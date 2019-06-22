EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  385  11
Матеріали за темою:
Все про:поранення (1450) Донбас (12181) Об'єднані сили (319)

 Від початку доби ворог 11 разів порушив режим припинення вогню, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил (ОС) із застосуванням заборонених Мінськими угодам мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У повідомленні пресцентру ОС зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив вісім обстрілів: двічі - поблизу Водяного (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї); в районі Старогнатівки (з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї); Широкиного (з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї); Красногорівки (з 120-мм міномета і автоматичного гранатомета); Гнутового (зі станкового протитанкового гранатомета); Павлополя (з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї); Новотроїцького (з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), передає Цензор.НЕТ.

Читайте також: Релігійні меншини в окупованих Криму та Донбасі зазнають переслідувань від РФ, - звіт Держдепу США

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Піщаного (з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї); Південного (з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї); Новолуганського (з великокаліберного кулемета).

"Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Дивіться також: Військова делегація ЄС ознайомилася із доказами присутності російських військ на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133734
 
 
 Топ коментарі
 
Одужуй, герою. Хлопці, бережи вас Господь
 показати весь коментар
 
Видужуй, друже, і нехай надалі кулі повертаються до тих виродків, хто їх по вас випускає. БУДЬТЕ ЖИВІ і НЕХАЙ БЕРЕЖЕ ВАС ГОСПОДЬ!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Одужуй, герою. Хлопці, бережи вас Господь
 показати весь коментар
 
 
Видужуй, друже, і нехай надалі кулі повертаються до тих виродків, хто їх по вас випускає. БУДЬТЕ ЖИВІ і НЕХАЙ БЕРЕЖЕ ВАС ГОСПОДЬ!
 показати весь коментар
 
 
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
 показати весь коментар
 
Війна закінчиться ...коли виродки прокремлівські..мертвечуки...шухричі...***************...вишкокрадуни...будуть висіти в Києві на фонарних стовбах!.Зеленському на замітку!Прокремлівська зараза розпустила пірЯ!Референдум_за зраду довічно!Все!
 показати весь коментар
 
Вибачте,шановне ,панство забув добавить в список суку православну і грабіновича!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодіїВід початку доби ворог 11 разів порушив режим припинення вогню, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору