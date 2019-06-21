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 "Дистанція 4,5 кілометри, ракета поцілила чітко між вежею і корпусом": як майор Олексій Семиженко провів найуспішніший бій протитанкової батареї "Штурм-С". ВИДЕО

8 лютого 2015 року командир батареї протитанкових ракетних комплексів "Штурм-С" 44-ї артилерійської бригади Олексій Семиженко провів найуспішніший бій протитанкової батареї за всю війну на Донбасі.

Сьогодні Олексій Семиженко - герой нового випуску проекту Цензор.НЕТ "Своя війна".

1:09 Візитка
1:40 Військова кар'єра до 2014 року
3:26 Протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С"
7:53 Підготовка техніки й особового складу до війни, досвід участі в бойових діях до 2014 року
13:51 Стан бойової техніки і вік машин "Штурм-С"
16:50 Бойове хрещення на Донбасі, перші втрати дивізіону
27:20 Атака противника на Вуглегірськ
28:57 Дебальцевський плацдарм
33:50 5 лютого 2015 року - перший вогневий контакт -Т-64БВ
41:37 8 лютого 2015 року - Т-72Б ОБР, Т-72Б1, МТ-ЛБ
46:52 12 лютого 2015 року - ще 2 танки
55:05 Служба в армії після битви за Дебальцеве
1:00:15 Сім'я

Дивіться всі випуски програми "Своя війна".

До війни Олексій - командир взводу в артилерійській бригаді, мав досвід бойових дій у миротворчій місії ООН в Африці. Учасник бойових дій на Донбасі, командир батареї протитанкових керованих ракет 44-ї окремої артилерійської бригади. Зараз військовослужбовець Збройних Сил України.

Брав участь у бойових діях за Дебальцеве взимку 2015 року. В районі Логвинова підбив 4 танки і 1 БМП російсько-окупаційних військ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133537
 
   
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Слава Герою України!!! Велика пошана Вам, Алексію та вашим побратимам!!!
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Воїн, знищувать расіянцев-бурятів!!!!!))
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Богоугодное дело по утилизации свинорусов делаете, Алексей!
Честь и хвала Вам и Вашим боевым побратимам
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спокойный... как танк))) без пафоса и бравады! простой и мужественный!
Воин, Герой, Защитник, Мужчина, Муж, Папа (двух лапочек)!
Храни Господи Вас, Алексей!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Дистанція 4,5 кілометри, ракета поцілила чітко між вежею і корпусом": як майор Олексій Семиженко провів найуспішніший бій протитанкової батареї "Штурм-С". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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