 "Хто посмів сюди привести окупанта?! Я вбивав ваших! В Абхазії! Страшно вбивав і вбиватиму!", - скандал у парламенті Грузії, який спровокував масові акції протесту. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Эхо Кавказа, на записі видно, як опозиційні активісти заходять у будівлю парламенту і обурюються, що депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов сів у крісло спікера парламенту.
"Де Гаврилов? Хто посмів сюди привести окупанта?!", - говорить одна з опозиціонерок.
Конфлікт продовжився вже в сесійній залі.
"Я вбивав ваших! В Абхазії! Страшно вбивав і вбиватиму!", - вигукнув у ході конфлікту один з чоловіків і виплеснув склянку води на опонента.
Понятно, ***** хочет порвать Грузию на княжества, нас на республики, видимо, опой чует, что недолго ему осталось.
Этих братьев по кацапскому разуму, ничего уже не исправит, кроме ненависти. Грузины поступают правильно.
А, что в нашем парламенте?