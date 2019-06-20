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Все про:Грузія (522) протест (900) сльозогінний газ (10)

 Поліція в Тбілісі застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, кийки і ґумові кулі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Тбіліський спецназ намагається розігнати стихійну акцію протесту біля будівлі парламенту Грузії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на грузинський телеканал "Руставі-2".

За даними телеканалу, ОМОН почав розганяти протестувальників. Крім того, поліцейські стріляли по демонстрантах ґумовими кулями і застосували ґумові кийки.

На кадрах, які "Руставі-2" демонструє в прямому ефірі, видно, що деякі протестувальники залишають територію, закриваючи обличчя майками і хустками. Однак більша частина демонстрантів залишається на місці, скандуючи "Ганьба!"


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За інформацією головного редактора грузинського видання JAMnews Маргарити Ахвледаіані, на акцію протесту зібралися близько 3000 осіб. "Людей дуже багато, все дуже серйозно", - цитує її слова "Громадське".

Російський "Інтерфакс" повідомляє, що внаслідок сутичок постраждали кілька десятків осіб - як учасників акції протесту, так і поліцейських. Офіційних даних про постраждалих поки немає.

Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, голову МВС Георгія Гахара і голову СДБ Вахтанга Гомелаурі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133443
 
 
 Топ коментарі
 
После реванша. После Саакашвили все вернулось вспять - теперь тоже самое будет в Украине
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Нынешняя грузинская власть - прокремлёвская.
Оппозиция Саакашвили - прогрузинская.
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История Грузии один в один как у нас. Только у нас Коломойский, а у них Иванишвили
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согласен! как говорят в Одессе: это такое что и на голову не налазит Поліція в Тбілісі застосувала проти протестувальників сльозоточивий газ, палиці і гумові кулі - Цензор.НЕТ 5824
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Нынешняя пророссийская власть в Грузии - против Михо.
Почти бывшая власть в Украине в лице Пети и его прихвостней - против Михо.
Делаем выводы.
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И какие ты сделал выводы, если Саакашвили не изменил страну, хотя у власти был дольше?
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Мне понравилось, что кацапы рванули из Грузии со страху. Вот и из Украины их скоро попрут .
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так в Украину кацапы пока сцутся приехать
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Я имею ввиду Портнова, мертветчука и остальных гадов
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По поводу мертвечука у петекантропов язык в одно месте.
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так он вашь бог с рабиновичем представителем хезболлы в Израиле
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ага, кацапам так страшно в Україні що вони скупили всіх мобільних операторів, розвели купу банків та більшисть торговельних мереж, всі магазини та базари завалені кацапськими товарами.... Аж жах бере.
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Шаден‏ @ShadenFM 3 часа назад

