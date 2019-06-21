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Все про:Зеленський (1797) Медведчук (402) телебачення (342) Соболєв Єгор (226)

 Єгор Соболєв просить Зеленського позбавити ліцензій канали Медведчука: "За росТВ завжди йдуть російські танки". ВIДЕО

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звернувся до Володимира Зеленського з пропозицією позбавити ліцензій на мовлення та конфіскувати майно всіх медіа, які контролюються в Україні групою Віктора Медведчука", - написав Соболєв.

За його словами, чинний закон про санкції дозволяє це зробити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представники Адміністрації Зеленського зустрілися з експрацівниками каналу ZIK і запропонували допомогу

"Необхідно пропозицію президента і рішення Ради національної безпеки і оборони, яку він очолює. Оскільки за російським телевізором завжди йдуть російські танки. Українці не мають дивитися на свою країну очима Кремля", - зазначив нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133577
 
   
 Топ коментарі
 
а чому соєве РНБО , на чолі з Пластирем , так і не зробили цього за попередні 5 років ? Егор Соболев просит Зеленского лишить лицензий каналы Медведчука: "За росТВ всегда следуют российские танки" - Цензор.НЕТ 5098
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Сколько порохоботы гавна вылили на Егора,раньше...
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Сколько порохоботы гавна вылили на Егора,раньше...
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а че егорка майдан-4 под квартирой зели не устроит, вот и карлсон есть весь комплект
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Как Вы считаете, закроет ли Зеленский эти каналы, которые сыграли решающую роль, в его борьбе против Порошенка?
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Шо, так боится путина, герой?))
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Легко по ехидству распознавать путинских диверсантов ))
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а чому соєве РНБО , на чолі з Пластирем , так і не зробили цього за попередні 5 років ? Егор Соболев просит Зеленского лишить лицензий каналы Медведчука: "За росТВ всегда следуют российские танки" - Цензор.НЕТ 5098
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не время тогда было. тогда было свиномыролюбство и свинореформенный свиновальцманизм . Который пока не покаран.
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а все ж таки ..?
в Турча і Порохні треба вимагати звіт про діяльність РНБО протягом 5 років !
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"Который пока не покаран."

Добавлю - и покаран не будет, поскольку программа максимум зелобобы насрать в рояль и помахать х*м и добавить "Йаа вам ничоо не обещал", жрите..
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это же не мыролюбно не по реформистски! Как же так ! выступать против подельника свиномрази мертвячука низя. русня онижыдети. правильно соевые?
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Wevelsburg - соевые уже не рулят...

Сейчас к Зе-филам обращаются....- сейчас Зе президент...
Слышал, были выборы презика в Украине?
Так вот... - Зе победил...., теперь он решает....
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ага. свиномразь как вошь за кужух вцепилась и до сих пор пытается мыролюбно реформить по карманам граждан.
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У тебе серйозні проблеми. Шукай хорошого психіатра.
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не рассказывай мне о твоих проблемах.
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Еще один сбрендивший фанат. До этого такими яркими симптомами мог "похвастаться" только Sulima Ivan)))
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если ты рвач то лечи лучше членов твоей секты свиношнырей и свидетелей мыролюбного реформизма.
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До речі, спробуй обмежити перегляд тєліка. Тільки потихеньку.
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не пытается,а так карманы реформирует.в нкрекп и так его люди рулят
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Реально Порох насцал в рот касапам, до сих пор заглатывают
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Ау, зебил, проснись! На Банковой уже не Порошенко, а любимое тобой сцыкло. И в том, что Мертвячук не только не сел, а поехал от имени сцыкла договариваться с ****** и скупает телеканалы, виноват не Порошенко, при котором 5 лет этого не было. Вся эта чухня началась уже через неделю после обулавления сцыкла.
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Шо ты пи..шь.При барыге мертвечук из кацапии и не вылазил.А с бойкой хто летал?
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Зелебобка проросейская кучка дерьма, ничего оно не будет делать против мертвечука.
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Просто так лицензию не отберешь, нужен какой то закон. Порохоботы будут орать ДИКТАТУРА!
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а ты будешь сидерь с полным ртом шаурмы и смотреть 95-й квартет. Мечта зелёного зЕбила
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а ты будешь сидерь с полным ртом дерьма и плеваться на это мфоруме.
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ути какой ты злой ))).... это была шутка ... канечно же ты очень умный избиратель зелёной зекоманды .... и мама твоя совсем не порноактриса из немецких фильмов .... кушай сопельки зелёные не отвликайся от шуток 95 квартала....)))
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какой же ты тупой порохобот, выучил одну дурную методичку и тыкаешь ее во все дыры.
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я их тебе разрабатываю) .....шутка) а может и нет) сам решай 73 процентный ты наш.
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запиши у себя на лбу эту шутку, что бы люди знали с каким идиотм имеют дело.
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если я был бы из 73% - обязательно бы написал))
но ты можешь пойти дальше...сделать себе татуировку шаурмы )))
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порохофіли будуть верещати в будь якому випадку - робота в них така ..))
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Коли Порох не посадив кумхуйла, ви горохові верещали, що то два спільники! А коли всі знають що ЗЄля тут нічого не вдіє проти кумхулійвських каналів - ти вже готуєш відмазку для ЗЄлі і заодно порохоботів звинувачієш! Тобі не здається це тупим?
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егорке уже самому впадлу шину запалить под 112,ньюсваном,зиком?
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Егорка перегрелся. Лицензии лишает не президент
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Дивно, до цього Порох в усіх земних гріхах винен був, а як Зе прийшов так не його компетенція, зебіли Егор Соболев просит Зеленского лишить лицензий каналы Медведчука: "За росТВ всегда следуют российские танки" - Цензор.НЕТ 4463
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Это так или иначе сделать придётся а медведчука загнать в стойло !
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кстати хитрый и грамотный ход. авось проскочит.
крутим дули.
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Это не порохоботы будут орать. Мудрые юристы узеленского мягко разъяснят, что это не входит в функции президента и будет означать узурпацию власти. Как ранее так же разъяснили по всем петициям.
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Ліцензії відбирає і надає не Президент, і не преЗЕдент. І не РНБО.
Де-юре цим займаються в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення. Де-факто - Коломойський, Льовочкін з Пінчуком (вони контролюють цю раду через своїх ставлеників)
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Россия втихаря оккупирует украинское информационное пространство.
А где наши доблестные государственные органы или они могут только, когда жареный петух уже клюнул, орать "это украиская земля".
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Вся рвать "еврооптимисткая", все Соболевы Наемы, и прочие им Лещенко в угоду рашистам в период 2015-2018гг не дали эти же СМИ купить проукраинским олигархам! Поднимали инфо бури! Натравливали всяких "раслидувачыв"! Вот теперь результат их зарабатывания бабла у всякой срани типа Юрия Иванющенко!!!
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в общем говорили правду не прогибались перед коррупцийным хряком
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И в результате привели сепаратистов и расиян! Браво! Супер! Вот такая "свобода слова" нам нужна!!!
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список в студию,почитай что уже говорит фуйло о Зеленском

