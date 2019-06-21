EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2496  38
Все про:Крим (6944) окупація (2078) Порошенко (9069) Чийгоз (222)

 Історія Умера Ібрагімова - не просто історія боротьби, але й про те, що таке капітуляція і "зате не стріляють", - Порошенко. ВIДЕО

Відкритий офіс "Європейської Солідарності" відвідали гості з Криму – Ахтем Чийгоз та Умер Ібрагімов. Долі обох чоловіків понівечила окупація. Ахтем Чийгоз дивом урятувався з російської в'язниці, а Умер Ібрагімов три роки не може знайти свого сина Ервіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.

"У 2016-му підконтрольні Росії силовики зухвало викрали активіста. Хлопець їхав додому, коли його зупинила "ДАІ". Він встиг подзвонити батькові, після цього зв’язок обірвався. А страшні кадри з викраденням Ервіна Ібрагімова переодягненими працівниками ФСБ облетіли весь світ. Досі немає жодної звістки про його місце перебування, окупаційна влада викрадення не розслідує. Самому Умеру Ібрагімову неодноразово погрожували. Сьогодні батько Ервіна летить у Португалію - на футбольний матч імені його сина, який організовує українська діаспора. Петро Порошенко допоміг організувати поїздку", - йдеться в повідомленні.

"Ті, з ким я спілкуюся у Криму, покладають надію на вас і на "Європейську Солідарність". Ми віримо в те, що ви зможете звільнити Крим", - сказав Умер Ібрагімов.

Петро Порошенко попросив переказати усім побратимам у Криму, що не здасться і не пробачить Росії всіх втрат, яких вона завдала Україні.

Історія Умера Ібрагімова - не просто історія боротьби, але й про те, що таке капітуляція і зате не стріляють, - Порошенко 01

"Для мене історія Умера Ібрагімова - не просто історія боротьби. Його історія про те, що таке капітуляція і "зате не стріляють". Окупанти ніколи не зупиняються, вони катують наших людей у Криму і на Донбасі, забираючи в них найдорожче. Ми заплатили занадто високу ціну, щоби пробачити і забути. І я попросив Умера Ібрагімова передати усім нашим побратимам у Криму, що ми ніколи не пробачимо і не здамося, і боротимемося за наш Крим до перемоги", - заявив Петро Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133544
 
   
 Топ коментарі
 
интересно кто поставлял в крым электричество и воду
пока агрессор пытал наших татарских братьев и тянул кабель через керченский пролив
а так же гнал фуры со жратвой через чонгар
скажите как его зовут?(с)
 показати весь коментар
 
Скавчанням зелеботів задоволена История Умера Ибрагимова не просто история борьбы, а также о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6245
 показати весь коментар
 
От циничный барыга брешет,от играет плохо роль ,все уже поняли твою историю ,это ложь,подлость ,трусость ,жестокость ,ненависть и БАБЛО,БАБЛО,БАБЛО !!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
От циничный барыга брешет,от играет плохо роль ,все уже поняли твою историю ,это ложь,подлость ,трусость ,жестокость ,ненависть и БАБЛО,БАБЛО,БАБЛО !!!
 показати весь коментар
 
 
""Для меня история Умера Ибрагимова - не просто история борьбы. Его история о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют". Оккупанты никогда не останавливаются, они пытают наших людей в Крыму и на Донбассе, забирая у них самое дорогое..."
===============
Золотые слова!!!
 показати весь коментар
 
 
интересно кто поставлял в крым электричество и воду
пока агрессор пытал наших татарских братьев и тянул кабель через керченский пролив
а так же гнал фуры со жратвой через чонгар
скажите как его зовут?(с)
 показати весь коментар
 
 
ольгинец, подача воды была прекращена еще весной 2014

(точнее, ее подачу в том году так и не начали)

к вам почта на оленях еще не доехала ?

"и тянул кабель через керченский пролив...." История Умера Ибрагимова не просто история борьбы, а также о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8160

ты на пароме головой ударился ?
 показати весь коментар
 
 
ты шо дура Наталка
агрессор тянул не Петро
Петро в это время опоры ЛЭП сторожил
а канал полностью прекрыли только в 2017
а кабель с ********* провели только в 2016
продержались бы сепары 2 года без света по твоему?
так шо сама ты овца ольгинская
 показати весь коментар
 
 
"а канал полностью прекрыли только в 2017"

а коалицию распустили в 1916.
с тобой все ясно - к пани Уляне на уколы в голову !
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
только подумал, день прошел, а петра не слышно
а он оказывается по все дурью маются крым освобождает
прокуратура крыма у нас есть, правительство крыма есть
а президент? или премьер министр или губернатор?
может Петра? у него опыт
 показати весь коментар
 
