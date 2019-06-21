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 Суд підтвердив факт безперервного проживання Саакашвілі в Україні протягом 5 років. ВIДЕО

Печерський райсуд Києва встановив факт безперервного проживання в Україні ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі протягом п'яти років.

Про це повідомила речниця Саакашвілі Дарина Чиж у себе у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Суд підтвердив факт безперервного проживання Саакашвілі в Україні протягом 5 років 01

Суд встановлював факт проживання Саакашвілі в Україні для реєстрації його кандидатом у депутати на позачергових виборах 21 липня.

13 червня Саакашвілі заявив, що відповідає всім нормам законодавства, щоб бути депутатом Верховної Ради, зокрема нормі про проживання в Україні протягом 5 останніх років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі став на облік у Святошинському військкоматі: "Готовий зі зброєю в руках захищати Україну". ФОТОрепортаж

Тоді ж він представив першу п'ятірку своєї політичної сили - "Рух нових сил".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133486
 
   
 Топ коментарі
 
А якщо ще 100 тисяч баксів нададуть суду,то суд становитть факт, що Міхо взагалі народився в Україніі.
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Это все, что нужно знать о судах в Украине. Такое же было и вчерашнее решение КС
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Михо в Раде это правильно,это хорошо ,я за !!! Суд подтвердил факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение 5 лет - Цензор.НЕТ 763
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гнила демагогія у тебе ,Вердана..
Це напевне після просраних кумиром Порошенко виборів ще не відійшла )))
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниСуд підтвердив факт безперервного проживання Саакашвілі в Україні протягом 5 років. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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