Путин вспомнил о прошлом Зеленского, когда тот играл в КВН.
"Зеленский - талантливый человек. Я помню его выступление на КВН в Москве в 2000-х. Все это было талантливо и смешно. То, что сейчас мы видим, это не смешно. Это трагедия, а не комедия. В Париже он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами. А как тогда решать эту проблему?", - заявил он.
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Первое это не по теме, второе, все брифинги Зе это позор каждому из нас! Свалили Пороха, и помогли сепарам и РФ отравлять мозги нашим гражданам! Еще год и можно проводить референдум о входе в СССР! Ну и что теперь? Боюсь вариант один уничтожение!!!
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Сергей1967
...все Соболевы Наемы, и прочие им Лещенко в
угоду рашистам...

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Ну шо ж, момент истины. Круто Егорка скомороха попросил залезть напрямую в печку. Вот и глянем, чего стоят завывания зебилов по поводу Медведчука и его бригады: мол папередники не справились, и даже с ним сговорились и зарабатывали какую-то денежку. Но теперь у нас есть защитник униженных и богатырь среди всех богатырей - скоморох. Уж он точно всех гадов передавит. Это представление будет покруче того, с роялем. Смотрим.
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скоморох это свиновальцман?
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Вот тебя заклинило или ты просто дурачек?
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а порохе медведчук все богател и богател
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звісно що "при порохе медведчук все богател и богател" - бо Офшоркін це кум Мертвячука !
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Всегда подозревал,что Соболев-полезный идиот! Как это Коломойский будет щимить своего партнера по Динамо Киев и облэнэрго? ТЕМ более что Коломойский имеет планы на финансирование из России,после Судов по Приватбанку и неизбежном разрыве с МВФ! Тем более,что в будущем парламенте, который изберут такие же полезные идиоты,Медведчук будет вице-спикером,как представитель наибольшей фракции после Слуги Олигарха.
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"За росТВ всегда следуют российские танки".... украинский народ сейчас в в своих огородах копается, а осенью могут уже остаться без огорода,кремлёвские деньги работают очень быстро и эффективно в Украине, потому что помимо украинского народа в Украине проживают Граждане Украины ,которым ближе всё московское. Украинский народ в окопах,а во власть лезут представители и холуи Московии
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Ліцензії відбирає і надає не Президент, не преЗЕдент.
Де-юре цим займаються в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення. Де-факто - Коломойський, Льовочкін з Пінчуком (вони контролюють цю раду через своїх ставлеників)
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запиши у себяна порохоботовском лбу зеленкой. Президент не имеет отношения к лицензиям, это делает твой Гнойсман.
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Егор Соболев просит Зеленского лишить лицензий каналы Медведчука: "За росТВ всегда следуют российские танки". ВИДЕО
шо за дешёвые понты,жора?)))
ты же депутат и в курсе этой кухни - какая контора выдаёт лицензии и лишает)
но,есть ещё окружной административный суд и барышевский районный суд)
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А зеля дурачок типа не понимает этого , только нужно подсказывать
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Тут скорее мертветчук лишит Зеленского лицензии.

Потому как власти у мертветчука сейчас поболее чем у Зеленского.
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у мертвячука власть на кладбище в пределах его могилки.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЄгор Соболєв просить Зеленського позбавити ліцензій канали Медведчука: "За росТВ завжди йдуть російські танки". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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