 "За одного нашого загиблого бійця, ми забираємо трьох. Разом з їхніми укріпленнями", - українські воїни з 54-ї бригади знищили позиції окупантів в районі Катеринівки. ВІДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці Юрій Мисягін і публікує відеозапис успішної атаки.
"Недавно в 54-й бригаді загинув хлопець. Наш земляк з Дніпропетровської області. Вдень це сталося. Ось була абсолютна тиша - абсолютна. Спека, сонце. А потім з боку російсько-терористичних військ прилетів боєприпас. Бойова-розвідувальна група К 2 з 54-ї бригади, у відповідь за загибель свого побратима, рознесла к бісу цю позицію ворога. За одного нашого загиблого бійця, ми забираємо трьох, разом з їхніми укріпленнями і це зовсім мінімум", - пише Мисягін в коментарі до відео.
за кожен клаптик Української землі за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками!!!
Молодці хлопці! Нехай щастить!!!
Ще скажіть що два рази в одне місце не прилітає. Наше прилітає ще й як!
Вы всегда были молодцами (от "Птерика")