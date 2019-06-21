 "Дистанція 4,5 кілометри, ракета поцілила чітко між баштою і корпусом": як майор Олексій Семиженко провів найуспішніший бій протитанкової батареї "Штурм-С". ВIДЕО

Сьогодні Олексій Семиженко - герой нового випуску проекту Цензор.НЕТ "Своя війна".
1:09 Візитка
1:40 Військова кар'єра до 2014 року
3:26 Протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С"
7:53 Підготовка техніки й особового складу до війни, досвід участі в бойових діях до 2014 року
13:51 Стан бойової техніки і вік машин "Штурм-С"
16:50 Бойове хрещення на Донбасі, перші втрати дивізіону
27:20 Атака противника на Вуглегірськ
28:57 Дебальцевський плацдарм
33:50 5 лютого 2015 року - знищено -Т-64БВ
41:37 8 лютого 2015 року - знищеноТ-72Б , Т-72Б1, МТ-ЛБ
45:40 8 лютого 2015 року - знищено БМП
46:52 12 лютого 2015 року - знищено 2 танки в бою за Логвинове
55:05 Служба в армії після битви за Дебальцеве
1:00:15 Сім'я
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До війни Олексій - командир взводу в артилерійській бригаді, мав досвід бойових дій у миротворчій місії ООН в Африці. Учасник бойових дій на Донбасі, командир батареї протитанкових керованих ракет 44-ї окремої артилерійської бригади. Зараз військовослужбовець Збройних Сил України.
Брав участь у бойових діях за Дебальцеве взимку 2015 року. В районі Логвинового і Молочного знищив 4 танки, 1 БМП і одну МТ-ЛБ російських окупаційних військ.
Ось таких людей потрібно ставити нач. штаба
Честь и хвала Вам и Вашим боевым побратимам
Воин, Герой, Защитник, Мужчина, Муж, Папа (двух лапочек)!
Храни Господи Вас, Алексей!