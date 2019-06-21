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Все про:Грузія (522) окупація (2076) протест (900) Росія (17605)

 "Хто посмів сюди привести окупанта?! Я вбивав ваших! В Абхазії! Страшно вбивав і вбиватиму!", - скандал у парламенті Грузії, який спровокував масові акції протесту. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис скандалу в грузинському парламенті, який став причиною масових акцій протесту в Тбілісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Эхо Кавказа, на записі видно, як опозиційні активісти заходять у будівлю парламенту і обурюються, що депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов сів у крісло спікера парламенту.

"Де Гаврилов? Хто посмів сюди привести окупанта?!", - говорить одна з опозиціонерок.

Конфлікт продовжився вже в сесійній залі.

"Я вбивав ваших! В Абхазії! Страшно вбивав і вбиватиму!", - вигукнув у ході конфлікту один з чоловіків і виплеснув склянку води на опонента.

Читайте також: Нардеп Єленський заявив, що на нього в Тбілісі напали російські депутати: "Агресора не можна задобрити. Його можна тільки зупинити"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133475
 
   
 Топ коментарі
 
кацапы думали что им забудут и простят?
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Замечательно звучит "путин - хуйло!" на чистом грузинском языке.
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О, и мерзавец Новинский там, конечно же, засветился. Эту мразь православный коммунист во главе не смутил.
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Молодцы. "Путин *****" в парламенте Уважуха....
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Скоро у Верховній Раді України. **** православная їздила на тренінг...
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это прекрасный утренний ролик. спасибо, Цензор!
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***** православная с попом там что делает? Вот ведь нечесть кацапская!
Понятно, ***** хочет порвать Грузию на княжества, нас на республики, видимо, опой чует, что недолго ему осталось.
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Чем отличается грузинский парламент от украинского и что бросается в глаза. Грузины разговаривают на своём родном языке, а украинцы на языке оккупанта.
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Ну теперь вроде запрещено говорить на языке оккупанта. Чиновникам. А как быть с патриотами?
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что ж ты, тупица, про это на языке агрессора сообщаешь?
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чуйка что и у нас скоро в раде будут депутаты с рф заседать...
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грузия, как и ваш свинарник, во времена союза получал максимальные субсидии... союз пал - грузины и свиньи самые нищие страны бывшего союза))))
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Лопатоприемник прикрой, вонь руская... да и как ты, ******* путинский, под украинским ip сюда просочился, сpань мордвинская??? Непорядок...надо выпиливать скот кацапский...причем, повсюду... песдуй в горы уральские ягель жрать, падаль подсанкционная
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Если коммунизм так хорош - то оставьте его себе. А если плох - то зачем его вы навязываете , другим ?
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охренеть.....а что эта крыса новинская там делает
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Передергивает на вовухуйла, шо неясно...тремя перстами, причем...
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Теперь понятно,что за силы во власти Грузии ,так ненавидят Саакашвили. -Кацапские холуи.
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А я думала,что грузины простили рашковцам их войну.В Грузию просто куча ваты приезжает
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Ну это сторонники Саакашвили. Там даже его жена на заднем плане.
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Ну, если на этот "православнутый" шабаш, отправился признанный шпиЁн Новинский, то становится сразу понятным, почему все так происходит, как происходит.
Этих братьев по кацапскому разуму, ничего уже не исправит, кроме ненависти. Грузины поступают правильно.
А, что в нашем парламенте?
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може саакашвілі скоро прийдеться повертатись до грузії.
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Грузины еще корректно с русней обошлись. А могли бы и зарэзать удмурта.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Хто посмів сюди привести окупанта?! Я вбивав ваших! В Абхазії! Страшно вбивав і вбиватиму!", - скандал у парламенті Грузії, який спровокував масові акції протесту. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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