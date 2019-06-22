 Від початку доби ворог 11 разів порушив режим припинення вогню, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО

У повідомленні пресцентру ОС зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив вісім обстрілів: двічі - поблизу Водяного (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї); в районі Старогнатівки (з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї); Широкиного (з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї); Красногорівки (з 120-мм міномета і автоматичного гранатомета); Гнутового (зі станкового протитанкового гранатомета); Павлополя (з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї); Новотроїцького (з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), передає Цензор.НЕТ.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Піщаного (з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї); Південного (з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї); Новолуганського (з великокаліберного кулемета).

"Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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