Депутат ГД РФ Сергей Гаврилов активнейший участник грузино-абхазского конфликта, неоднократно публично высказывавщийся о независимости Абхазии И выступление этого человека в парламенте страны, 20% территорий которой (по Конституции) оккупированы Россией привело грузин в бешенство
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Вообще всем смотреть фоточки. https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2449151-echo/ Какая кровавая власть сейчас в Грузии.
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прям как при михо, в период крышевого обострения такие же фотки выкладывали периода правления карлсона
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Так зачем Михо меняли на этих, если они не лучше его?
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я за то чтобы михо ехал в грузию и там разбирался
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вроде же в отставку собирался министр их мвд , значит передумал
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Правильно, грузины, нельзя терпеть оккупантов, которые обнаглели и садятся в кресло спикера независимой Грузии.
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Так ******** уже свалили из Грузии.
Чего люди хотят сейчас?
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Еще не свалили, Абхазия по прежнему оккупирована
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Это да....
Но если тих дебилов, которые были в Парламенте, уже нет в стране, то почему сейчас происходит противостояние народа и спецназа?
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А ось, як про ці події вісім років тому повідомляв Цензор.нет:
https://censor.net.ua/photo_news/169758/*****************************************
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Глава правящей партии в Грузии Иванишвили - олигарх-миллиардер
В Молдове такой же был Плахотнюк
Ну и в Украине Порошенко
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Теперь в Украине глава Коломойский, который богаче Порошенко
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А чего ж вы так о Коломойском забыли? Память как у рыбки Дори? Тут помню, а тут забыла?🤔
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все правильно! толпу нужно быстро и жестко усмирять! толпа не умеет распоряжаться свободой! дай толпе немножко свободы - и она уничтожит государство!
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Толпу да надо усмирять, а несколько тысяч патриотов усмирить невозможно. Так что денчик готовь попокрн, твоей садисткой душонке будет на что посмотреть в Грузии.
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Это точно. Дали толпе демократию и свободу, она этим воспользовалась и выбрала клоуна, который уничтожает государство.
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А до этого скинули власть в 2014 и привели к господству оруэлловских свиней.
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Знищення держави почалося ще у 2014, коли бізнес партнер кремля парАшенко прийшов на крові Майдану до влади- кришування бізнесу і банків друзів пукіна в Україні, відділення Сбербанку підерації по всій країні, торгівля з окупантом, роттердам + і кремлівська агентура на вищих державних посадах ! ось що залишив Мародер після себе в спадок
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Не волнуйтесь, щас Владимир Александрович все поменяет, не будет ни русского бизнеса, ни агентуры.
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Пришли за буйными петекантропами на уколы, что не так?
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Все не так. Начиная с того , что это кадр с "Чернобыля" и на нем не врачи, а работники ЧАЭС.
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вам оплатили червень месяц ? хороше диабетик запасы сделал в ущерб инвалидам сиротам пенсионерам и всему народу ...ты хоть фотку взглянуло где добробат заряжает пустую болванку в снаряд без фугаса по Донецьку
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Вижу, что пока только ты в своем комменте ее увидел.
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проскочила инфа что жгут кацапское посольство в Грузии
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конечно против евреев, ты что новость не читал.
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Читал и это бред какой то.
Сесть в какое то там кресло это надругательство и все на баррикады.
Но вот отсутствие работы, отсутствие развития, малюсенькие зарплаты, множество по настоящему нищих людей просящих милостыню и прочее, это типа ок?
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А если бы лидер Хезболы сел в кресло натаньяху то это тоже бред? Тут тоже самое. А тысячи нищих обозленных арабов, которых пришлые из Европы евреи выгнали когда то из своих домов - это типа ок?
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Насралла бывает попискивает под флагами Хизбаллы, из секретного бункера, если высунется, то его приветствуют. Ну а если бы все было по другому, приехал бы он и сел в кресло, да всем было бы похеру, потому что настоящая независимость никогда не была в каком то там кресле, и никогда не будет.
Ну а то, что ты переживаешь за "обездоленных арабов", так помоги им, занеси им деньги, в Киеве есть посольство этих бедняжек ))
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Щас скину на Приват посольства)) уж с арабами сами разбирайтесь)
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Нет, раз начал говорить как программа Время во времена СССР, про бедных арабов которых обездолили подлые евреи, так прояви сознательность и помоги им материально, отдай им все, вообще все что можешь. Это будет прикольно ))
