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Все про:Дніпропетровськ (1051) потяг (317) НС (77)

 В електричці Дніпро-П'ятихатки загорілася проводка, люди покидали вагони на ходу. ВIДЕО

Під Дніпром загорілася електричка, яка прямувала в П'ятихатки, пасажирам довелося покидати вагони, що диміли, на ходу.

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.

22 червня близько 5:40 на станції "169-й кілометр" сталося загоряння в електричці, що курсує до П'ятихаток. Під час інциденту ніхто не постраждав. Пасажири під час загоряння не чекали, коли зупиниться електричка, і стрибали з вагонів.

За попередньою інформацією, загорілася проводка. Дим розповсюдився вагонами. Почувши запах гару, люди почали панікувати і вистрибувати з вагонів.

"Все тріщало і блискало, ділянка електролінії вигоріла повністю. Швидко прибули три пожежні машини, дві швидкі допомоги і поліція. Постраждалих немає, хіба що в декого збиті коліна. Стрибати було високо і на каміння", - розповіла очевидець Наталія.

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У пресслужбі Придніпровської залізниці підтвердили, що сталася пожежа. Зараз рух відновлено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133719
 
 
 Топ коментарі
 
Класику згадав:

ЧП в детском саду - дети начали массово материться в три этажа. Выяснилось, что за несколько дней до ЧП в детсаду работала ремонтная бригада. Ну вызвали их "на ковёр" и просят всё разъяснить.
Один из рабочих и говорит:
- Я стою и держу стремянку, а Коля заваривает трубу. В какой-то момент мне за шиворот упал кусочек жидкого железа. Ну я ему и говорю: "Коля, неужели ты не видишь, что раскаленный металл капает мне за воротник? Будь добр, относись ответственнее к требованиям техники безопасности".
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Це ж яка дистрофія потрібна, щоб встромити пальці в розетку... В электричке Днепр-Пятихатки загорелась проводка: люди покидали вагоны на ходу - Цензор.НЕТ 8453
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Замикання відбулось через низький спротив ізоляції, а ізоляцію мають міряти постійно, це регламентна перевірка електрички. Зараз потрібно підняти документи, хто вимірював спротив ізоляції останній раз, кто підписував протоколи вимірів. Чи робились ці виміри взагалі, чи були дотримані регламенті вимоги під час вимірювань, чи були справні і повірені прилади якими вимірювали спротив ізоляції, чи було проінформовано керівництво залізниці про проблеми з проводкою, чи було проінформовано керівництво залізниці про відсутність перевірок спротиву ізоляції? Зараз керівництво залізниці має бути притягнуто до кримінальної відповідальності, бо це просто випадковість що ніхто не загинув!
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Приміська електричка. П'ятихатки - райцентр в Дніпропетровській області.
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Через Донецк ходил поезд Луганск-Симферополь 666 )) Стремный ,такой )
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Задержите поезд и убейте машиниста!
Задержите поезд номер 666!

(с) Коррозия Металла
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Яка краса й потужність! Не стромляйте пальчика в розетку!
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Це ж яка дистрофія потрібна, щоб встромити пальці в розетку...
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Это нововведение от Омиельяна . Когда выпрыгиваете делайте глубокий вдох . При приземлении , группируйтесь
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омельян уже не у дел после слов зе о заявлениях уряда)...теперь после выделения денег днепровскому аэропорту еще и выделят деньги приднепровской железке
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Ось що буває від вертикальної зйомки...
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Шановні пасажири, вам було продемонстровано омелянський гіперлуп.
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І на якому ходу вони стрибали? А аудіокодека Шо не знайшлось, щоб почути Шо люди кажуть?
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Можна накласти потік матюків з будь-якого подібного відео - буде майже 100% наближення до реальності.
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Поминають закон Ома і обговорюють процес окислення алюмінію в наукових термінах
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Класику згадав:

ЧП в детском саду - дети начали массово материться в три этажа. Выяснилось, что за несколько дней до ЧП в детсаду работала ремонтная бригада. Ну вызвали их "на ковёр" и просят всё разъяснить.
Один из рабочих и говорит:
- Я стою и держу стремянку, а Коля заваривает трубу. В какой-то момент мне за шиворот упал кусочек жидкого железа. Ну я ему и говорю: "Коля, неужели ты не видишь, что раскаленный металл капает мне за воротник? Будь добр, относись ответственнее к требованиям техники безопасности".
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Я не краду и 20 рокив на электропотягах не пересуваюсь.
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Омельян занят , оно на гей параде за Ляшком бегает ..
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27 тысяч вольт не шутка. Фейерверк наблюдался, пока автоматика разобралась, что это не нагрузочный ток, и отключила аварийный участок.
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Ого, одновременно и страшно и красиво 😲
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Електроаномалія зі Сталкера згадалася )) тільки вона там рухалася всередині електрички, з одного кінця в інший.
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это дуга напряжения 27кв,пробой изолятора и дальше горение дуги на корпус вагона пока не отключился участок контактной сети
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На Приднепровской напряжение в контактной сети около 3000 вольт постоянного.
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Заволав вголос від комента:

Иван Таран 4 часа назад

До последнего ждал что появится Терминатор(((
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А правду писали недавно, что почти весь подвижной состав в Украине - ни к черту! Старье, мягко говоря.
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Гиперлуп переходит на новый уровень...
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Где-то в эти дни в 1989 году в СССР на Трансибе произошла одна из крупнейших в мире железнодорожных катастроф. Из-за ошибки проектирования или халатности при установке магистральную газовую трубу положили не поверху склонов, а по низу. Когда труба дала течь, газ начал скапливаться в низине. Рвануло, когда проходил пассажирский состав. Вагоны раскидало как игрушечные. Больше полтысячи погибших, столько же раненых.
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Там в тот момент проходило два пассажирских состава, один навстречу другому.
В момент встречного прохождения двух пассажирских поездов № 211 «Новосибирск - Адлер» и № 212 «Адлер - Новосибирск» произошёл мощный взрыв облака лёгких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на проходившем рядом трубопроводе Сибирь - Урал - Поволжье. Погибли 575 человек (по другим данным 645), 181 из них - дети, ранены более 600. За год до этой катастрофы, день в день (4 июня 1988), произошла крупная железнодорожная катастрофа под Арзамасом.
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РОДИНА мояяя-яя..Шо вы пишете .Это-00мооя родина Пятихатки Прикольный горож разделенный на две части Правая Моя ..Бефа знаете .Бефа .Это Я ..
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Что Вы пишетье ..Вы хоть знаете этот город Это МОЯ Родина .С двух и до Армии Я жил Там ...Я бэф ..РОДИНА мояяя-яя..Шо вы пишете .Это-00мооя родина Пятихатки Прикольный горож разделенный на две части Правая Моя ..Бефа знаете .Бефа .Это Я ..
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВ електричці Дніпро-П'ятихатки загорілася проводка, люди покидали вагони на ходу. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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