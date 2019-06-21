 Бойко, Льовочкін, Суркіс і Папієв: люди з найближчого оточення олігарха Фірташа йдуть у парламент за списками партії "Опозиційна платформа - За життя", - "Схеми". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні проекту "Схеми".

За даними журналістів проекту, інтереси олігарха в українському парламенті представлятимуть Юрій Бойко, Сергій Льовочкін, Григорій Суркіс та Михайло Папієв, які балотуються до Верховної Ради за списком партії "Опозиційна платформа - За життя". Згідно з останніми рейтингами, всі вони мають шанси отримати депутатський мандат, а Фірташ отримає вплив на другу за чисельністю фракцію в новому парламенті.

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