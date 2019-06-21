 "Забуття гірше зради", - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

"П'ять років у підвалах найманців РФ десятки наших солдатів і українських патріотів. П'ять років виснажливої ​​боротьби за їхнє життя і гідність, п'ять років тортур і самотності. П'ять років дискусій та обману. Наш обов'язок нагадати президенту і всій Україні про наших солдатів, завдяки яким ми живемо і користуємося дарами мирного життя", - заявляють організатори пікету.

До мітингувальників вийшов представник АП і прийняв їхню петицію, а також запросив ініціативну групу на зустріч в АП.

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Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук