно не проукраинская власть.
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Я голодал при Порошенко, Киевская область. Теперь болею, благодаря Супрун, что дальше?
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Вы ж не хотели хорошо жить, главное- чтобы не Порошенко, а там хоть камни с неба.
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Ну,з Оніщєнком,Сааком,Внаємом і Сєруньою ясно.А що там Надюха ?
Акт в трьох діях:

Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 587
Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2684
Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2049
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шо, розвиднилось і тобі вже??? за яку біду для України ти "топив" ????
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квартира в новом доме как у Лещенко в центре, очень выгодное место для застройки
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Не ссы Лещь, ты тоже идеш лесом как и рыгосоя... Кто бы сомневался что оно уже без манды жить неможет...и от сильного хотения вдруг решил что у него есть шансы!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЯ не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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