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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство
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Все про:Бойко (232) Льовочкін (79) Папієв (21) парламент (304) Суркіс (38) Фірташ (165) дострокові вибори (31)

 Бойко, Льовочкін, Суркіс і Папієв: люди з найближчого оточення олігарха Фірташа йдуть у парламент за списками партії "Опозиційна платформа - За життя", - "Схеми". ВIДЕО

Олігарх Дмитро Фірташ може отримати можливість впливати на політичні процеси в Україні, через людей зі свого близького оточення, які мають всі шанси потрапити до Верховної Ради на дострокових виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні проекту "Схеми".

За даними журналістів проекту, інтереси олігарха в українському парламенті представлятимуть Юрій Бойко, Сергій Льовочкін, Григорій Суркіс та Михайло Папієв, які балотуються до Верховної Ради за списком партії "Опозиційна платформа - За життя". Згідно з останніми рейтингами, всі вони мають шанси отримати депутатський мандат, а Фірташ отримає вплив на другу за чисельністю фракцію в новому парламенті.

Також дивіться: За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133592
 
 
 Топ коментарі
 
В 2019 году, в Украине появились ЗеДебилы.
Просто дебилы голосуют за вот таких, какие перечислены в этой статье. это те, кто более 20 лет крадёт из их, дебилов, кармана и с их же, дебилов, помощью эти мрази обкрадывают и меня. Ну ещё за старуху-колясочницу которая имеет им мозги и карман уже более 20 лет при этом ни сделала НИ ЧЕГО для стираны и народа.
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А чего бы им и не идти, если они не под следствием, не под уголовным преследованием, и у прокуратуры ничего на них нет.
В глазах одного основателя партии регионов и его карманного ГП без образования это кристально чистые личности.

А кто так не думает, тот реванш затевает, затевают эту вот русофобию ой реванш русофобии ну реванш.
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отрыжка рыгов сейчас заняло нишу комуняк (перед уходом в забытье)
порох занял нишу (литвин потрибен Украине)
что то подсказывает что в следующем парламенте не будет ни тех ни других!
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будет. только для кого? для мыролюбных рформистов возможно для народа - не думаю.
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олигархов уже победили и зарплата у учителей 4000 у.е. да а где уголовное дело по Свинарчукам аааааа и что то бигус-дригус притих со своими мультипликационными разоблачениями Бойко, Льовочкін, Суркіс і Папієв: люди з найближчого оточення олігарха Фірташа йдуть у парламент за списками партії "Опозиційна платформа - За життя", - "Схеми" - Цензор.НЕТ 9002
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Да пороха не будет опосляяяя,а вот вся муйня по списку перечисленная ,никуда как и зебобобовские мозги не исчезнет.юго-восточное стадо их в генах лелеет .
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Да, нема українських олігархів, яких небудь Тягниряднів, поэтому маємо те, шо маємо))
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В 2019 году, в Украине появились ЗеДебилы.
Просто дебилы голосуют за вот таких, какие перечислены в этой статье. это те, кто более 20 лет крадёт из их, дебилов, кармана и с их же, дебилов, помощью эти мрази обкрадывают и меня. Ну ещё за старуху-колясочницу которая имеет им мозги и карман уже более 20 лет при этом ни сделала НИ ЧЕГО для стираны и народа.
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А чего бы им и не идти, если они не под следствием, не под уголовным преследованием, и у прокуратуры ничего на них нет.
В глазах одного основателя партии регионов и его карманного ГП без образования это кристально чистые личности.

А кто так не думает, тот реванш затевает, затевают эту вот русофобию ой реванш русофобии ну реванш.
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Зебобіки колись голосували за Пороха, щоб договорився з олігархами, Ахмєтовим, Коломоєю і головне з рашкою. В один момент, після Дебальцево і підтримки США і Європи, Порох сформувався як справжній Український Президент, тоді малороси і зрозуміли, що щось не так. Тепер вибрали Зе просто щоб договорився з рашкою. Скоро почнуть знов нити.
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Луценко и Попошенкко таки не совсем только лишь укрывательством преступлений занимались эти 5 лет
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конец эпохи олигархов, все руки у них отрубаны зелей
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перед этим им петя отрубил!
ты шо не помнишь??
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это какой конверт первый или уже второй...
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странно, шо цэй лехаим всем составом топчет землю даже не оглядываясь...петрухе спасибо сказать не забудьте...
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зеля алехархам ещё долги простит и льготы предоставит
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-gosti-firtasha/30010990.html
Впливові українські політики і бізнесмени літали до Відня на день народження олігарха Фірташа - «Схеми»

