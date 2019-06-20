 Російського депутата в Тбілісі облили водою і закидали пляшками. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Грузія онлайн".

Сьогодні в Грузії вибухнув скандал через те, що російський депутат, член Комуністичної партії Сергій Гаврилов відкрив сесію Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, сидячи на місці спікера в залі пленарних засідань парламенту Грузії.

Продовжити виступ Гаврилову не дозволили депутати опозиційних партій "Європейська Грузія" і "Єдиний національний рух" - вони блокували трибуну. Згодом Гаврилов заявив, що йому завадили "радикали".

Організатори Міжпарламентської Асамблеї Православ'я пояснили те, що трапилося "помилкою протоколу".

Читайте також: "Тут немає нічого православного! Росія використовує релігію для досягнення політичних цілей", - Зурабішвілі відкидає "православний союз" Грузії з Росією

Після зриву засідання члени російської делегації повернулися в готель Radisson на площі Першої Республіки у центрі Тбілісі. Біля входу в будівлю впродовж трьох годин тривала акція, учасники якої вимагали, щоб Гаврилов публічно вибачився за свої дії і негайно залишив країну.

Деякі протестувальники намагалися потрапити всередину будівлі і вимагали зустрічі з Гавриловим. На місці було мобілізовано велику кількість співробітників МВС Грузії.

Трохи пізніше депутат Держдуми РФ і інші члени російської делегації залишили готель. З будівлі їх виводили під охороною кримінальної та патрульної поліції. Кілька людей намагалися перешкодити їхньому пересуванню, вони облили групу водою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Християнська релігія - це мирне існування, а не окупація територій, - посол України Долгов влаштував демарш російському депутату

За інформацією телеканалу "Руставі 2", делегати РФ сіли в мікроавтобус, який рушив до Тбіліського аеропорту. Очікується, що вони вилетять у Москву найближчим рейсом.

Що стосується протестувальників, то вони попрямували до будівлі парламенту Грузії, щоб приєднатися до акції з вимогою відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе.