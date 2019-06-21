 "За одного нашого загиблого бійця, ми забираємо трьох. Разом з їхніми укріпленнями", - українські воїни з 54-ї бригади знищили позиції окупантів в районі Катеринівки. ВІДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці Юрій Мисягін і публікує відеозапис успішної атаки.

"Недавно в 54-й бригаді загинув хлопець. Наш земляк з Дніпропетровської області. Вдень це сталося. Ось була абсолютна тиша - абсолютна. Спека, сонце. А потім з боку російсько-терористичних військ прилетів боєприпас. Бойова-розвідувальна група К 2 з 54-ї бригади, у відповідь за загибель свого побратима, рознесла к бісу цю позицію ворога. За одного нашого загиблого бійця, ми забираємо трьох, разом з їхніми укріпленнями і це зовсім мінімум", - пише Мисягін в коментарі до відео.

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