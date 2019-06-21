 Історія Умера Ібрагімова - не просто історія боротьби, але й про те, що таке капітуляція і "зате не стріляють", - Порошенко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.
"У 2016-му підконтрольні Росії силовики зухвало викрали активіста. Хлопець їхав додому, коли його зупинила "ДАІ". Він встиг подзвонити батькові, після цього зв’язок обірвався. А страшні кадри з викраденням Ервіна Ібрагімова переодягненими працівниками ФСБ облетіли весь світ. Досі немає жодної звістки про його місце перебування, окупаційна влада викрадення не розслідує. Самому Умеру Ібрагімову неодноразово погрожували. Сьогодні батько Ервіна летить у Португалію - на футбольний матч імені його сина, який організовує українська діаспора. Петро Порошенко допоміг організувати поїздку", - йдеться в повідомленні.
"Ті, з ким я спілкуюся у Криму, покладають надію на вас і на "Європейську Солідарність". Ми віримо в те, що ви зможете звільнити Крим", - сказав Умер Ібрагімов.
Петро Порошенко попросив переказати усім побратимам у Криму, що не здасться і не пробачить Росії всіх втрат, яких вона завдала Україні.
"Для мене історія Умера Ібрагімова - не просто історія боротьби. Його історія про те, що таке капітуляція і "зате не стріляють". Окупанти ніколи не зупиняються, вони катують наших людей у Криму і на Донбасі, забираючи в них найдорожче. Ми заплатили занадто високу ціну, щоби пробачити і забути. І я попросив Умера Ібрагімова передати усім нашим побратимам у Криму, що ми ніколи не пробачимо і не здамося, і боротимемося за наш Крим до перемоги", - заявив Петро Порошенко.
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Золотые слова!!!
пока агрессор пытал наших татарских братьев и тянул кабель через керченский пролив
а так же гнал фуры со жратвой через чонгар
скажите как его зовут?(с)
(точнее, ее подачу в том году так и не начали)
к вам почта на оленях еще не доехала ?
"и тянул кабель через керченский пролив...."
ты на пароме головой ударился ?
агрессор тянул не Петро
Петро в это время опоры ЛЭП сторожил
а канал полностью прекрыли только в 2017
а кабель с ********* провели только в 2016
продержались бы сепары 2 года без света по твоему?
так шо сама ты овца ольгинская
а коалицию распустили в 1916.
с тобой все ясно - к пани Уляне на уколы в голову !
а он оказывается по все дурью маются крым освобождает
прокуратура крыма у нас есть, правительство крыма есть
а президент? или премьер министр или губернатор?
может Петра? у него опыт
типа жму копыто без удовольствия
Хоспади , ну на кого это расчитано ? Шо , неужели есть такие , хто схавает эту туфту
Растает ваш поганый режим как роса на Солнце.
Видать чувствуешь тем самым местом, что вскоре ему в "вазелине" и будет спасение...
Когда ПроВшивый и ты с ним окажетесь в "петушарне".
Давай-давай, Юрка... Деньги ведь не пахнут. Правда?
Такая она гибридная совесть Главреда.