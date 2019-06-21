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 Політика України, Суспільство
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Все про:війна (1548) Росія (17605) знищення (200) Донбас (12168)

 "За одного нашого загиблого бійця, ми забираємо трьох. Разом з їхніми укріпленнями", - українські воїни з 54-ї бригади знищили позиції окупантів в районі Катеринівки. ВІДЕО безпілотника

Українські воїни з 54-ї бригади знищили позиції окупантів в районі Катеринівки Луганській області та ліквідували трьох російських терористів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці Юрій Мисягін і публікує відеозапис успішної атаки.

"Недавно в 54-й бригаді загинув хлопець. Наш земляк з Дніпропетровської області. Вдень це сталося. Ось була абсолютна тиша - абсолютна. Спека, сонце. А потім з боку російсько-терористичних військ прилетів боєприпас. Бойова-розвідувальна група К 2 з 54-ї бригади, у відповідь за загибель свого побратима, рознесла к бісу цю позицію ворога. За одного нашого загиблого бійця, ми забираємо трьох, разом з їхніми укріпленнями і це зовсім мінімум", - пише Мисягін в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український боєць знищує снайпера окупантів на околиці Донецька. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133496
 
   
 Топ коментарі
 
Всеїдно настане година і кацапи заляються своєю кровю
за кожен клаптик Української землі за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками!!!
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Всеїдно настане година і кацапи заляються своєю кровю
за кожен клаптик Української землі за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками!!!
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З часів Хмельницького поки все навпаки! Українцям промили мізки що вони маролюбні, хто був проти того знищили!!!!
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интеллектуализм - худший враг пропаганды (Й.Геббельс)
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видно ,как мордва по окопам в блиндаж драпают как крысы и тут на прямое попадание по этому блиндажу. Хороший мордвин-мертвый мордвин. "За одного нашого загиблого бійця, ми забираємо трьох. Разом з їхніми укріпленнями", - українські воїни з 54-ї бригади знищили позиції окупантів в районі Катеринівки - Цензор.НЕТ 3790
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Вообще правильная тактика, но как говорят в боксе это скорей всего лакипанч. В идеале накинуть пару тойку неуправляемых мин, а потом, когда крыски забегут в ДЗОТ, завести управлемую голову с замедленной дитонацией, чтоб подрыв произошел внутри укрытия...
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Молодці..Але під час "хлібного перемірря" треба зкоректувати формулу: 10 за одного...Скажених шакалів треба знищити до останнього.
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"Душевно" насыпали. Дай Бог здоровьечка и наводчику и корректировщику.
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А порохоботы в каждой теме млеют о том что бы Зе приказал не стрелять. Не жалейте рашистов воины, жгите!
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не дочекаються , любителі поторгувати із ворогом !
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"Дурний ти, що сало без хліба...". Та "порохоботи" "мліють" не від цього... А від того, що "Блазня" і "блазенят" ЄС і США, "у стійло поставили", і змушують продовжувать політику Порошенка... Тільки вбік сіпнутись хочуть, а їм - "між вуха нагайкою...". "Стоять, не брикаться!...". А оте сіпання з забороною стрілять - то була "перевірка на вшивість...". Така сама, як і "реперендум" про перемовини з Росією... Кинули камінчик, і дивляться, як народ зреагує... Коли побачили, що народ може "дибки стать" - "включають дурня", "переводять стрілки", призначають "крайнього"... А з забороною стрілять - "забзділи", що пара батальйонів прибудуть з Донбасу, в Київ, а Нацгвардія і поліція відмовляться прикривать "зелений зад"...
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Шмакі бум!)
Молодці хлопці! Нехай щастить!!!
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Доводиться витрачати купу снарядів на ці безмозглі шматки м'яса.
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Героям слава! Шкода загиблих нашіх. А гуляша сепарського-ні.
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влучність дуже сподобалась , а ще хотілось би пересвідчитись , що паскуди , що никались у бліндажі - точно дохлі .
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Вас уже предали, ребята. Нью-гетман начал с того что "надо просто перестать стрелять", и "надо референдум о мире".
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"Гнилой рашистской нечисти загоним пулю в лоб, отребью человечества сколотим крепкий гроб!" Бей, хлопцы, нелюдей по полной программе!
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влучність і кучність бомбезна!
Ще скажіть що два рази в одне місце не прилітає. Наше прилітає ще й як! "За одного нашого загиблого бійця, ми забираємо трьох. Разом з їхніми укріпленнями", - українські воїни з 54-ї бригади знищили позиції окупантів в районі Катеринівки - Цензор.НЕТ 344
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54-ка
Вы всегда были молодцами (от "Птерика")
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Саша, я начал спамить потом и Админ знищив наюх це одеробло тупориле.
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розхерачили...жаль немає такого дрона .щоб з неба ---точно в ціль
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Так долго. И неэффективно. Нужно организовать такую войну, чтобы за 100 тысяч украинцев убивать 300 тысяч русских. Куда уходят все сотни миллионов которые посылает Америка?
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Куда, куда ... обратно, в Америку.
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я от подумав .це ж можна якісь пристрої для прослушки скидати ,є такі ? цікаво просто
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Хлопці молодці. нехай щастить по нашій землі.
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Надо забирать минимум 5, а лучше 10. Вот тогда хрен бы кто наших обстреливал.
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Ну это в "ноль" , их 140 млн, нас 40 , на языке статистики равные потери, надо увеличивать перевес и доводить до минимум 10 на одного , быдла в параше же немерянно их пуйло и плавит на Донбассе
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Немцы забирали 10. А мы чо уже - не фошисты)?))
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Как всегда не очень убедительно. Очередная агитка.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"За одного нашого загиблого бійця, ми забираємо трьох. Разом з їхніми укріпленнями", - українські воїни з 54-ї бригади знищили позиції окупантів в районі Катеринівки. ВІДЕО безпілотника
 
 
 
 
 
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