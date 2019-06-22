 В електричці Дніпро-П'ятихатки загорілася проводка, люди покидали вагони на ходу. ВIДЕО

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.
22 червня близько 5:40 на станції "169-й кілометр" сталося загоряння в електричці, що курсує до П'ятихаток. Під час інциденту ніхто не постраждав. Пасажири під час загоряння не чекали, коли зупиниться електричка, і стрибали з вагонів.
За попередньою інформацією, загорілася проводка. Дим розповсюдився вагонами. Почувши запах гару, люди почали панікувати і вистрибувати з вагонів.
"Все тріщало і блискало, ділянка електролінії вигоріла повністю. Швидко прибули три пожежні машини, дві швидкі допомоги і поліція. Постраждалих немає, хіба що в декого збиті коліна. Стрибати було високо і на каміння", - розповіла очевидець Наталія.
У пресслужбі Придніпровської залізниці підтвердили, що сталася пожежа. Зараз рух відновлено.
Задержите поезд номер 666!
(с) Коррозия Металла
ЧП в детском саду - дети начали массово материться в три этажа. Выяснилось, что за несколько дней до ЧП в детсаду работала ремонтная бригада. Ну вызвали их "на ковёр" и просят всё разъяснить.
Один из рабочих и говорит:
- Я стою и держу стремянку, а Коля заваривает трубу. В какой-то момент мне за шиворот упал кусочек жидкого железа. Ну я ему и говорю: "Коля, неужели ты не видишь, что раскаленный металл капает мне за воротник? Будь добр, относись ответственнее к требованиям техники безопасности".
Иван Таран 4 часа назад
До последнего ждал что появится Терминатор(((
В момент встречного прохождения двух пассажирских поездов № 211 «Новосибирск - Адлер» и № 212 «Адлер - Новосибирск» произошёл мощный взрыв облака лёгких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на проходившем рядом трубопроводе Сибирь - Урал - Поволжье. Погибли 575 человек (по другим данным 645), 181 из них - дети, ранены более 600. За год до этой катастрофы, день в день (4 июня 1988), произошла крупная железнодорожная катастрофа под Арзамасом.