 Порошенко: Зеленський може розраховувати на мою пораду, допомогу, плече. ВIДЕО

Про це лідер партії Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу "Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я - людина, яка точно не сповідує принцип "чим гірше, тим краще". У питаннях, які становлять державний інтерес, президент Зеленський в разі необхідності точно може розраховувати і на мою пораду, і на моє плече, і на мою допомогу. Допомагаючи Зеленському, я допомагаю Україні як патріот, як людина для якої Україна - понад усе, я твердо буду продовжувати цю лінію і надалі", - сказав Порошенко.
Він також зазначив, що його команда точно підтримає особисте голосування нардепів.
Крім того, Порошенко підкреслив, що партія "Європейська Солідарність" точно не буде співпрацювати в парламенті наступного скликання з політичними силами, які сповідують популізм або ідеї повернення України до "русского мира".
.. Ще однією політичною силою, з якою в пропрезидентської партії не мають наміру створювати більшість в парламенті, є "Опозиційна платформа - За життя". Це викликано різницею ідеологічних позицій з певних питань, пояснив Гетманцев.
.В "Слугу народу" назвали партії, з якими ніколи не створять коаліції - ОстроВ
Своего фельдъегеря и щелкопёра.
похожа на палки в колёса
пощупать надо есть за что
Уже скоро в осеннем гардеробе каждого порохососа
Впрочем, Вы все равно это предложение не примите.
Вместе с ********** Вы будете сидет до дефолта, "до последнего булыжника" ("Блэкхол"), ждать, что само рассосется/утрясется, а потом, в самый последный момент, от страха (в том числе и страха понести ответственность), что-нибудь выкините этакое, чем вынесете себе приговор, фигурально выражаясь, то есть поступите так, как россияне поступили с катерами в Керченском проливе или советские поступили с Южно-Корейским самолетом.
И что только этим каталанцам было нужно, "эстонец"?