 
...что такое капитуляция и "зато не стреляют", - Порошенко


 показати весь коментар
 
 
главное ипало грустно успеть сделать
типа жму копыто без удовольствия
 показати весь коментар
 
 
Взгляд на Вову как на вошь. Синяя ладошка карлика в Пэциной лапе. Искривленное от боли ********** личико. Классная фотка!
 показати весь коментар
 
" Те, с кем я общаюсь в Крыму, возлагают надежду на вас и на "Европейскую Солидарность". Мы верим в то, что вы сможете освободить Крым - сказал Умер Ибрагимов "

Хоспади , ну на кого это расчитано ? Шо , неужели есть такие , хто схавает эту туфту История Умера Ибрагимова не просто история борьбы, а также о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8475
 показати весь коментар
 
 
Зелебобики, не парьтесь.
Растает ваш поганый режим как роса на Солнце.
 показати весь коментар
 
 
Австралийский путриот , тебе какое дело до президента чужой тебе страны ? А - аааа История Умера Ибрагимова не просто история борьбы, а также о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7551
 показати весь коментар
 
 
Он заленых жаб изучает. Натуралист. А тебе,зедебил, какое дело?
 показати весь коментар
 
 
На самом деле , я - кремлевский агент , а то , шо я типо голосовал за Зе - мое оперативное прикрытие . Ну , типо легенда такая
 показати весь коментар
 
Так это один хрен. Это как Штирлиц прикрывал бы парашют буденновкой.
 показати весь коментар
 
Самое главное за шо они скавчать? Или внатуре верят? Шот я уже ничё не пойму.
 показати весь коментар
 
 
Если зедебил гавно с души в интернет не скинул, день прошел зря. После Вазелина, зедебилам на душе муторно, вот и несется лай по просторам тырнета.
 показати весь коментар
 
 
Щота тебе с головы "вазелин" не выходит. Історія Умера Ібрагімова - не просто історія боротьби, але й про те, що таке капітуляція і "зате не стріляють", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6097 .
Видать чувствуешь тем самым местом, что вскоре ему в "вазелине" и будет спасение...
Когда ПроВшивый и ты с ним окажетесь в "петушарне".
 показати весь коментар
 
У тупого зедебила все фантазии о жепе и петушарне. Бывает и такая разновидность говна с души, основанная на первом нетрадиционном сексуальном опыте.
 показати весь коментар
 
Хто пише для пана Петра цi меседжi? Невже він не розуміє, що його слова сприймаються, як пафосне, патетичне словоблуддя.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас тебе скажут , шо ты кремлевский агент ... аха
 показати весь коментар
 
 
Байдуже. Вони вже знівелювали це поняття. Історія Умера Ібрагімова - не просто історія боротьби, але й про те, що таке капітуляція і "зате не стріляють", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6135
 показати весь коментар
 
То не для тебя сказано. Проплывай мимо.
 показати весь коментар
 
 
петрусь не желает пробрехать как он ***** людей выдавал ?
 показати весь коментар
 
Ох как же Цензор любит и облизывает этого Мародёра и Негодяя. Вся страна облеплена его бордами. Видать и это облизываение имеет ту же денежную природу....
Давай-давай, Юрка... Деньги ведь не пахнут. Правда?
Такая она гибридная совесть Главреда.
 показати весь коментар
 
 
Про мародера детальніше, з фактами. Як там "свинарчуки", що чутно?
 показати весь коментар
 
Не треба так спішити. "Сядут усе". И ти "на хаті" будешь разом з ними "пітушками
 показати весь коментар
 
 
А чого тягнути? Вже й весна закінчилась, а презЕ обіцяв до літа розібратись. Ну а Хренпрокурор... Історія Умера Ібрагімова - не просто історія боротьби, але й про те, що таке капітуляція і "зате не стріляють", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5896 08.05.19 20:55 Луценко порядочный человек - Богдан |||19.06.19 10:51 "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат в Верховном суде и множественные контакты в других судах...", - "Наші гроші" рассказали о связях и деньгах главы АП Богдана. Історія Умера Ібрагімова - не просто історія боротьби, але й про те, що таке капітуляція і "зате не стріляють", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2315
 показати весь коментар
 
политзомби петя пытаеца наладить потенцию, полностью потерянную в марте цього года
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниІсторія Умера Ібрагімова - не просто історія боротьби, але й про те, що таке капітуляція і "зате не стріляють", - Порошенко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору