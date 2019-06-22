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 Порошенко: Зеленський може розраховувати на мою пораду, допомогу, плече. ВIДЕО

Команда "Європейської Солідарності" у своїй політичній діяльності готова допомагати новій владній команді у всіх питаннях, що представляють державний інтерес: забезпечення підготовки України до вступу в Європейський Союз і НАТО, а також відсічі спроб антиукраїнських сил розгорнути державу назад до російського рабства.

Про це лідер партії Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу "Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я - людина, яка точно не сповідує принцип "чим гірше, тим краще". У питаннях, які становлять державний інтерес, президент Зеленський в разі необхідності точно може розраховувати і на мою пораду, і на моє плече, і на мою допомогу. Допомагаючи Зеленському, я допомагаю Україні як патріот, як людина для якої Україна - понад усе, я твердо буду продовжувати цю лінію і надалі", - сказав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальні справи від проросійських персонажів - це як орден за заслуги, - Порошенко

Він також зазначив, що його команда точно підтримає особисте голосування нардепів.

Крім того, Порошенко підкреслив, що партія "Європейська Солідарність" точно не буде співпрацювати в парламенті наступного скликання з політичними силами, які сповідують популізм або ідеї повернення України до "русского мира".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133699
 
   
 Топ коментарі
 
Петя, иди уже в жопу со своим плечом.
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Аж на слезу пробил Порошенко: Зеленский может рассчитывать на мой совет, помощь, плечо - Цензор.НЕТ 4627.А когда основал пр,когда овощу служил верой и правдой,который Украину гробил,тоже про Украину думал.Петя это днищее
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Вся суть Пети: говорить про дружбу, совет и плечо, одновременно гадить, а если повезет - то еще и шариться по карманам доверчивого лоха.
Не будь лохом - выброси Петю на политическую помойку уже на этих выборах.
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Партія "Слуга народу" після парламентських виборів точно не утворює коаліцію з "Європейською Солідарністю" Петра Порошенка. Таку думку в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі висловив кандидат в народні депутати від "Слуги народу" Данило Гетманцев.
.. Ще однією політичною силою, з якою в пропрезидентської партії не мають наміру створювати більшість в парламенті, є "Опозиційна платформа - За життя". Порошенко: Зеленський може розраховувати на мою пораду, допомогу, плече - Цензор.НЕТ 4657 Це викликано різницею ідеологічних позицій з певних питань, пояснив Гетманцев.
.В "Слугу народу" назвали партії, з якими ніколи не створять коаліції - ОстроВ Порошенко: Зеленський може розраховувати на мою пораду, допомогу, плече - Цензор.НЕТ 9680
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Петя подразумевает Васю Рыбникова.
Своего фельдъегеря и щелкопёра.
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видели помощь в верховной раде
похожа на палки в колёса
пощупать надо есть за что
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Порошенко: Зеленський може розраховувати на мою пораду, допомогу, плече - Цензор.НЕТ 4083

Уже скоро в осеннем гардеробе каждого порохососа
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Петя за ленточку на торте или для торта "удавится",а что уж говорить про плечо.Нет он Зеленскому ленточку может и подарит абсолютно бесплатно,но как аксессуар в гробу на шее.
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Петр Лексеич, хватит, реально хватит. Мало того что Зеленский и так ни в зуб ногой, если ещё и вы «помогать» будете, как вы привыкли, то нам тогда вообще п**дец.
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Его плечо, прочувствовал Яценюк, Саакашвили и др.
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НА МЕСТЕ ЗЕЛИ Я БЫ СКАЗАЛ: "СПАСИБО, НЕ НАДО!"
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Соглащайтесь, Владимир Александрович, Петр Алексеевич человек добрый (при нем даже Юлия Владимировна не сидела), а дважды, как Вы сами понимаете, подобные предложения не делаются.
Впрочем, Вы все равно это предложение не примите.
Вместе с ********** Вы будете сидет до дефолта, "до последнего булыжника" ("Блэкхол"), ждать, что само рассосется/утрясется, а потом, в самый последный момент, от страха (в том числе и страха понести ответственность), что-нибудь выкините этакое, чем вынесете себе приговор, фигурально выражаясь, то есть поступите так, как россияне поступили с катерами в Керченском проливе или советские поступили с Южно-Корейским самолетом.
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Я сегодня посмотрел выступление Зели перед бизнесом, мне очень понравилось,честно, если он все это сможет реализовать, то украинская экономика сделает рывок, не сомневаюсь. Лет через 7, а то и раньше обгонит Рашку по ВВП на душу. А там и войне конец. Так как если в Украине будет зарплата 1000 евро то сепаратизм исчезнет за ненадобностью
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"Так как если в Украине будет зарплата 1000 евро то сепаратизм исчезнет за ненадобностью"

И что только этим каталанцам было нужно, "эстонец"?
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Идеи руского мира, как я понимаю, в Украине проповедует только одна партия, За Життя, как то так она вроде называется. Ксчастью там процетов 10, не более. 10% адептов русского мира, это нормально, у нас такая же херня) они не смогут сделать погоду. Грустно только что Григорий Суркис там как то оказался, просто я с детства за Динамо Киев...
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Помогай , не помогай любителям зекоманды , а просрут они всё, до 2024 года украинцы прозреют и поймут, что популисты проели заработанное Яценюком и Гройсманом , набрались кредитов , проели эти кредиты , и что надо выбирать профессионалов , а не группу артистов
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порошенко зрадник і мародер, порохоботи5% сідори)
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Таких друзей и врагов не надо. Не получается порохоботи лотку роскачать, то барыга решил подружиться. Редкая скотина.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПорошенко: Зеленський може розраховувати на мою пораду, допомогу, плече. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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