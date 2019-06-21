 "Забуття гірше зради", - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.Відео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
"П'ять років у підвалах найманців РФ десятки наших солдатів і українських патріотів. П'ять років виснажливої боротьби за їхнє життя і гідність, п'ять років тортур і самотності. П'ять років дискусій та обману. Наш обов'язок нагадати президенту і всій Україні про наших солдатів, завдяки яким ми живемо і користуємося дарами мирного життя", - заявляють організатори пікету.
До мітингувальників вийшов представник АП і прийняв їхню петицію, а також запросив ініціативну групу на зустріч в АП.
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
Послал их туда и забыл про них... даже не пикал и не хотел реально их вытащить оттуда...
Мог хоть раз проявить решительность и арестовать кума пуйла Медведчука и обменять его на всех украинских заложников в рашке.... Но липецкая фабрика дороже, чем моряки.
Всё равно, вас рашистских оккупантов изгоним с Донбасса и Крыма и начало этому уже положено.
Вашего холуя пуйла Порошенко уже народ Украины скинул... И теперь вам осталось только скулить, ибо смерть ваша - рашистских оккупантов неизбежна в Украине.
И почти все заложники и военнопленные в рашке это всё во время правления мародёра.
А отдуваться Зеленскому...
Но, в принципе на это он и президент.
Согласен?
вас знову натягли на кукан, мої найрозумніші 73%
ги
Только Ира Геращенко вкалывала на этом поприще. А теперь кто ? Разумков или, может, Шарий ?
Для тех, кто как попугай повторяет про "дружбу" Порошенко и Медведчука.
Вот вам ответ от самого Медведчука (цитата):
"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,
тому що БАГАТО РОКІВ ( багато! років! )
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО"
заявив МЕДВЕДЧУК. https://gordonua.com
Теперь же они нафиг никому не здались.
Организатором всего этого "движения" является Лидия Мисюренко. Она топит за Медведчука и его партию. Есть сомнения в ее патриотичности и чесности ее намерений.