 Єгор Соболєв просить Зеленського позбавити ліцензій канали Медведчука: "За росТВ завжди йдуть російські танки". ВIДЕО

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звернувся до Володимира Зеленського з пропозицією позбавити ліцензій на мовлення та конфіскувати майно всіх медіа, які контролюються в Україні групою Віктора Медведчука", - написав Соболєв.
За його словами, чинний закон про санкції дозволяє це зробити.
"Необхідно пропозицію президента і рішення Ради національної безпеки і оборони, яку він очолює. Оскільки за російським телевізором завжди йдуть російські танки. Українці не мають дивитися на свою країну очима Кремля", - зазначив нардеп.
Подпишусь на тебя..
в Турча і Порохні треба вимагати звіт про діяльність РНБО протягом 5 років !
Добавлю - и покаран не будет, поскольку программа максимум зелобобы насрать в рояль и помахать х*м и добавить "Йаа вам ничоо не обещал", жрите..
Сейчас к Зе-филам обращаются....- сейчас Зе президент...
Слышал, были выборы презика в Украине?
Так вот... - Зе победил...., теперь он решает....
но ты можешь пойти дальше...сделать себе татуировку шаурмы )))
крутим дули.
Де-юре цим займаються в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення. Де-факто - Коломойський, Льовочкін з Пінчуком (вони контролюють цю раду через своїх ставлеників)
А где наши доблестные государственные органы или они могут только, когда жареный петух уже клюнул, орать "это украиская земля".
Путин вспомнил о прошлом Зеленского, когда тот играл в КВН.
"Зеленский - талантливый человек. Я помню его выступление на КВН в Москве в 2000-х. Все это было талантливо и смешно. То, что сейчас мы видим, это не смешно. Это трагедия, а не комедия. В Париже он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами. А как тогда решать эту проблему?", - заявил он.
...все Соболевы Наемы, и прочие им Лещенко в
угоду рашистам...
Де-юре цим займаються в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення. Де-факто - Коломойський, Льовочкін з Пінчуком (вони контролюють цю раду через своїх ставлеників)
шо за дешёвые понты,жора?)))
ты же депутат и в курсе этой кухни - какая контора выдаёт лицензии и лишает)
но,есть ещё окружной административный суд и барышевский районный суд)
Потому как власти у мертветчука сейчас поболее чем у Зеленского.