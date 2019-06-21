 "Дистанція 4,5 кілометри, ракета поцілила чітко між вежею і корпусом": як майор Олексій Семиженко провів найуспішніший бій протитанкової батареї "Штурм-С". ВИДЕО

Сьогодні Олексій Семиженко - герой нового випуску проекту Цензор.НЕТ "Своя війна".

1:09 Візитка

1:40 Військова кар'єра до 2014 року

3:26 Протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С"

7:53 Підготовка техніки й особового складу до війни, досвід участі в бойових діях до 2014 року

13:51 Стан бойової техніки і вік машин "Штурм-С"

16:50 Бойове хрещення на Донбасі, перші втрати дивізіону

27:20 Атака противника на Вуглегірськ

28:57 Дебальцевський плацдарм

33:50 5 лютого 2015 року - перший вогневий контакт -Т-64БВ

41:37 8 лютого 2015 року - Т-72Б ОБР, Т-72Б1, МТ-ЛБ

46:52 12 лютого 2015 року - ще 2 танки

55:05 Служба в армії після битви за Дебальцеве

1:00:15 Сім'я

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До війни Олексій - командир взводу в артилерійській бригаді, мав досвід бойових дій у миротворчій місії ООН в Африці. Учасник бойових дій на Донбасі, командир батареї протитанкових керованих ракет 44-ї окремої артилерійської бригади. Зараз військовослужбовець Збройних Сил України.

Брав участь у бойових діях за Дебальцеве взимку 2015 року. В районі Логвинова підбив 4 танки і 1 БМП російсько-окупаційних військ.