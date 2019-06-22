 Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу". ВIДЕО

Про це, як пише Цензор.НЕТ, він розповів в ефірі 24 каналу.
"У багатьох округах висунуто людей, яких місцеві громади дуже добре знають. Але вони їх знають у частині округів як волонтерів, як активних діячів, як людей, які боролися за справедливість, а в деяких - як забудовників, бізнесменів, які займалися сумнівними схемами, як рестораторів. Погляньмо на Київ як ключове визначення всіх електоральних симпатій. Пів міста віддали "смотрящому" Вавришу. Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша", - підкреслив Лещенко.
Цю ж думку він висловив у фейсбуці: "Не знаю, як ви, але ми не для того прибирали Порошенка з Банкової, щоб замість Столара в Києві з'явився новий "смотрящий" - Вавриш. Тому вчора з трибуни парламенту я закликав Володимира Зеленського провести серйозний внутрішній аудит і розібратися, чому від "Слуги народу" у Києві йдуть ставленики скандальних забудовників.
Так сталося з моїм рідним Подільським округом (Виноградар, Поділ, Куренівка, Вітряні Гори), де я все життя вибираю свого депутата. У нас кандидатом від "Слуги народу" призначили колишню підлеглу Вавриша Ганну Бондар. Аналогічні сигнали надходять з інших районів: нібито Вавришу на відкуп віддали половину округів Києва.
Якщо це прикра помилка, то її ніколи не пізно виправити - треба просто прибрати кандидатів, які йдуть захищати забудовників під парасолькою "Слуги народу". З партією Зеленського "Слуга народу" відбувається типова проблема зростання, коли туди проникають всі, хто вправніше за інших працює ліктями. Тому Володимиру Зеленському треба взяти під особистий контроль ситуацію зі столичними округами".
1) Почему после инаугурации Зеленского простой народ не стал жить лучше, зато он, его друзья и олигархи стали жить лучше?
2) Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не грабит? Выходит, что либо Порошенко не грабил либо Зеленский начал грабить.
3) Сколько это времени "надо немножко подождать" и чего именно нужно ждать?
4) Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место?
5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
6) Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
7) Почему Зеленский не остановил войну и кто теперь наживается на войне?
8) Почему Зеленский встречается с олигархами, вместо того, чтобы отобрать в них награбленное, как он обещал?
9) Почему Зеленский говорит, что он за народ, но ездит в кортежах, перекрывает улицы, его охрана не пускает народ к Зеленскому? Почему вместо велосипеда на улицах снова появятся авто мажоров и знАти со спецзнаками и мигалками?
10) Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты?
Mason Lemberg - https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/838988089821480
І оце нема чого штрикати дрючки свої в спиці нового велосипеда, який набирає швидкість!!!
Наш паразоз вперёд лети ,, в дурдоме остановка , и т.д , по тексту .
Психология раба говорит песикам, что свой всегда прав, даже если он неправ
🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈
Или ты знаешь партию без скелета в шкафу? Нет? Ну тогда и не пи зди.
"никакой новой команды", "никакого политического мусора на свалке истории"- зелю выбирали для того, чтобы он просто копипастил пороха
😄
Вот с такими людьми и приходится иметь дело в Раде...
Конечно-конечно)))))
А то ли еще будет)))
Пока вы все не поймете, что общество прогнило скрозь будете на мессий молиться и обламываться. Слышите, 74%?
Ну допустим мы это поняли, что дальше? Сидеть и ждать?
Якщо це так, то уявляєте, які песики нещасні???
Акт в трьох діях: