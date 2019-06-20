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Все про:Держдума (317) Грузія (522) Росія (17590)

 Російського депутата в Тбілісі облили водою і закидали пляшками. ВIДЕО

Активісти в Грузії облили водою і закидали пляшками депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова та інших членів делегації, які прибули до Грузії на сесію Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Грузія онлайн".

Сьогодні в Грузії вибухнув скандал через те, що російський депутат, член Комуністичної партії Сергій Гаврилов відкрив сесію Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, сидячи на місці спікера в залі пленарних засідань парламенту Грузії.

Продовжити виступ Гаврилову не дозволили депутати опозиційних партій "Європейська Грузія" і "Єдиний національний рух" - вони блокували трибуну. Згодом Гаврилов заявив, що йому завадили "радикали".

Організатори Міжпарламентської Асамблеї Православ'я пояснили те, що трапилося "помилкою протоколу".

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Після зриву засідання члени російської делегації повернулися в готель Radisson на площі Першої Республіки у центрі Тбілісі. Біля входу в будівлю впродовж трьох годин тривала акція, учасники якої вимагали, щоб Гаврилов публічно вибачився за свої дії і негайно залишив країну.

Деякі протестувальники намагалися потрапити всередину будівлі і вимагали зустрічі з Гавриловим. На місці було мобілізовано велику кількість співробітників МВС Грузії.

Трохи пізніше депутат Держдуми РФ і інші члени російської делегації залишили готель. З будівлі їх виводили під охороною кримінальної та патрульної поліції. Кілька людей намагалися перешкодити їхньому пересуванню, вони облили групу водою.

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За інформацією телеканалу "Руставі 2", делегати РФ сіли в мікроавтобус, який рушив до Тбіліського аеропорту. Очікується, що вони вилетять у Москву найближчим рейсом.

Що стосується протестувальників, то вони попрямували до будівлі парламенту Грузії, щоб приєднатися до акції з вимогою відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133402
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы грузины, не место кацапским тварям ни в Грузии ,ни в Украине. Надеюсь новая власть после выборов отменит безвиз с агрессором и торговлю прекратит. РФ никогда уже не будет с Украиной в хороших добрососедских отношениях, погибших от рук кацапских фашистов не вернешь.
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взаємно, і Українці мої Брати як рідні... Слава України славa Грузії.......
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Не теми бутылками забросали...
Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками - Цензор.НЕТ 914 ...
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фуфыриками надо было забросать, как скрепы прописывают. щас руцкая конюшня по этому поводу протест проржот.
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Молодцы грузины, не место кацапским тварям ни в Грузии ,ни в Украине. Надеюсь новая власть после выборов отменит безвиз с агрессором и торговлю прекратит. РФ никогда уже не будет с Украиной в хороших добрососедских отношениях, погибших от рук кацапских фашистов не вернешь.
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Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
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ქართველები ჩვენი ძმები არიან, მადლობა! დიდება უკრაინას! დიდება საქართველოს!
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взаємно, і Українці мої Брати як рідні... Слава України славa Грузії.......
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Ахаххахах
Петро , твоїх торгових партнерів принижують в Грузії ! Спасай !
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И носило православного коммуниста Гаврилова по морям и горам аж до самой Грузии занесло.
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и Гордие Горние маааленкие птички грузини, сделали ему взад такууууию пинку что, по бистрому переплили прямо в кремл.
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Горячий южный темперамент. Кстати это ребята Саакашвили.
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нет ви тут ошибаитес, внутри парламента кто стоял на трибуне да, депутати от партии Саакашвили но кто собрался возле порламента чее силу чувствовали внутри ето совсем не из его партии они те неитралки которие нехатят не однаго партию из двух. и я вих числе.
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это правда шум подняли они и блокировали парламент в зто время присоединились и другие патриотические организации и студенти сейчас идет большой митинг против коллаборантов иванишвили и против роусских оккупантов
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И тут менты помешали порвать росиянцев, а зря
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Какие-то заботливые активисты в Грузии.В жару рассейского депутата водой облили...Нет бы дерьмом или зелёной в глаза,как у нас ************ активисты делают.Ан нет,водичкой полили и бутылочками закидали.Даже не стеклянными с боржоми.А так бы было хорошо,если бы стеклянными закидали...Или было шо нибудь существенное?
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Для восточного человека дерьмо это слишком.
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Олена Шарпата. Жаль, плешивого там не было. А то бы и дерьмом забросали.
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Надо было запечатанными стеклянными бутылками с боржоми закидывать!Говно не эффективно.Ну посмердит и отмтется.А бутылкой в голову зарядишь,попробуй потом черепушку назад скроить.Жалостливые эти гркэузины,подзабыли,как их рассейцы из авиации и артиллерии утюжили!
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Посади свинью за стол, а она копыта на стол.
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Православный верующий комунист это все что нам нужно знать о сегодняшней рАбсии, жесть.
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Умеют грузины если захотят с русней обращаться.
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как молотов во время зимней войны финов хлебом с самолетов забрасывал?
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"...российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов открыл сессию Межпарламентской Ассамблеи Православия..."

Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками - Цензор.НЕТ 9862

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Кавказское гостеприимство в действии. Кацапня опять будет недоумевать, почему их не любят.
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Гаврилов в Грузию приехал
Завзятым комми Гаврилов был...
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Когда " наши" проросийские депутадлы отправятся на раисю первым рейсом? Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками - Цензор.НЕТ 116
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НУ КАК ВИДИМ ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ В ГРУЗИИ А РУСНЯ ВСЕ РАВНО ЛЕЗЕТ
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А шо, у них зелёнка закончилась? Не чем обливать?
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Ох.еть.Мало того,что козломордый,да еще и коммуняка.Но самое интересное то,что открывает сессию какого то православия. Бл.ть,совсем мир перевернулся. А вообще респект грузинам. Хороший пример для подрожания.
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Вот это плохо. Бутылки нужно использовать по назначению. Пацаки очень хорошо присаживаются на бутылку. Для них такое использование тары - естественная вещь.
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А Медведчук,Шуфрыч ,Бойко спокойно себе на рассию катаются ,жируют в Украине .= толерантный минталитет украинский .
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Братья грузины,что нельзя было камнями разбить головы русской мрази? Нелязя было размазать русские мозги по асфальиу?
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правителство коллаборационистов пригласила русских держиморда оккупантов на скрепоностное комлагые и публичное садо-мазо а грузински народ выгналь незванных гостей обратно на помойку цивилизации в россию
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Теперь стоит ждать запрета продажи боржоми и грузинских вин, и половина жителей грузии будет лапу сосать
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Молодцы грузины! Поэтому у них будет настоящая своя страна, а у нас намечается колония эрэфии...
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А у нас "слуги народа" российских депутатов скоро в жопу целовать будут прилюдно. К этому всё и идет.
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видно читают в Грузии "ЦЕНЗОР", я здесь утром писал, как этот комуняка- православный в Грузии вообще оказался...молодцы все же реакция есть...
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" …Трудность с пониманием русских состоит в том, что мы не осознаем факта их принадлежности не к Европе, а к Азии, а потому они мыслят по-другому. Мы не способны понимать русских, как не можем понять китайцев или японцев, и, имея богатый опыт общения с ними, должен сказать, что у меня нет особого желания понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления. В дополнение к другим азиатским свойствам их характера, русские не уважают человеческую жизнь - они сукины дети, варвары и хронические алкоголики…" (Джордж Паттон)
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Цензор.НЕТВідеоЗа кордономРосійського депутата в Тбілісі облили водою і закидали пляшками. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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