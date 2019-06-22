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Все про:Дніпропетровщина (556) випробування (163) ракети (467)

 Випробування боєголовки крилатої ракети "Нептун". ВIДЕО

У Дніпропетровській області на військовому полігоні випробували боєголовку крилатої протикорабельної ракети "Нептун".

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Випробування бойової частини ракети проводилися із спеціальним стендом, який складався з безлічі металевих пластин різних марок і товщини. Стенд був встановлений поблизу боєголовки і дозволив військовим після випробування визначити вражаючий ефект різних частин бойових кораблів. Випробування минули успішно.

Нагадаємо, 24 травня на Одещині відбулися чергові заводські випробування протикорабельних ракет "Нептун".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133693
 
   
 Топ коментарі
 
Це всьо дякуючи зеленій соплі.))
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не всьо... корпус боєголовки фарбував сам Каломойський Испытание боеголовки крылатой ракеты "Нептун" - Цензор.НЕТ 5292
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Лучше бы испытательный стенд составили из членов партии "Оппозиционная платформа-За життя".
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То, что наделало окружение Петра, народу Укрраини покажется благотворительност.
И вобще иди послушай Киркорова, твой формат...
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Порохня вы смешны и унылы.Что подтвердили одни выборы и поставят жирную точку вторые.Езжайте в козин дякуваты,а Украинцы разберуться без вас.
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Від старого кАня вже копита відлетіли, киди його запрягати...
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Старому коневі час відпочити. Десь років з 15 посидіти в тюрязі, все згадати та обміркувати.
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Ммммм... как бы не спец. Но как по мне то поражающие элементы должны быть крупнее. И это должны быть не шары!!! а скажем ..пирамиды или кубики. На выбор...
Это важно...
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Вообще не совсем понимаю зачем в ПКР поражающие элементы. Действие у неё скорее фугасное. Лучше дополнительно несколько кг взрывчатки напихать.
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Ну, среди военных кораблей попадаются и бронированные. Как ни странно. Там иногда фугаса может и не хватить.
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Я конечно не спец,но поставил бы 2 стенда.
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сейчас не временна ямато и мусаши Испытание боеголовки крылатой ракеты "Нептун" - Цензор.НЕТ 4776 и такой шрапнели достаточно для современного корабля Испытание боеголовки крылатой ракеты "Нептун" - Цензор.НЕТ 3698
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И покрасить в зеленый цвет,чтобы народ знал,кто его сконструировал,краску выделит Коломоя,он обещал два ларька покрасить
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И нафига испытывая действие боеголовки подрывать стоящую денег остальную ракету???
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ваша "головка" вважає, що Земля пласка, як дошка.
самі такими тупими користуйтесь ))
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руцьке, твоя бравада не допоможе зниженню кількості захшквареної москальні.
труба то чи сміттєвий контейнер..
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не плакай ванья когда вашь мигарь 31й своего же напарника загарпунил своей же сру нано ракетой на учениях это быль эпик а уж ваши бла кто только на чучелко не выставляет Випробування боєголовки крилатої ракети "Нептун" - Цензор.НЕТ 4594 после налёта 50 бла самодельных у вас - 3 борта официальных а уж сикоко на ремнте в комсмольске на амуре - хз Випробування боєголовки крилатої ракети "Нептун" - Цензор.НЕТ 4594
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Не надоело каждый день получать сцаной тряпкой,по казлячей роже?😂😂😂🌷
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гсн собрались в киеве но твой лелвел это байки федька березин знаментый летёха гей из пво Одессы Випробування боєголовки крилатої ракети "Нептун" - Цензор.НЕТ 5934
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порохоботов в стране 10%, а вони , хамства и истерики на все 100
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Это точно. 8% - свидетели Великого Шоколадного Говнокомандующего. И 10% - свидетели Великого Совка, которые будут голосовать за Медведчука. Вот эти 18% идиотов и производят весь шум. Остальные - нормальные люди. Так что шансы у нас на построение нормальной страны есть.
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Ти, ще мал и глуп и невидел больших затруднений в жизни...
Бистро только котята родятся, а если думаешь, что тебе перепадет со стола Слуги на Хануку, ошибаешься...
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Гарна лялечка, цікаво ще б подивитись, на що такіж лялечки від Грома здатні? зможуть лі кремль спалити, знищити??))
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Вот только у кремля есть лялечки намного круче. А по Грому все глухо, были только не совсем удачные стендовые испытания двигателя.
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А Ше Шо б в кожному квадратику по кацапу було... Ну накрайняк по любітЄлю руЗЬГАвА міра мля... Випробування боєголовки крилатої ракети "Нептун" - Цензор.НЕТ 4884
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А Шоколадный Жулик производил катера на спизженном у Украины заводе. Зачем ему ракеты, крейсера, корветы, подлодки? Ему катера нужны были. На катерах больше можно было заработать и по оффшорам пораспихивать. На этих катерах, вообще, никакого ракетного вооружения не было. И никаих систем ПВО. Поэтому кацапские вертолеты могли вытворять с нашими моряками все, что угодно - сафари устраивать. Кацапские корабли могли идти на таран. Ведь им ничего не угрожало.
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финансист вот токо не надо тут ересь нести
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а чего, недавно порохососы верещали, что без пеци и губастого губошлепа ни одна ракета не взлетит уже?
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ЗЕ-карло на коленке за неделю бимбу собрал? - успех, адназначна, работает не покладая рук, ой простите - чем он там на клавесине ******? - вот этим ))))))
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Если по делу говорить, то тех. характеристики подобных ракет не играют большой роли, в данном случае играет роль превосходство в обходе радиоэлектронного подавления, уже видели как по ошибке сирийцы сбили российский самолет. Потому что все управляемое могут перехватить и направить против самих себя, данные примеры уже есть. Вот таки дела.
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Боже, какой конченый сайт, трут посты как при совке. Цензора нет говорите? Позорище.
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Хорошая боеголовка, но мощности явно недостаточно
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