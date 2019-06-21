 Суд підтвердив факт безперервного проживання Саакашвілі в Україні протягом 5 років. ВIДЕО

Про це повідомила речниця Саакашвілі Дарина Чиж у себе у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Суд встановлював факт проживання Саакашвілі в Україні для реєстрації його кандидатом у депутати на позачергових виборах 21 липня.

13 червня Саакашвілі заявив, що відповідає всім нормам законодавства, щоб бути депутатом Верховної Ради, зокрема нормі про проживання в Україні протягом 5 останніх років.

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Тоді ж він представив першу п'ятірку своєї політичної сили - "Рух нових сил".