20 Червень 2019, 21:57

54-день народження олігарха Дмитра Фірташа у Відні відвідали впливові українські політики та бізнесмени

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54-день народження українського олігарха та одного з основних фінансових стовпів режиму президента-втікача Віктора Януковича Дмитра Фірташа у Відні відвідали впливові українські політики та бізнесмени, серед яких народні депутати Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Іван Мирний, Михайло Папієв, Іван Фурсін та бізнесмени Ігор та Григорій Суркіси. Про це йдеться у спецрепортажі «Команда Фі» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Як вдалось встановити журналістам, святкування відбулось 2 травня у ресторані «Il Melograno» у центрі австрійської столиці.

Святкування відбулось 2 травня у віденьському ресторані «Il Melograno»

Цей заклад знаходиться у 20 хвилинах їзди від віденського будинку, у якому мешкає сам Дмитро Фірташ і про який раніше розповідали «Схеми».
Для гостей співала народна артистка Таїсія Повалій, яка також є ексдепутаткою від «Партії регіонів».

Для гостей співала народна артистка Таїсія Повалій

Численна охорона чатувала не лише на вході до ресторану, але й на підступах до вулиці, де відбувалося святкування. Бодігарди намагались завадити зйомці журналістів, щоб приховати гостей від камер.

Бодігарди намагались завадити зйомці журналістів, щоб приховати гостей від камер

«Схемам» вдалось зафіксувати, що серед тих, хто прилетів у Відень привітати Фірташа особисто, був, зокрема, Юрій Бойко - народний депутат, співголова проросійської партії «Опозиційна платформа - за життя».

Серед тих, хто прилетів у Відень привітати Фірташа особисто, був, зокрема, Юрій Бойко

Також на святі був присутній колишній керівник охорони Фірташа і один з парламентарів, які голосували за так звані «диктаторські закони 16 січня», Іван Мирний. Нині він депутат від «Опозиційного блоку».

Серед гостей «Схеми» також помітили ще одного депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Папієва

Серед гостей «Схеми» також помітили ще одного депутата від «Опозиційного блоку», який за часів Януковича очолював Чернівецьку ОДА, Михайла Папієва.

Вітати Фірташа приїжджав і парламентар від групи «Воля Народу» Іван Фурсін

Вітати Фірташа приїжджав і парламентар від групи «Воля Народу» Іван Фурсін, який мав з олігархом давні бізнес-стосунки.

Серед присутніх «Схеми» також помітили впливового візитера - ексголову адміністрації президента Януковича, колишнього депутату від «Опозиційного блоку», а нині члена партії «Опозиційна платформа - За життя» - Сергія Льовочкіна.
Після перемоги Євромайдану і втечі Януковича він зберіг свій політичний вплив - йдеться у спецрепортажі.

Пізніше серед гостей журналісти помітили і братів-бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів.