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По ошибке сел в кресло - это отмазка, всегда надо искать самые первые новости, потом уже идут всяческие версии прикрытия. В первых новостях ничего не говорилось о ошибке. Кацапы запустили пробный камень и смотрят на реакцию - это их излюбенная тактика. Как грузины отреагируют на надругательство. Вот мы хорошо реагируем - Портнова с Медведчуком принимаем как родных, а грузины похоже несогласны с оккупацией.
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тем более что мертвечук вообще жил припеваючи не выезжая.
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Тоже самое будет у нас. Различие Украины от Грузии в том, что Украина больше и недовольных будет больше и у Украины есть очень интересный опыт запугивания трусливых ментов, которых достаточно хорошенько попинать ногами.
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там как бы Портнов шагает по столице ? с мусорами с обеих сторон
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Мне это очень нравится!
КpokaдаиЛаNeLacosta‏ @jimbim777ЧитатьЧитать @jimbim777ЕщеТбилиси сейчас выглядит такПоліція в Тбілісі застосувала проти протестувальників сльозоточивий газ, палиці і гумові кулі - Цензор.НЕТ 9077
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Через полчаса протестанты были расстреляны резиновыми пулями и выдавлены с этой улицы. Похоже ночь за полицией.
Посмотрим, что будет завтра утром.
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вроде понемногу начинают мусоров щипать сейчас.
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Посмотрим что будет дальше, может грузины наконец скинут прокремлевских политиков закороют все предательские ТВ каналы и достроят свою прекрасную страну. Очень возможно что мы видим начало нового этапа в Грузии.
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нафиг было за дешевый газ голосовать?
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Как вообще могло получиться, что парашинский депутан не только оказался в парламенте, но и сел в кресло председателя?!
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пока весь лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал не закопаем не будет счастья.
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это правда. В Украине нужно окончательно решить вопрос с русней.
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соевые смотрите на расклад который вы с Петей организовали в Украине.
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Нет уже Пети месяц. Смотрите как без него в Украине живется.
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Тепер зрозуміло чому ця влада переслідує Саакашвілі, як би його безпринципні порохоботи не поливали брудом
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Порохоботам не нравится в Саакашвили его импульсивность. Украинцы по натуре более флегматичные натуры, а Саакашвили огненный парень. Он не вписывается в наш менталитет, короче. В Грузии он был свой, а у нас люди более флегматичны.
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В Україні влада завжди брехлива, нахабна і продажна саме тому, що населення здебільшого флегматичні толерасти. Міхо це 1-й ворог кремля, після США і України саме тому порохудоба аж пнеться зі шкіри щоб його спаплюжити і виправдовує злочин парашенка проти нього
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Порошенко такой же враг Путина, даже больше. Саакашвили дурачок в том смысле, что его попросту заносит. Оттого он и допустил в 8 году оккупацию Осетии и Абхазии, так как он слишком предсказуем. Но он харизматик, этого не отнять.
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ЛОХ, если Михо такой правильный, то почему он сейчас не в Грузии, а с украинским судом бодаеться, что бы в депутаты пролезть?
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лохи повелись на дешевый газ, вот и расхлебывают.
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Cтули пельку, хамовитий пєцерасте ! сам спитай в Міхо чому він не Ностердамус і не зміг передбачити, що сьогодні ота кацапсина виступатиме в парламенті Грузії. Але скоро він там обов`язково буде зі своїм народом
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У нас тоже скоро Зеленский с Медведчуком будут приводить кремлевских гостей в Верховну Раду и сажать в кресло Парубия.
А вот как на это будет реагировать 73%-лох-торат?... вот это вопрос из вопросов.
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Аплодировать будут. Им весь бред ихнего патрона нравится до истерики
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Украинцы свого олигарха,мирно убрали через выборы.Зараз як,що Зеля не прислушается к словам Волкера,и не отсекёт от себя олигархат як косвеного союзника русни,то Зелю також таке може очiкувати.Чому я кажу,що олигархат,це косвеный хрюський мир та невольный попутчик?Тому,що живиться вiн з корупцii.А корупция,це основа существования Мордора.Там где прибыль свыше 300% попираются любые Законы.И в такой атмосфере развитие страны невозможно.
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Тупенький.
Что бы Зеленский, да с поводка Коломойского дергался?
Он наоборот, под Ахметова и под Пинчука еще подлазит.
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Щоб залезть под Ахметова,Зеле сначала,надо из под него Петю вытащить Поліція в Тбілісі застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, кийки і ґумові кулі - Цензор.НЕТ 345
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фсе будет намного хуже, местный биоматериал проголосует за дешевый газ, ну а последствия будут потеря Украины.
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я хочу сказать что нех голосовать за лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал, который абещает дешевый газ.
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Цензор.НЕТВідеоЗа кордономПоліція в Тбілісі застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, кийки і ґумові кулі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
 
 
 
 
 
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