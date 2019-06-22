 Випробування боєголовки крилатої ракети "Нептун". ВIДЕО

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Випробування бойової частини ракети проводилися із спеціальним стендом, який складався з безлічі металевих пластин різних марок і товщини. Стенд був встановлений поблизу боєголовки і дозволив військовим після випробування визначити вражаючий ефект різних частин бойових кораблів. Випробування минули успішно.
Нагадаємо, 24 травня на Одещині відбулися чергові заводські випробування протикорабельних ракет "Нептун".
И вобще иди послушай Киркорова, твой формат...
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самі такими тупими користуйтесь ))
труба то чи сміттєвий контейнер..
Бистро только котята родятся, а если думаешь, что тебе перепадет со стола Слуги на Хануку, ошибаешься...