Тоді Григорій Суркіс коротко прокоментував «Схемам» свої стосунки з олігархом: «Ми пишаємось нашою дружбою, ми пишаємося дружбою наших дітей. І я вам скажу з великою повагою до тої ситуації, у якій зараз опинився Дмитрий Фірташ».
Бізнесмен також висловив сподівання на те, що за нового президента Володимира Зеленського Фірташ зможе повернутися на батьківщину: «Я вважаю, що це великий шанс для України - тому що пан Зеленський, який обраний президентом України, отримавши 73% голосів, можливо, зробить все для того, щоб такі люди, як Дмитро Фірташ, слугували Україні і мали можливість бути в своїй родині, повернутися в Україну і разом з усіма зробити так, щоб країна була єдина».
Після завершення свята, залишаючи віденський ресторан, гості утворили затор з автомобілів преміум-класу.
Уже на виході з ресторану журналістам вдалось зафіксувати і самого іменинника.
Пізніше «Схеми» звернулись за коментарями також до інших візитерів олігарха.
Юрій Бойко запевнив, що «у них нічого немає, крім дружніх відносин», а на запитання про фінансування їхньої політсили «За життя» зазначив: «Усі, хто фінансував нашу кампанію на виборах президента України - вони відображені в деклараціях, їх перевірила НАЗК, і, наскільки я знаю, питань особливих там не було».
Михайло Папієв теж пояснив свій приїзд у столицю Австрії дружніми стосунками з Фірташем: «У мене дружні стосунки з Дмитром Васильовичем Фірташем, ви це знаєте. І вони ще з минулого століття, з 80 років. Ми в Чернівцях познайомилися. У політиці як товариш він дає мені поради, і ті поради, в абсолютній більшості своїй, є слушними. Я їх враховую».
6 червня партія «Опозиційна платформа - за життя» презентувала свій список кандидатів в депутати, у ньому перший номер у Юрія Бойка, 5-ий - у Сергія Льовочкіна, 17-ий - у Григорія Суркіса, 21 - у Михайла Папієва.
«Тобто, у списку партії опинились люди з найближчого оточення олігарха Фірташа. За майже п'ять років вимушеного перебування у Австрії, схоже, Дмитро Фірташ не тільки не втратив статус українського олігарха, а й може повернути політичний вплив в Україні», - йдеться у розслідуванні.
Дмитро Фірташ вже шостий рік вимушено перебуває у Австрії, намагаючись уникнути екстрадиції в США.
В Америці олігарха підозрюють у спробі підкупу урядовців Індії. Йшлося про отримання там ліцензії на видобуток сировини - титанової руди. А вже готову продукцію на її основі Фірташ начебто планував продавати американській компанії «Боїнг». Натомість, захист олігарха всі звинувачення відкидає.
25 червня Верховний суд Австрії має оголосити рішення про екстрадицію Фірташа. Відтак олігарха можуть доправити до США вже на початку липня.
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Это все Петины партнеры, которые должны были уже отсидеть по пять лет, но барыга барыге друг.
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Перед виборами спочатку зникло поняття "Вишки Бойка". Потім 5 канал і Прямий почали щодня транслювати його передвиборні зустрічі з виборцями. Проти Льовочкіна, на якому кров українців, прокуратура навіть справу не завела. Дивно... Чи нi?
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Ну і нехай ідуть...............
Головне щоб кровавий барига з підбарижниками не пройшли.
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Эх собрать бы этот серпентарий в одном месте и...
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И не поспоришь. Олигарх хвирташ то аяяй, а олигарх коломойский то збись)
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Хорошп хоть в "слуге урода" никакого окружения олигархов нет)
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А де наші патріоти??? Чому ця наволоч рветься до влади? Справжні патріоти розстріляні на інституський та в котлах, а залишилася шушара,яка прикривається патріотичними гаслами і майданить коли проплатять.
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умом украинцев не понять - после пяти лет российской агрессии и десятков тысяч убитых, в Украине набирается 10% *********, готовых голосовать за прямых прислужников москвы...
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Один із найближчих соратників Віктора Януковича Андрій Клюєв, який до втечі з України обіймав посаду глави Адміністрації президента, йде на вибори до Верховної Ради, передає The Newsroom.

Як повідомляється, він висувається у 46 округу у Донецькій області.

«Було висунуто нібито від Ліберально-демократичної партії, що дозволяє йому не подавати документи до ЦВК особисто. Представник партії вже подав документи на Клюєва, на даний момент вони знаходяться на розгляді комісії», - йдеться у повідомленні.

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так и до овоща недалеко...
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Всех в тюрьму с конфискацией имущества.
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Помниться, как левочкин организовал и присутствовал на смотринах поцриотов пети и боксера у фирташа в Вене. Но петекантропы об этом хитро забыли. Бойко, Льовочкін, Суркіс і Папієв: люди з найближчого оточення олігарха Фірташа йдуть у парламент за списками партії "Опозиційна платформа - За життя", - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4355
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то был мыролюбный план, план потужных реформ.
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Ниче,зеля их будет доить, они все деньги зеле отдадут, а тот будет зебобикам рай на земле строить
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Их бы всех в один самолет, да на партсобрание. Боженька, обрати внимание, не прошляпь вариант.
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нууу..то нафіга була революція..
за що загинула сотня?
нафіга волонтери були?що на Майдан останні копійки давали?
за що гинуть хлопці?
---ну то давай ...лапки вгору..продавай

Дарма праця, пане-брате:
Коли хочеш грошей,
Та ще й слави, того дива,
Співай про Матрьошу,
Про Парашу, радость нашу,
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниБойко, Льовочкін, Суркіс і Папієв: люди з найближчого оточення олігарха Фірташа йдуть у парламент за списками партії "Опозиційна платформа - За життя", - "Схеми". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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