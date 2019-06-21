 "Хто посмів сюди привести окупанта?! Я вбивав ваших! В Абхазії! Страшно вбивав і вбиватиму!", - скандал у парламенті Грузії, який спровокував масові акції протесту. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Эхо Кавказа, на записі видно, як опозиційні активісти заходять у будівлю парламенту і обурюються, що депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов сів у крісло спікера парламенту.

"Де Гаврилов? Хто посмів сюди привести окупанта?!", - говорить одна з опозиціонерок.

Конфлікт продовжився вже в сесійній залі.

"Я вбивав ваших! В Абхазії! Страшно вбивав і вбиватиму!", - вигукнув у ході конфлікту один з чоловіків і виплеснув склянку води на опонента.

Читайте також: Нардеп Єленський заявив, що на нього в Тбілісі напали російські депутати: "Агресора не можна задобрити. Його можна тільки зупинити"